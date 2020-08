De nos jours, les jeux vidéo font partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde. Découvrez dans cet article une sélection de 5 jeux vidéo qui resteront dans l’histoire.

1. Street Fighter II (1991)

Street Fighter est sans doute le jeu vidéo de combat le plus emblématique de tous les temps où le joueur doit affronter plusieurs personnages dans des combats. Avec des millions de fans à travers le monde, c’est le jeu qui a donné un nouvel élan de l’industrie du jeu vidéo d’arcade au début des années 90 du siècle dernier.

Depuis son lancement, Street Fighter est devenu l’un des jeux d’arcade les plus vendus, un succès commercial dont de nombreux développeurs ne peuvent que rêver.

2. Doom (1993)

Doom est un jeu vidéo de tir dans lequel le joueur doit combattre des créatures hostiles à l’aide d’armes. Le nom du jeu est emprunté du film « La couleur de l’argent » de Martin Scorsese. C’est la scène lorsque Tom Cruise entre dans la salle de billard avec une mallette à la main et à la question « Qu’est-ce que tu portes ? », il répond avec un sourire : « Doom ! ».

Deux ans après le lancement du jeu, Doom a été joué par plus de 10 millions de personnes. Il a rapidement acquis le statut de l’un des jeux les plus populaires au monde et restera l’un des cultes.

3. Need for Speed (1994)

De nombreux jeux de course automobile ont été créés au cours des quatre dernières décennies, mais aucun n’a réussi à captiver les joueurs aussi vite que Need for Speed.

Avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier, avec une production de film inspirée du jeu, Need for Speed a transformé le genre d’action d’un simple champ de compétition entre joueurs en un jeu avec des millions de fans à travers le monde.

4. Resident Evil (1996)

Resident Evil n’est pas le premier jeu vidéo d’horreur sur le marché, mais c’est certainement le premier jeu à légitimer l’horreur dans le monde des jeux. Le joueur commence son enquête dans un manoir, semblable à un labyrinthe, qui est peuplé de créatures effrayantes. Le but du jeu reste donc de rester et de sortir vivant du manoir.

Depuis son début en 1996, le jeu devient l’inspiration pour le développement de nombreux autres jeux similaires, des bandes dessinées, des livres et des animations.

5. Counter Strike (1999)

Counter Strike est un jeu vidéo de tir dans lequel des terroristes et des antiterroristes s’affrontent. Le jeu a rapidement gagné en popularité avec la vente de 5 millions d’exemplaires en seulement 9 ans.



Source : casinoavis.io