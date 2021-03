À l’ère du développement du numérique, les cours et exercices en ligne permettent d’acquérir facilement de nouvelles connaissances. Ils sont particulièrement pratiques et accessibles. Quel que soit votre âge, vous pourrez apprendre en seulement quelques clics. C’est le cas de l’anglais, la langue vivante la plus parlée à travers le monde. Grâce à une vidéo ou un fichier audio, vous pouvez améliorer votre anglais. Les podcasts sont des contenus audio numériques, souvent des replays d’émissions de radio. Ces derniers vous donnent l’occasion de vous immerger totalement dans la langue.

Le podcast, de quoi s’agit-il exactement ?

Le podcast est un contenu audio numérique à écouter quand vous le voulez. Il est mis en ligne à travers un flux RSS. Vous pouvez également le télécharger et l’enregistrer sur votre support mobile. Aujourd’hui, le podcast attire de plus en plus les internautes. Pour cause, il offre une certaine liberté quant à l’écoute de son contenu.

Le terme podcast est né en 2004. Il est le fruit de l’imagination de Ben Hammersley, un journaliste britannique. Ce mot-valise est la contraction d’iPod et de broadcast. La marque à la pomme l’a ensuite utilisé dans un logiciel iTunes, un an plus tard. Depuis, les podcasts n’ont cessé de séduire le monde.

Outre la simplicité de l’écoute, le podcast est facile à créer. Désormais, les radios ne se limitent plus aux chaînes FM. Elles utilisent ces derniers temps les podcasts pour rediffuser leur programme. En outre, il est plus facile de devenir animateur à moindre coût. Avec un micro d’entrée de gamme, il est possible d’enregistrer un podcast sur un sujet intéressant et le mettre à la disposition de l’audience. C’est cette simplicité et cette praticité qui ont permis au podcast de devenir aujourd’hui une des meilleures alternatives pour progresser en anglais.

Comment utiliser le podcast comme outil d’apprentissage de l’anglais ?

Actuellement, le podcast connaît un véritable engouement en tant que méthode d’apprentissage de l’anglais. En effet, il permet d’apprendre partout et à tout moment. En voiture, dans les transports en commun, en faisant du jogging ou pendant les heures de pause, vous pouvez écouter des podcasts.

Pour les personnes ayant un emploi du temps chargé, le podcast est une aubaine. En effet, il est possible d’écouter des podcasts même pendant les heures de travail. Vous n’êtes ainsi plus obligé de vous plier à des horaires précis pour progresser en anglais. Tout ce dont vous avez besoin, c’est une connexion internet (vous avez également la possibilité de les télécharger au préalable sur votre tablette ou smartphone) et de choisir les meilleurs podcasts pour progresser en anglais à votre rythme et selon votre niveau. Pour avoir un aperçu de cette méthode d’apprentissage, cliquez sur ce lien et découvrez les meilleures ressources pour apprendre l’anglais : blog, chaîne YouTube, page Instagram, conseils, fiches mémo, fiches de vocabulaire thématiques, prononciation anglaise, conjugaison…

Il existe des plateformes spécialisées dans l’apprentissage de l’anglais qui donnent accès à des podcasts de cours d’anglais que vous pouvez écouter avec votre appareil mobile ou votre ordinateur. Ces plateformes offrent un large choix de programmes. En écoutant un sujet qui vous intéresse, vous apprendrez plus facilement l’anglais.

L’avantage des podcasts ne se limite pas à la liberté et au choix des thèmes. Vous pouvez également définir la durée qui vous convient. Cela va dépendre de votre niveau et du temps que vous comptez consacrer à l’écoute des podcasts. La durée des enregistrements va de quelques minutes à plusieurs heures.

Pour la compréhension orale, les podcasts figurent donc parmi les meilleures options. En écoutant les fichiers audio, vous vous familiariserez avec les accents anglophones. Il sera ainsi plus facile de former vos oreilles aux subtilités de la langue. C’est une excellente manière de progresser et d’enrichir son vocabulaire.

Des podcasts pour tous les niveaux

Si les podcasts ont aujourd’hui la cote, c’est surtout pour les possibilités qu’ils offrent. Vous pourrez tout à fait choisir le niveau d’apprentissage. Ce dernier varie d’un contenu à un autre. Si certains sites proposent des podcasts pour les débutants, d’autres sont dédiés aux niveaux intermédiaires et avancés.

Des podcasts pour les débutants en anglais

Si vous êtes un débutant en anglais, trouvez une plateforme réservée à votre niveau et progressez à votre propre rythme. Sur ces sites, les podcasts ont une durée assez courte pour faciliter et encourager votre apprentissage. Ils durent en moyenne 3 minutes.

Les sujets sont aussi divers que variés. Vous pourrez télécharger les podcasts directement sur une plateforme ou télécharger une transcription. Afin de faciliter l’apprentissage, les animateurs parlent lentement et clairement. Certaines plateformes vous offrent même la possibilité d’interagir en ligne en posant des questions.

Des plateformes dédiées aux niveaux intermédiaires

Pour les personnes ayant un niveau intermédiaire, les podcasts sont un peu plus longs. Ils vont jusqu’à 6 minutes en fonction de la plateforme. Le but est d’aider la personne à progresser pour qu’elle atteigne le niveau avancé.

Les thèmes sont également très variés. Compte tenu de la longueur des podcasts, vous aurez la possibilité de les écouter en plusieurs fois. L’idée est de faciliter la compréhension.

Comme il existe des différences entre l’anglais américain et l’anglais britannique, vous devez bien choisir le site sur lequel vous souhaitez apprendre. En effet, les prononciations ne sont pas forcément les mêmes, ce qui pourrait prêter à confusion.

Des podcasts en anglais pour les niveaux avancés

Il ne s’agit plus de podcasts dédiés à l’apprentissage de l’anglais, mais des podcasts purement en anglais. Ils sont idéals si vous avez un bon niveau, mais que vous n’avez pas l’occasion de pratiquer la langue. Pour ne pas perdre la main, n’hésitez pas à aller sur un site proposant des podcasts en anglais. Vous aurez l’embarras du choix sur les thématiques.

Avec les podcasts, il est possible d’allier plaisir et apprentissage. C’est également un bon moyen de profiter des technologiques numériques pour suivre une formation d’anglais. Les plateformes spécialisées rivalisent d’originalité afin d’offrir les meilleurs podcasts pour aider les gens à progresser rapidement en anglais. Vous pouvez aussi bien les écouter durant le trajet pour aller au travail que chez vous en cuisinant. N’importe quel endroit sera parfait du moment que vous avez vos écouteurs à portée de main.