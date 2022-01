De plus en plus plébiscitée en entreprise, la carte heuristique est un outil pratique et efficace utilisé pour planifier, organiser et présenter les informations. Elle favorise la réflexion globale, améliore la résolution de problèmes et constitue un outil précieux pour la collaboration en équipe.

Ce qu’il faut savoir sur la carte heuristique

La carte heuristique est un outil de prise de notes, de brainstorming et de planification qui vous permet de visualiser des informations sous forme de diagramme composé d’un thème central et d’éléments périphériques. Avec, vous pouvez :

Optimiser la planification ;

Devenir plus créatif ;

Résoudre des problèmes complexes ;

Travailler en profondeur sur des tâches ;

Structurer les idées ;

Apprendre plus efficacement.

La création d’une carte heuristique en ligne vous offre un espace de travail visuel infini, une palette de couleurs d’éléments flexible, des éléments multifonctionnels, le collage d’images, le travail en équipe, de multiples options de partage de projets, et bien plus encore.

Les fonctionnalités d’une carte heuristique

Les cartes heuristiques sont, selon la définition, une méthode graphique de prise de notes. Leur base visuelle aide à distinguer les mots et à clarifier les idées, souvent à l’aide de couleurs et de symboles.

Les cartes cognitives prennent généralement un format hiérarchique ou arborescent, les idées se ramifiant en sous-sections. Chaque branche classifie davantage le nœud parent. Utiliser les cartes mentales permet une plus grande créativité lors de la mémorisation d’idées et d’informations et permet également au preneur de notes d’associer des mots-clés à des représentations visuelles.

Les schémas conceptuels aident à la mémorisation et à l’organisation. Les cartes mentales sont des collections de mots structurées par le contexte mental de l’auteur avec des moyens visuels, et, grâce à l’utilisation de couleurs, d’icônes et de liens visuels, elles sont informelles et nécessaires au bon fonctionnement de l’esprit.

Les avantages d’une carte heuristique en ligne

Le Mind mapping est un outil exceptionnel pour générer des idées et pour optimiser vos présentations. Le Mind Mapping permet également de contrôler beaucoup plus facilement le flux d’informations. Mais ce n’est pas tout, voici d’autres avantages non négligeables de la carte heuristique en ligne.

Un outil facile à utiliser

Les cartes heuristiques en ligne sont généralement très faciles et intuitives à utiliser. Elles suppriment les embêtantes limitations d’espace et vous permettent de libérer votre potentiel de créativité. Et cela n’est pas à dédaigner lors des séances de brainstorming intenses.

Contrairement au papier et au crayon, une carte heuristique en ligne vous permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer rapidement des blocs. Il vous suffit de cliquer sur un bouton ou d’utiliser quelques raccourcis clavier très pratiques. Vous pouvez aussi réorganiser les éléments par glisser-déposer en un clin d’œil.

Un véritable outil de collaboration

Le mind mapping ajoute un élément de collaboration et permet à votre équipe d’exploiter le pouvoir créatif collectif. Vous pouvez l’utiliser quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouvent les membres de votre équipe. Vous pouvez organiser des séances de brainstorming, élaborer une stratégie de marketing, gérer et superviser des projets, et planifier votre prochaine action, le tout de manière décentralisée et fluide.

En outre, le mind mapping en ligne est idéal pour élaborer des stratégies dans le cadre de projets scolaires, ainsi que pour prendre des décisions sur le lieu de travail, et bien plus encore. Elle peut vous aider efficacement à résoudre un large éventail de problèmes de prise de décision. Si vous l’essayez vous-même ou si vous encouragez votre personnel ou vos collègues à le faire, vous pourriez être surpris de la différence que cela fait.

Alors ? N’attendez plus ! Rendez votre projet plus performant avec la carte heuristique !