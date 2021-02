Aujourd’hui, la technologie numérique prend une place importante dans les méthodes d’apprentissage des langues. Pour suivre une formation d’anglais, il existe bien différents outils numériques accessibles aux étudiants et aux professionnels. Découvrez dans cet article l’utilité de ces technologies, les outils existants conçus pour répondre aux besoins de tous les apprenants.

De nombreux centre de formation d’anglais emploi ces technologies en utilisant des logiciels par exemple pour faire de la visioconférence et nous vous invitons à regarder sur ce site : en savoir plus.

L’utilité du numérique dans l’apprendre de l’anglais

L’intégration des TIC dans l’enseignement est sans conteste un moyen efficace pour encourager les étudiants et pour les initier à l’utilisation d’outils innovants issus de la haute technologie. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont attirés par les écrans et par les appareils intelligents. Voici les différents avantages des technologies numériques pour apprendre l’anglais :

Participation des apprenants

En effet, les outils interactifs appellent à agir et à exploiter la curiosité. Les enfants, en particulier, ne résisteront pas aux jeux ludiques qui leur sont proposés. Tout en s’amusant, ils découvrent les images et entendent le son forment les rudiments basiques efficaces pour l’apprentissage des langues.

Support efficace pour les enseignants

Désormais, les enseignants et les formateurs n’auront plus à se munir de plusieurs livres ou documents pour donner des formations d’anglais. Sur leur tablette, par exemple, ils disposent de plusieurs applications destinés à gérer leur planning, et à accéder au cours du jour.

Ils peuvent aussi avoir accès aux tablettes connectées des élèves pour suivre de près les devoirs et toute autre activité.

Dispositif rapide et efficace

Le plus grand avantage des TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) est leur facilité de prise en main. Ils amènent les utilisateurs à devenir autonome et à aimer la découverte. Il en découle une approche actionnelle qui remplace les longues listes de vocabulaires et les leçons de plusieurs pages sur les règles grammaticales. L’interaction entre l’apprenant et l’enseignant est immédiate.

Les différentes technologies numériques pour apprendre l’anglais

Il existe différents outils TIC utilisés dans le domaine de la technologie de l’information et qui sont adaptés à l’apprentissage linguistique :

Les appareils interactifs

On compte parmi ces outils tous les appareils connectés dont la tablette, le smartphone, le iPhone. Les médias numériques offrent une multitude de fonctionnalités permettant d’apprendre l’anglais sans assistance.

Elles combinent le texte, l’image, la vidéo et le son sur un même support, amenant l’utilisateur à interagir avec l’interface et son contenu.

L’ordinateur

Ce dispositif électronique et intelligent permet lui aussi d’apprendre tout seul. Il favorise la participation de l’apprenant car il réagit uniquement grâce aux actions qui lui sont demandées. L’ordinateur peut recevoir des données, des contenus théoriques, bref, un cours complet.

Il permet de mieux s’organiser et de travailler dans un environnement personnalisé. A la différence de la tablette, l’ordinateur PC ou portable est doté de clavier pour faire de la dictée ou des exercices écrits.

Les périphériques audio

L’on parle ici de tous les accessoires permettant de diffuser un son, à savoir les écouteurs, le casque, le haut-parleur, le CD et bien d’autres. Ce sont des périphériques indépendants qui peuvent être connectés aux appareils cités plus haut.

Ils favorisent surtout l’écoute et la compréhension de la langue anglaise. Les écouteurs s’avèrent souvent indispensables lorsque l’apprenant utilise sa tablette car il doit interagir avec le support.

Internet et les applications mobiles

Internet permet de se connecter aux sites conçus pour apprendre l’anglais, et de télécharger les applications mobiles. Ces dernières sont incontournables, Internet offre un large de choix d’applications gratuites et payantes. Ces applications sont à installer sur les gadgets mobiles connus.

Elles offrent différentes options aux apprenants. Pour apprendre l’anglais, les applications peuvent contenir des jeux, des cours théoriques ou des exercices.

Le tableau blanc

Il s’agit d’un grand écran interactif et tactile surtout utilisé pour les formations en ligne ou e-learning. Le tableau blanc est connecté à un ordinateur qui renvoie les données au projecteur, qui ensuite, renvoie les images sur le tableau. Le tableau blanc peut être contrôlé grâce à un stylo mais il est aussi tactile.

Certes, la technologie numérique fait déjà partie intégrante du monde pédagogique. Néanmoins, il ne faut pas mettre de côté les vieilles méthodes qui favorisent aussi le soin de l’écriture.

Aussi, il faut prendre en compte l’investissement dans l’achat de ces outils TICS qui coûtent plus cher que les stylos et les cahiers. Ces technologies sont plus rapides et plus efficaces, mais il est impossible de ne pas se servir d’autres accessoires non numériques pour assurer l’apprentissage linguistique.