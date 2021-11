Pour les entrepreneurs ambitieux, le monde est un vaste terrain de jeu. Chaque zone géographique présente des avantages qui lui sont propres et qui sont généralement associés à un domaine d’activité particulier. L’Asie est bien sûr l’une des régions du monde les plus dynamiques, grâce notamment à la force d’entraînement de l’ogre chinois, mais d’autres pays sont également très intéressants pour les entrepreneurs. Voyons ensemble comment et pourquoi choisir la création d’entreprise en Asie.

La création d’entreprise en Asie, une opportunité à saisir

Quel que soit le domaine d’activité dans lequel vous évoluez, l’Asie est un continent aujourd’hui incontournable. La Chine est devenue la fabrique du monde en seulement quelques décennies et si la politique gouvernementale tente de faire évoluer l’économie vers le service et le tertiaire, le pays sera encore pour longtemps une formidable opportunité en matière de coût du travail. Mais la création d’entreprise en Asie peut aussi servir d’autres intérêts.

En effet, des pays comme le Japon ou encore la Corée du Sud ont toujours su tirer leur épingle du jeu en se spécialisant dans des domaines très pointus de la technique. Les grandes marques de l’électronique, des réseaux ou de la téléphonie sont ainsi bien implantées dans ces pays, en Chine aussi d’ailleurs, offrant de multiples opportunités aux entrepreneurs d’Occident. Voyons plus spécifiquement en quoi le portage salarial en Corée du Sud est une occasion actuelle à ne pas manquer.

La Corée du Sud et ses ambitions

Quand on pense à l’économie de la Corée du Sud, on a tout de suite en tête les géants incontournables que sont Samsung ou Hyundai par exemple. Le pays est en effet reconnu pour son savoir-faire depuis de nombreuses années dans les domaines de l’automobile ou du numérique. En outre, la Corée du Sud accélère ces dernières années, portée à la fois par ces moteurs économiques mais aussi par une politique de soft-power bien étudiée.

Les films, les séries mais aussi la musique de la Corée du Sud sont en effet de plus en plus connus, ce qui participe à l’aura d’un pays qui n’est plus une simple pointure économique. Mais pour les entrepreneurs, ceci ne sont que des atouts supplémentaires pour un pays dont la qualité des infrastructures, la force exécutoire des contrats et la qualité de l’administration sont autant de garanties pour faire des affaires dans les meilleures conditions. La création d’entreprise en Asie aujourd’hui, c’est avant tout la Corée du Sud qui en profite et notamment via le portage salarial !

De l’intérêt du portage salarial pour vos projets tech

Pourtant, si l’Asie recèle tant d’opportunités, le continent reste très différent du nôtre et peut parfois s’avérer complexe à appréhender pour le profane. Pour l’entrepreneur occidental qui souhaite par exemple tester un marché comme celui de la Corée du Sud avant de s’y implanter, il sera donc préférable de passer par les services d’une entreprise de portage salarial comme INS Global. Contrats de travail, gestion de paie, déductions fiscales ou gestion des dépenses, toutes les tâches administratives seront alors prises en charge !

Le portage salarial permet donc une grande flexibilité pour votre activité sur place, tout en vous laissant tout loisir d’affiner votre stratégie plutôt que de peiner avec les difficultés administratives d’un pays étranger. A condition bien sûr de choisir un prestataire de qualité comme INS Global, pour qui la création d’entreprise en Asie, ses processus administratifs, ou encore l’optimisation quotidienne de l’activité des sociétés sont des compétences essentielles !