Aujourd’hui, la majorité des professions se doivent d’évoluer pour accéder à ce formidable vivier d’opportunités constitué par Internet. La visibilité et donc le succès d’une entreprise ne peuvent en effet advenir qu’après avoir conçu et mis en pratique une stratégie d’expansion optimale sur les réseaux.

Éditer un site aux couleurs de votre marque est la première étape de ce processus mais encore faut-il qu’il se distingue de la masse. C’est pourquoi il est essentiel de bien référencer son site internet pour y générer un trafic important. Voici donc 7 conseils simples pour optimiser son référencement naturel.

Soigner ses contenus pour optimiser son référencement naturel

Le référencement naturel est à la base de votre célébrité sur les réseaux. C’est en effet le critère qui déterminera votre placement dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Plus celui-ci est optimisé, plus votre site apparaîtra haut dans les SERP, et donc plus sa visibilité pour les internautes sera importante. Le référencement naturel n’est pas une science exacte mais plutôt une alchimie subtile nécessitant la maîtrise d’outils et de techniques très particuliers.

Pour augmenter sa visibilité sur Internet, il faut donc d’abord prendre en compte les paramètres de sélection des bots qui indexent les sites sur la base de critères précis. L’un d’entre eux est la qualité des contenus proposés. Celle-ci est évalué en fonction de différents points. Qualité orthographique, syntaxique et originalité des contenus sont très importants.

Pour optimiser son référencement naturel, il faut donc d’abord s’attacher à produire des pages au contenu neuf et surtout jamais dupliqué.

Optimiser la vitesse de chargement des pages

Les bots de Google et consorts qui parcourent inlassablement le web afin de répertorier tous ses contenus pour les internautes s’appuient également sur des critères ayant trait à la qualité de l’expérience utilisateur. Ainsi, pour optimiser son référencement naturel, un site doit se charger rapidement pour limiter un temps d’attente trop important, qui génère souvent le départ de l’internaute.

Ce savoir technique est déterminant et les problèmes liés à la vitesse de chargement d’un site est souvent ardu à résoudre ! Il faudra souvent faire appel à des spécialistes en référencement capables de déterminer les raisons d’une certaine lenteur d’affichage et pour les corriger : Des experts SEO qui se chargent également d’analyser en profondeur un site sous tous ses aspects pour lister l’ensemble des points à améliorer pour bien référencer son site internet, comme chez ce professionnel, pour en tirer le meilleur parti.

Aujourd’hui, un site efficace se doit en outre d’être « responsive ». C’est à dire qu’il doit être optimisé pour tous les supports utilisés par les visiteurs. Tablettes, ordinateurs et surtout smartphones sont des outils du quotidien désormais et il est très important que l’affichage de votre site soit aussi efficient et rapide sur tous ces supports. Au-delà de la simple satisfaction généré pour l’utilisateur, c’est aussi votre référencement naturel qui en sera amélioré.

Comprendre la technique structurelle d’un site internet bien référencé

L’optimisation de la vitesse de chargement des pages est très liée à la structure technique du site qui doit être épurée au maximum afin de fluidifier l’affichage. Mais la structure du site joue également un rôle au niveau de l’organisation de vos contenus.

Par exemple, il est essentiel que vos textes soient optimisés pour le web et qu’il en respecte les canons imposés par les moteurs de recherche. Ceci est un métier à part entière qui demande certaines compétences.

En effet, même les plumes les plus aiguisées ne sont pas toujours au fait des usages de la rédaction web. L’utilisation de méta description pertinentes et respectant le nombre de caractères idéal, la structuration du texte par des balises HTML rigoureuses ou encore l’inclusion de mots-clés choisis avec soin demande de l’expérience, des compétences et la connaissance d’outils spécifiques que seules les agences de webmarketing maîtrisent à la perfection.

Optimiser son référencement naturel passe donc nécessairement par une bonne connaissance des techniques de base de la rédaction de contenus.

Définir une stratégie autour de mots-clés pertinents

L’un des aspects caractéristiques et essentiels de la rédaction de contenus pour le web est le saupoudrage de mots-clés pertinents. En fonction de votre type d’activité, de votre zone de chalandise, de la nature de vos cibles ou encore des stratégies employées par vos concurrents, il vous faudra définir avec soin votre propre tactique d’expansion. Le choix des mots-clés que vous utiliserez sera alors primordial et encore une fois, le concours d’une agence web est un atout déterminant.

Il existe des outils à la disposition de tous pour réunir un pool de mots-clés en lien avec un thème. Néanmoins, savoir les choisir puis les intégrer aux contenus afin d’en tirer un maximum de bénéfices est un métier à part entière. C’est pourtant un passage obligé pour optimiser son référencement naturel car le choix des mots-clés déterminera le profil des visiteurs ayant accès en priorité à vos pages. Il doit donc être effectué avec le plus grand soin.

Éviter les sanctions des moteurs de recherche

Le choix d’une URL pertinente pour votre site est bien sûr indispensable. Assurez-vous qu’elle est bien formatée pour le web, qu’elle n’est pas trop longue et surtout que chacune de vos pages ne soit accessible qu’à une seule adresse. Ceci est obligatoire pour optimiser son référencement naturel, sous peine de se voir sanctionné par les bots de Google et consorts. Par ailleurs, il vous faudra également veiller à ce que vos contenus soient uniques.

En effet, la duplication de contenus est certainement l’une des actions les plus pénalisées par les moteurs de recherche. Si vous souhaitez affilier un blog à votre site, soyez toujours certains que les articles que vous y publierez sont inédits. Le « copier-coller » cher à certains étudiants ou rédacteurs peu scrupuleux est une faute impardonnable selon le roi Google. Préférez toujours des contenus moins longs mais originaux. En matière de contenus, la qualité prime toujours sur la quantité.

Savoir alimenter son site régulièrement

Créer un site web est indispensable en ces temps où le e-commerce est devenu la règle pour de nombreux domaines d’activité. La crise sanitaire que nous traversons ne fait d’ailleurs qu’accélérer ce processus inexorable. Pourtant, il ne suffit pas de créer un site, même bien construit et pourvu de nombreux contenus inédits pour espérer voir sa renommée installée sur le web. Sur les réseaux, celui qui n’avance plus est toujours en train de reculer.

Pour optimiser son référencement naturel, il est donc essentiel de produire régulièrement du contenu sur les pages de son site. Celui-ci peut être de tous types. Photos, textes ou vidéos sont les bienvenus, à condition naturellement qu’ils soient optimisés pour le web et non dupliqués. Sachez que les bots d’indexation des moteurs de recherche réévaluent en permanence la qualité des sites et que l’activité est l’un de leurs critères préférentiels. Il vous faudra donc être dynamique !

Créer une stratégie de communication autour des réseaux

L’une des stratégies les plus pertinentes pour optimiser son référencement est de créer un maillage dense et multipolaire autour de votre site. Vous pouvez ainsi intégrer des liens internes à vos pages pour renvoyer les visiteurs de l’une à l’autre. Ceci aura pour effet de fluidifier l’expérience utilisateur mais aussi d’améliorer votre indexation sur les pages des moteurs de recherche. Cependant, le plus important reste de connecter votre création aux autres sites du web.

En effet, les bots évaluent également la pertinence d’un site au nombre de liens externes qui pointent vers ses pages. Il existe différents moyens pour obtenir ces liens mais certains sont assez complexes et nécessitent l’intervention experte des agences web. Une bonne option est aussi de créer des passerelles entre votre site, vos blogs et vos différents comptes de réseaux sociaux. Ceci vous permettra de rafraîchir le contenu de vos pages, d’attirer du trafic et donc d’augmenter votre renommée !