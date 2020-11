Le référencement naturel est l’ensemble de techniques utilisées pour propulser un site web dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Il permet d’optimiser la visibilité de vos pages sur Google, mais aussi d’autres moteurs tels que Bing ou Yahoo. Si vous souhaitez booster votre site et améliorer le développement de vos activités, découvrez en quoi le SEO est indispensable dans cette optique.

De quoi s’agit-il réellement ?

Votre site peut être design et attirant. Sans la mise en œuvre du SEO à Aix en Provence, il vous sera difficile de vous développer à l’échelle locale d’abord puis à l’international en fonction de vos objectifs. Grâce au référencement, vous pourrez attirer un trafic de qualité et augmenter votre taux de conversion.

La stratégie permet d’attirer les internautes qui seront réellement intéressés par vos produits et services. Il ne s’agit pas d’une campagne publicitaire dans laquelle vous injecterez de l’argent pour des résultats éphémères. Le SEO fonctionne sur la durée et continuera de générer un trafic de qualité même lorsque vous arrêterez d’optimiser.

La stratégie de référencement naturel doit obéir à plus de 200 critères émis par Google. On s’attarde sur Google, car ce moteur de recherche possède jusqu’à 95 % de marché en fonction des pays. Presque tous les internautes utilisent donc Google en priorité. Travailler le référencement nécessite donc du temps et une grande expérience. En réalité, il faut en moyenne six mois pour percevoir les résultats d’une optimisation SEO.

Comment obtenir un bon référencement naturel ?

Pour aboutir à un référencement local ou international de qualité, il est indispensable d’effectuer un audit pour déterminer les forces et les faiblesses du site web. Cette analyse servira à lever les obstacles à la visibilité du site et à définir un plan d’action conforme à vos objectifs. Il faudra ensuite mettre en place des stratégies en travaillant sur le seo on-site et off-site.

On s’attardera sur tout ce qui a rapport à la structure des URLs, aux snippets, aux balises html et au temps de changement de la page. Il s’agira également de travailler sur les pages en publiant du contenu conforme aux attentes de la cible. En outre, la recherche des mots clés courts et longue traine sera indispensable pour créer un champ sémantique riche autour des sujets abordés.

On ne négligera pas le netlinking, une étape cruciale pour augmenter la popularité du site. CIl s’agit d’une stratégie de backlink qui consiste à insérer dans des contenus figurant sur d’autres sites, des liens pointant vers le vôtre. Par ailleurs, le référencement mobile friendly est devenu incontournable à l’indexation et la visibilité. Ensuite, il est essentiel de mesurer les performances de votre site internet pour évaluer l’efficacité de la stratégie SEO. Cela est possible avec des outils comme Google search console qui vous donne accès à des indicateurs de suivi pertinents.

Confier le référencement aux experts

Pour avoir un site bien référencé, vous devez confier cette tâche importante à un prestataire extérieur. Ces prestataires sont généralement des agences web dotées d’une équipe de professionnels. Ceux-ci maîtrisent les compétences pointues et le savoir-faire nécessaires pour réaliser une optimisation SEO dans les règles de l’art. De plus, ils effectuent une veille constante afin de suivre l’évolution des exigences de Google en matière de référencement.