Le référencement local est basé sur l’ensemble des méthodes utilisées lors de l’indexation des sites par Google, et qui vont influer sur l’ordre des résultats proposés lors d’une recherche qui porte sur une zone géographique précise. Parvenir à optimiser efficacement son référencement local est donc d’une importance primordiale pour bien mettre en avant les produits et les services d’une entreprise.

L’essor du référencement local

Avec le développement du service Google Maps, le positionnement et l’emplacement géographique des utilisateurs sont devenus de plus en plus importants. Il y a encore quelques années, une recherche qui ne comportait pas spécifiquement d’indication géographique aurait donné le même résultat partout en France, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Avec les progrès du moteur de recherche, Google est aujourd’hui en mesure de distinguer les recherches où il sera pertinent d’afficher des résultats de proximité, et peut utiliser la géolocalisation (sur smartphone, mais aussi sur ordinateur grâce à l’adresse IP) pour adapter ses résultats à une zone géographique précise. Soigner son référencement local sur Google fait donc partie des fondamentaux de la stratégie marketing d’une entreprise d’aujourd’hui.

Établir un profil local complet

Parvenir à apparaître le plus haut possible sur les recherches qui concernent sa propre zone est aujourd’hui d’autant plus important que les requêtes locales proviennent la plupart du temps de clients particulièrement intéressés par un produit ou un service, et qui recherchent une solution rapide.

La première chose à faire pour améliorer son référencement local sur Google est donc de s’assurer que lors d’une simple recherche, un utilisateur puisse obtenir de manière instantanée les informations les plus importantes, comme l’adresse exacte, les horaires d’ouvertures ou encore le type de produits ou de services proposés par une boutique ou une entreprise. Il s’agit du point de départ pour obtenir de la visibilité, et donner une image sérieuse aux clients potentiels. Pour cela, il est impératif de créer une fiche Google My Business, et de fournir des renseignements détaillés et corrects. Faire valider son établissement par les services de Google est également une étape à ne pas négliger pour améliorer votre classement local sur google.

Toutes ces informations sur une boutique ou une entreprise apparaîtront directement dans un encart à la droite de la page des résultats de la recherche Google.

Faire appel à des spécialistes du référencement local sur Google

Pour améliorer son référencement local efficacement, avoir recours à des services spécialisés et faire appel par exemple à une agence seo local à Paris est un excellent moyen d’améliorer sa visibilité de proximité.

Les agences spécialisés permettent d’obtenir un référencement naturel SEO, afin d’apparaître en meilleure position lors des recherches sur Google, et de mettre en avant de la meilleure des manières des produits ou des services. Les experts d’Oscar référencement prennent en charge la stratégie de référencement de A à Z, en s’assurant notamment que le contenu publié sur la toile soit en accord avec les attentes des clients, et que ceux-ci aient accès à l’expérience utilisateur la plus adaptée.

Consulter notre article sur les missions d’une agence SEO peut vous permettre d’en apprendre plus sur le référencement et sur l’importance d’une agence SEO dans une stratégie de communication.

L’interaction avec les clients et la communauté locale

En plus de Google My Business, l’inscription sur d’autres annuaires en ligne comme les Pages Jaunes ou sur des annuaires plus spécialisés comme Yelp ou TripAdvisor est un bon moyen d’améliorer son référencement local sur Google.

Le but est de faire connaitre son offre, et d’être mentionné le plus de fois possible sur Internet. La présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Snapchat est donc également importante, d’autant plus qu’elle permet d’entrer en contact avec les clients, et de créer de l’engagement.

Sur tous ces services, les clients peuvent également laisser leurs avis, et il est d’ailleurs recommandé de les y encourager. De très nombreux consommateurs se fient aux avis qu’ils peuvent consulter sur Internet pour se forger une première opinion sur la qualité d’une entreprise, et recueillir un grand nombre d’avis impacte de manière positive le positionnement sur Google.