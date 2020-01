La « start-up nation » voulue par le président est apparemment en marche depuis quelques temps déjà. Le nombre d’entrepreneurs qui se lancent dans l’aventure ne cesse de grandir chaque année mais il serait faux de croire que tous réussissent. On dénombre une certaine quantité d’échecs, même parmi les mieux formés. Pour se prémunir de toute mauvaise surprise, il est donc indispensable de chercher à faire des économies tout au long de la croissance de l’entreprise.

Réduire les coûts devrait être une obsession pour tout entrepreneur ambitieux. Contrairement aux idées reçues, c’est prioritairement pendant les périodes fastes que devraient s’appliquer ces directives. Ceux qui savent anticiper sont souvent les mieux placés à l’arrivée ! Le premier des postes de dépenses à analyser concerne donc les équipements de bureaux qui, bien que secondaire, est un levier facile et efficace pour diminuer vos factures. Conseils à suivre.

Réévaluez sans cesse les dépenses de votre start up

Pour réaliser des économies, il est avant tout nécessaire d’analyser votre consommation d’équipements de bureau. Pour ce faire, vous pouvez par exemple demander à la personne chargée des frais généraux d’utiliser un tableur Excel pour recenser, de manière mensuelle, la liste exhaustive des produits de consommation courante. Il est également possible de demander à vos fournisseurs de vous transmettre vos statistiques de consommation.

Une fois ces statistiques obtenues, il importe de standardiser votre consommation. Sélectionnez une gamme de prix et de qualité qui vous convient puis restreignez-vous y. En tant que chef d’entreprise, c’est à vous d’orienter vos équipes vers les produits que vous considérez comme les plus adaptés aux tâches à effectuer. Pour vous aider à sélectionner votre gamme, faites un tour sur Kupino.fr, vous y trouverez toutes sortes d’offres alléchantes !

Comparez les fournisseurs d’équipements de bureau

Une fois vos besoins analysés finement, il est essentiel de comparer les prix et les services offerts par les différents fournisseurs à votre disposition. Informez-vous sur les tarifs pratiqués mais aussi sur les modalités de livraison, la qualité des produits proposés ou encore la disponibilité du fournisseur. Considérez que le statut d’un fournisseur, même sérieux et professionnel, peut toujours être remis en question par vos soins si son offre ne correspond plus à vos besoins.

Ainsi, il est important de se tenir au courant des offres proposées par les concurrents de votre fournisseur. Pour cela, on recommande de visiter régulièrement le site de Kupino et notamment la page consacrée à Hyperburo catalogue. Ce site spécialisé recense l’ensemble des promotions et offres spéciales disponibles sur le territoire français. Une véritable aubaine pour les entrepreneurs en quête de bonnes affaires qui cherchent à limiter leurs dépenses en équipements de bureau !

Négociation et contrôle des commandes de mobilier

Si les produits proposés par votre fournisseur vous satisfont, il peut être intéressant de se fidéliser et d’établir un partenariat de long terme mais ceci devrait toujours se faire selon vos propres conditions. N’oubliez pas que vous êtes en position de force et que rien ne vous oblige à perpétuer la relation. Sachez négocier pour chaque commande groupée et n’hésitez pas à demander des réductions importantes si vous envisagez de gros achats. 50% de réduction n’est pas trop si vous remplacez par exemple l’ensemble de vos 10 bureaux.

Enfin, la chasse au gaspi est un outil toujours aussi efficace dans une stratégie globale visant à limiter les dépenses. La standardisation du processus de commandes est indispensable dans les entreprises qui dépassent une certaine taille. Le contrôle interne des besoins réels de l’entreprise est aussi nécessaire car il permet de comparer les demandes et les besoins en équipements de bureau et ainsi de vérifier la pertinence des requêtes de vos collaborateurs.