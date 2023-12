Suite aux nombreux retours positifs de ses utilisateurs concernant l’EB70, BLUETTI a développé l’AC70, pour un lancement prévu le 12 décembre. Il ne s’agit pas simplement d’une mise à jour, mais d’une véritable avancée en termes de vitesse de charge, de puissance, de fiabilité de l’onduleur et de contrôle intelligent via une application dédiée. Explorons ensemble ces améliorations.

BLUETTI : leader de l’innovation

Ces dernières années, Bluetti a changé la donne avec ses centrales et ses systèmes d’alimentation durables et portables. Ses derniers produits : l’EB70 et l’AC180 ont fait l’objet de nombreuses louanges positives de la part des personnes souhaitant avoir accès à une énergie portable et solaire avec un maximum d’autonomie à la maison et en déplacement. L’AC70 est le dernier-né de la gamme et il est conçu pour ceux qui désirent rester connectés même lorsqu’ils sont loin de chez eux.

Qualité et durabilité des produits BLUETTI

L’AC70 et les autres produits Bluetti se distinguent par leur batterie LiFePO4, conçue pour durer : elle permet plus de 3 000 cycles de charge tout en conservant une capacité de 80 %. Elle est spécialement conçue pour tous ceux qui passent beaucoup de temps à l’extérieur, en camping, en randonnée ou hors réseau, et qui n’ont pas forcément accès à des prises de courant pour leurs appareils. Il est incroyablement portable et facile à emporter dans toutes vos aventures en plein air.

Découvrons donc ensemble les caractéristiques techniques de l’AC70.

Une puissance polyvalente

La station portable AC70 offre une puissance de 1 000 W, répondant à des besoins essentiels en alimentation de nos appareils ménagers. Mais, elle va bien au-delà en pouvant alimenter des appareils résistants de 2 000 W, tels que les bouilloires et les sèche-cheveux grâce à son mode Power Lifting.

Avec deux prises secteur, deux ports USB-A, deux ports USB-C de 100 W et une prise de voiture de 12 V, elle permet de brancher plusieurs appareils simultanément.

Construite avec une batterie LiFePO4 durable de 768 Wh, l’AC70 offre une autonomie considérable. Pour vous donner une idée, elle peut recharger un appareil photo de 15 Wh jusqu’à 45 fois, faire fonctionner un drone de 40 Wh pendant 15 cycles, ou alimenter un réfrigérateur de voiture de 60 W pendant près de 10 heures.

Chargement rapide

L’AC70 est équipée d’un mode de charge turbo CA de 850 W, permettant d’atteindre 80 % de la capacité de la batterie en seulement 45 minutes, et une charge complète en 1,5 heure. Avec une puissance de charge photovoltaïque de 500 W, elle peut être complètement chargée en 2 heures, assurant une disponibilité constante d’énergie.

Une alimentation de secours fiable

En cas de coupure de courant, la fonction UPS de l’AC70 offre un temps de commutation rapide de 20 ms, préservant ainsi le bon fonctionnement des appareils sensibles comme les ordinateurs. Pour une énergie étendue lors de pannes prolongées, la centrale peut être connectée à des batteries d’extension telles que B80 (806 Wh), B230 (2 048 Wh) ou B300 (3 072 Wh).

Accessibilité accrue et contrôle simplifié

L’AC70 est dotée d’un écran LCD couleur plus grand et plus clair, facilitant la vérification de l’état de la batterie, des entrées/sorties et du temps restant, même en extérieur. L’application BLUETTI compatible Bluetooth permet un suivi et un contrôle à distance en temps réel, offrant une expérience pratique, que ce soit en camping ou ailleurs.

Pour mieux comprendre la nouvelle BLUETTI AC70, comparons-la avec la station d’énergie portable BLUETTI EB70 qui a déjà conquis des milliers d’utilisateurs :

BLUETTI AC70 vs. BLUETTI EB70 Article/Modèle AC70 EB70 Poids 10,2 kg 9,7 kg Dimensions (L × L × P) 31,4 × 20,9 × 25,5 cm 32 × 21,6 × 22,1 cm Puissance de sortie 1000 W 1000 W Capacité de puissance 768 Wh 716 Wh Puissance de surtension 1500 W 1400 W Mode d’élévation Oui – 2000 W Non Cellule de batterie LiFePO4 LiFePO4 Cycles de vie 3000+ cycles 80 % de la capacité d’origine 2500+ cycles à 80 % de la capacité d’origine Chargement CA 850W Max 200W Max Chargement en courant continu 500W Max 200W Max Chargement solaire 500W Max 200W Max Temps de charge estimé CA : 1,5 heure PV : 2,5 heures CA : 4-4,5 heures PV : 4-8 heures Chargement sans adaptateur CA Oui Non 20 ms Onduleur Oui Non Contrôle APP Oui Non Garantie 5 ans 2 ans Lumière LED Non Oui Sorties/ports 7 10

(Les nouvelles caractéristiques de l’AC70 sont mises en avant dans les zones jaunes)

Plus d’autonomie en déplacements

Le BLUETTI AC70 s’avère être le compagnon idéal pour les amateurs d’activités extérieures telles que la randonnée ou le camping ou l’on a besoin d’une source d’énergie de secours flexible pour leurs appareils essentiels.

BLUETTI AC70 bientôt disponible

L’AC70 sera mise à la vente à partir du 12 décembre sur le marché européen et disponible sur le site de BLUETTI et sur Amazon à un tarif spécial de 599 €, une offre valable jusqu’au 27 décembre. Saisissez cette opportunité avant la fin de la période promotionnelle.

De plus, profitez des offres de Noël de BLUETTI qui auront lieu du 11 au 25 décembre, et gardez un œil ouvert pour la nouvelle alimentation ultra-portaahineble AC2A, qui fera son entrée en scène en février 2024.

Choisir BLUETTI

À propos de BLUETTI, depuis ses débuts, l’entreprise s’engage activement à promouvoir le développement durable et les solutions d’énergie verte. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement, aussi bien pour une utilisation intérieure qu’extérieure, BLUETTI aspire à offrir des expériences exceptionnelles pour nos foyers, tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI de s’étendre à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.