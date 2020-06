Pour le chauffage d’une maison, il existe un grand nombre d’appareils qui permettent d’assurer le confort d’une maison. Performant, autonome et écologique, le poêle à granulés de bois ou poêle à pellets s’impose de plus en plus comme mode de chauffage principal. Il offre de multiples avantages et permet de chauffer une grande pièce ou même un logement entier dans certains cas. Mais pour en profiter, il est essentiel de savoir choisir l’appareil.

Quelle puissance pour son poêle à granulés ?

Lorsque vous faites le choix d’acheter un poêle à granulés, il est important de pouvoir prendre en compte un certain nombre d’éléments pour qu’il réponde parfaitement à vos attentes. Ainsi, vous devez dans un premier temps vous intéresser à la puissance du poêle à granulés. En effet, il est important que celle-ci soit parfaitement adaptée au volume de l’espace à chauffer. La puissance de l’appareil doit également être adaptée au bilan thermique de votre logement. De ce fait, au moment de votre achat, une puissance maximale est indiquée, mais elle pourra par la suite être facilement modulable. Vous pouvez faire confiance à l’installateur afin de trouver la bonne puissance pour votre logement. Cependant, évitez de choisir un poêle à granulés beaucoup plus puissant que vos besoins, car celui-ci fonctionnera en sous-régime et s’encrassera rapidement. Si vous avez du mal à vous décider, https://megapoele.com/14-poeles-a-granules- vous propose des modèles.

Vérifiez la capacité de stockage de la trémie

Pour acquérir un poêle à granulés dans votre maison, il est indispensable de connaître la capacité de stockage de la trémie ou le réservoir. En effet, c’est ce qui vous donnera la fréquence à laquelle il faut procéder au chargement. De ce fait, si vous optez pour une petite quantité par exemple 15 kg, le réservoir ne pourra contenir qu’un sac de pellets qui tiendra environ une journée de chauffe. Par contre avec une capacité de 25 kg à 50 kg, vous aurez plus de marche. En tout état de cause, lorsque le poêle à granulés dispose d’une capacité de stockage importante, vous aurez une plus grande autonomie. Cette dernière varie de 6 heures à quelques jours selon l’isolation de votre logement. Cependant, il est important de ne pas oublier que le fait que le réservoir se retrouve dans le poêle rendra ce dernier plus ou moins volumineux.

Faites attention au niveau sonore du poêle à granulés

Pour permettre au poêle à granulés de diffuser de la chaleur de manière uniforme dans la pièce installée, il est équipé d’un ventilateur. Fonctionnant ainsi en convection forcée, le poêle à granulés évidemment un bruit de fond qui peut parfois déranger. En effet, lorsque la ventilation est à son niveau maximum ou en temps de grand froid, le niveau sonore est beaucoup plus important. Mais, vous pouvez éviter le bruit en optant pour un modèle de poêle à granulés silencieux. Dans ce cas, l’appareil fonctionne en convection naturelle et ne dispose donc pas de ventilateur. Cependant, vous devez vous attendre à ce que l’appareil chauffe moins rapidement la pièce et que la chaleur diffusée ne soit pas uniforme.

Tenez compte du confort de la programmation

Lorsque vous faites le choix d’un poêle à granulés comme système de chauffage, vous devez savoir qu’il existe un large choix sur le marché. De ce fait, vous trouverez des poêles à granulés programmables qui permettront à la longue de réaliser des économies considérables. En effet, en vous donnant la possibilité de programmer les températures différemment selon le moment de la journée ou la saison, vous allez pouvoir mieux maîtriser votre consommation.

De même, il existe des poêles à granulés canalisables qui ont pour but de faciliter la distribution de la chaleur dans les pièces adjacentes grâce notamment à des gaines et ventilateurs supplémentaires.