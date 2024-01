Il est très rare de voir apparaître à l’horizon des nouveautés vidéoludiques un jeu d’horreur de très grande qualité avec une histoire originale et intéressante. Aujourd’hui, Bloober Team sort un nouveau Layers of Fear, mais il ne s’agit pas d’un nouveau jeu, mais plutôt d’une ré imagination des anciens jeux de la série et de leurs ajouts. Ce jeu d’horreur a été développé sur Unreal Engine 5, ce qui ne fait que renforcer l’intérêt qu’il suscite. En quoi la version actualisée de Layers of Fear diffère-t-elle de son prédécesseur, et pourquoi le jeu a-t-il été critiqué ?

L’intrigue

Nous incarnons un écrivain qui a remporté un concours organisé par le comité de rédaction et qui se rend dans un mystérieux phare pour y écrire un livre. Ce livre décrit l'histoire originale de l'artiste de la première partie de Layers of Fear. L'histoire comporte six épisodes, comme six fragments d'un grand tableau. La partie mise à jour, comme le préquel, à plusieurs fins. Chaque livre est écrit par une femme écrivain, spéciale. Son contenu dépendra des souvenirs et des notes que le joueur pourra trouver.

Graphisme et effets spéciaux

La première chose qui attire l’attention après le lancement du jeu, ce sont les graphismes. Unreal Engine 5 a fait son travail, grâce auquel l’image du jeu est d’un niveau absolument incroyable. Les détails scrupuleux de la maison et les effets spéciaux les plus récents sont vraiment impressionnants et renforcent l’immersion dans le jeu. Il convient également de noter la mise à jour du système météorologique, qui non seulement complète harmonieusement le jeu, mais peut également vous effrayer, par exemple, avec le tonnerre et les éclairs.

Atmosphère et environnement

On peut constater que les développeurs ont accordé beaucoup d’attention à l’atmosphère et à l’immersion du joueur dans l’histoire. L’atmosphère du jeu est viscérale, mystérieuse et effrayante. Un rôle important est joué par l’environnement incroyablement détaillé, qui transmet magistralement au joueur toute la tragédie et l’horreur qui se sont produites dans la maison. Notez également la qualité des voix de presque toutes les notes du jeu, qui vous permettent de ressentir les émotions des personnes qui les ont écrites et de vous plonger encore plus dans l’histoire.

Nouveaux mécanismes

Les développeurs ont ajouté une lampe à gaz au jeu. Grâce à elle, vous pourrez non seulement éclairer votre chemin, mais aussi résoudre diverses énigmes, combattre des fantômes et découvrir des inscriptions cachées. La lampe dispose de sa propre ressource, mais les développeurs n’ont pas demandé aux joueurs de chercher du carburant, de sorte que la récupération est automatique. En général, les nouveaux mécanismes se sont avérés être une bonne solution : ils ajoutent une atmosphère particulière et permettent de s’immerger davantage dans le jeu.

Évaluations

En général, le nouveau jeu Layers of Fear a plu aux journalistes et aux fans de la série. Les critiques soulignent les graphismes saisissants, l’environnement incroyablement détaillé, l’atmosphère et l’histoire originale, bien que plutôt triste. Les joueurs ont également apprécié les nouveaux mécanismes de la lanterne. Cependant, certains ont trouvé que cette nouveauté n’était pas assez effrayante et ennuyeuse. Nous vous conseillons de vous contenter d’apprécier l’atmosphère et l’histoire unique et de ne pas attendre quelque chose d’inhabituel de ce jeu. Dans ce cas, vous l’aimerez.

Verdict

Layers of Fear n’est pas un jeu de cimeterres effrayants, mais un thriller psychologique de qualité qui prend son temps pour révéler son histoire effrayante au joueur. Layers of Fear est modérément effrayant et se concentre spécifiquement sur la narration et l’atmosphère, de sorte que les fans de screamers et d’horreur seront probablement déçus. Pour tous les autres, nous recommandons de jouer à la nouvelle version et de mettre la main sur cette histoire mystérieuse.