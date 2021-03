L’IA est le futur des sites de jeux en ligne, élément désormais phare de l’expérience utilisateur. À l’heure actuelle, les méthodes afin de concevoir une intelligence artificielle sont nombreuses et peuvent proposer une multitude de résultats. Ainsi, au fil du temps, les tests d’algorithmes se sont notamment multipliés sur les jeux de roulette web à argent réel afin d’offrir la possibilité aux joueurs de bénéficier d’une excellente immersion. Autre tendance de l’intelligence artificielle dans les casinos : les réponses automatiques fournies par les agents virtuels dans un Service Clients et les plateformes de médias sociaux liées aux casinos. Et oui, même cela, c’est de l’IA !

Identification du joueur

Une des principales tendances avec l’IA dans l’univers du casino est l’identification des joueurs les plus précieux et rentables. À l’heure actuelle, il y a un écosystème de PME, qui offrent des options d’analyse prédictive qui vont dans ce sens. Ainsi, les casinos en ligne se servant de l’intelligence artificielle afin d’identifier les clients pouvant jouer beaucoup (et donc perdre beaucoup) vont se multiplier. De quoi optimiser les revenus des casinos. Les sites se servent de logiciels de machine learning (apprentissage automatique) afin d’étudier les fréquences de visite, les sommes misées mais également le type de jeu. Ainsi, l’IA peut être utile pour le joueur mais aussi (en quelque sorte) se retourner contre lui et ses intérêts.

Il faut que le joueur soit heureux dès qu’il se connecter

Un des aspects les plus importants est que lorsqu’il débarque sur le site de jeux, le joueur doit être totalement à l’aise. Dans ce but, les plateformes se servent de l’intelligence artificielle afin de comprendre les comportements des joueurs. Le but ? Proposer un listing de jeux adaptés et que le joueur aimera à coup sûr. Ainsi, ce dernier n’aura pas à chercher les jeux lui correspondant en parcourant le portail. Ici, l’IA est un véritable gain de temps.

Intelligence artificielle dans les slots et le poker

Quand l’IA a débarqué, le jeu web a totalement changé. Le premier jeu sur lequel l’intelligence artificielle s’est attardée est la machine à sous. Depuis des années, on retrouve donc de l’IA (sans forcément le savoir) sur les slots. Optimisée d’année en année, un exemple d’intelligence artificielle avait fait grand bruit il y a peu : un système d’IA de poker nommée Deep Stack a battu des professionnels au Texas Hold’em poker, la variante la plus populaire. D’ailleurs, l’histoire s’est répétée dans d’autres jeux comme par exemple aux échecs (jeu non présent au casino en ligne). Vous l’aurez compris, l’IA est désormais bien plus forte que le joueur.

L’IA dans la roulette

Finalement, la technologie qu’est l’IA peut avoir du sens dans les jeux d’argent et surtout pour la roulette. Il est possible par exemple de s’en servir afin d’effectuer la prédiction du comportement des joueurs tricheurs. Le but de la méthode est qu’il n’est pas nécessaire de savoir par quel système un utilisateur peut duper un site de jeux en ligne. Une intelligence artificielle parfaitement entraînée sera par conséquent extrêmement efficace. S’il y a un quelconque doute, elle prendra contact avec un opérateur humain afin de dévoiler la possible infraction.

Si l’intelligence artificielle se généralise, quel sera l’impact sur la chance ?

Cette interrogation intrigue forcément bon nombre de joueurs, qu’ils soient de nationalité canadienne ou non. L’IA peut-elle enlever un peu de chance pour le joueur ? Récemment, une étude a prouvé que l’intelligence artificielle pourrait effectuer une prédiction mathématique du comportement d’un utilisateur. En effectuant des recherches sur le comportement peu familier des joueurs, le mécanisme d’apprentissage machine signé Feature Space est par exemple parvenu à dénicher les joueurs trichant à certains jeux vidéo.

Néanmoins, pour ce qui est des paris et des mises, l’intelligence artificielle ne peut pas effectuer la prédiction des résultats ni même avoir une influence sur eux.

IA dans les casinos web : à quoi s’attendre dans le futur ?

L’intelligence artificielle va se généraliser de plus en plus au fil des années. Les deux principales tendances sont la VR (réalité virtuelle), qui va prendre de plus en plus de place dans les casinos, avec une expérience qui sera de plus en plus immersive.

La deuxième tendance est l’apprentissage par renforcement. La relation client faisant partie totalement de l’expérience utilisateur, l’IA offre la possibilité d’aller encore plus loin grâce notamment à la présence d’algorithmes d’apprentissage automatique. Avec les nouvelles technologies, les agents virtuels sont de plus en plus compétents et professionnels par rapport à leurs réponses. Une des raisons majeures ? Les mécanismes de renforcement.

Désormais, la technologie est au service du joueur et offre des options d’immersion de plus en plus poussées afin de se sentir comme dans un site de jeux web. Dans le futur, attendez-vous à voir les innovations extrêmement intéressantes se multiplier. Une des nouveautés majeures de l’IA est le retour de force, qui offrira la possibilité au joueur de ressentir la forme des jetons et d’avoir l’impression d’avoir en main des éléments virtuels. Dans l’industrie du casino en ligne, attendez-vous à voir la technologie de réalité augmentée prendre de plus en plus de place chez les opérateurs de casino en ligne. Finalement, l’IA n’est pas seulement une tendance mais bel et bien l’avenir du casino web.