Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de la vie des entreprises. L’utilisation permanente des outils digitaux les rend toutefois vulnérables aux cyberattaques. Ces assauts, qui mettent en danger les données sensibles et la stabilité des sociétés, sont devenus de plus en plus fréquents et sophistiqués. Investir dans des mesures de cybersécurité telles que la formation continue permet d’éviter de potentielles pertes financières et de prévenir les violations de données.

L’importance de la formation continue pour la cybersécurité d’une entreprise

Dans un environnement numérique en constante évolution, une faille de sécurité peut causer une interruption des activités commerciales et menacer la compétitivité d’une entreprise. Parmi les mesures efficaces à mettre en œuvre, la formation continue des employés sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité est incontournable. Grâce à des modules comme ceux que l’on peut voir sur Oo2.fr par exemple, vos collaborateurs pourront identifier plus facilement les signes avant-coureurs d’une tentative de phishing ou d’une autre cyberattaque. Au cours de la formation, votre personnel sera mis au courant des différents stratagèmes employés par les hackers pour commettre leurs forfaits.

Ils reconnaîtront donc les tentatives de piratage par e-mails frauduleux ou avec un logiciel malveillant. De plus, vos collaborateurs découvriront les meilleures pratiques pour renforcer la sécurité globale de la société. Création de mots de passe robustes, mise à jour régulière des logiciels sur les sites officiels ou encore usage de l’authentification à doubles facteurs, toutes ces pratiques sont enseignées en détail lors d’une formation continue en cybersécurité. Enfin, cette mesure aidera votre personnel à comprendre les risques associés aux nouvelles technologies (nouvelles applications, nouveaux logiciels, etc.) et à les utiliser de manière sécurisée. Ils éviteront les erreurs qui peuvent entraîner une faille de sécurité dans le système informatique.

Ils sauront également agir efficacement et promptement dans les situations d’urgence pour minimiser les dégâts et réduire les retombées négatives pour la société. La formation continue ne concerne pas uniquement le personnel des services techniques (experts en sécurité, informaticiens, etc.). Tous les salariés de l’entreprise doivent être sensibilisés et formés de façon appropriée, car les attaques peuvent provenir de diverses sources et cibler plusieurs départements de l’entreprise.

Identifiez les menaces et les failles de sécurité dans les systèmes de votre entreprise

Pour identifier les menaces et les failles de sécurité au sein de votre structure, évaluez les vulnérabilités de vos dispositifs informatiques. Servez-vous d’outils dédiés et automatisés tels que les scanners de vulnérabilité pour détecter les faiblesses de vos systèmes. Ces outils réaliseront des analyses approfondies de toutes les technologies de l’entreprise (applications, serveurs, réseaux) afin d’identifier de potentielles failles.

Ayez recours à un professionnel de la cybersécurité pour réaliser des tests d’intrusion ou « pentests ». Le principe d’un test d’intrusion est le suivant : l’expert en sécurité simule des attaques ciblées pour détecter rapidement les faiblesses de vos systèmes. Outre l’identification des vulnérabilités, ces tests permettent d’évaluer la résistance de vos systèmes face à des attaques réelles. Le log management (gestion des journaux) vous permettra également de recueillir et d’analyser toutes les données de connexion et les activités des utilisateurs. Une surveillance régulière de vos logs est une excellente solution pour repérer les signes d’activités suspectes comme les tentatives d’accès non autorisé ou des activités anormales qui indiquent une tentative de piratage.

Enfin, effectuez régulièrement des audits de sécurité de vos processus internes afin d’évaluer le niveau de sécurité de vos systèmes. Après la réalisation de son audit, l’expert de sécurité vous présentera les lacunes de vos dispositifs de manière claire. Il validera par ailleurs l’efficacité des mesures de sécurité actuelles dans l’entreprise et proposera des solutions pour améliorer la protection des systèmes.

Formez votre personnel aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité

Pour éviter la paralysie de vos activités à la suite d’un piratage, encouragez vos employés à utiliser des mots de passe solides et complexes, composés de symboles et de caractères alphanumériques. Ils doivent également garantir la confidentialité de leurs accès en évitant de les divulguer. Formez votre personnel à l’usage de l’authentification à doubles facteurs pour renforcer la sécurité des accès, notamment pour les comptes sensibles. Avec cette mesure supplémentaire, l’utilisateur doit renseigner, en plus du mot de passe, un code généré par une application dédiée sur son téléphone mobile ou dans sa boîte mail.

La mise à jour régulière des logiciels et des systèmes d’exploitation est une autre pratique efficace en matière de cybersécurité. Les mises à jour régulières assurent l’inviolabilité des outils et dispositifs numériques. Les fournisseurs de logiciels ou d’applications éliminent généralement les vulnérabilités de leurs produits à travers des correctifs de sécurité. De plus, appliquez le principe du moindre privilège. Cela consiste à accorder à vos collaborateurs uniquement les droits d’accès nécessaires à leurs tâches. Ainsi, les risques d’accès non autorisés seront considérablement réduits. Révoquez également les droits d’accès lorsque des collaborateurs changent de poste ou quittent la société.

Mettez en place un système de surveillance et de suivi sur votre réseau

La surveillance et le suivi de vos activités réseau vous permettent de détecter rapidement les tentatives de piratage. Équipez-vous de technologies telles que les systèmes de détection d’intrusion et les outils de gestion des informations et d’événements de sécurité. Ces solutions permettent de détecter et de régler rapidement les incidents de sécurité. Installez et configurez-les en fonction des spécificités de votre réseau. Privilégiez le recours à un professionnel pour garantir l’efficacité et l’intégrité des outils déployés. Le spécialiste vous aidera à établir des politiques de surveillance adaptées aux objectifs de l’entreprise.

Comment élaborer un plan d’intervention en cas de violation de la sécurité ?

Afin de limiter les conséquences négatives d’une violation de la sécurité, définissez les procédures d’alerte pour signaler une intrusion inappropriée. Ensuite, collectez toutes les informations sur l’incident pour évaluer sa gravité et identifier les données compromises. Prenez les mesures adéquates pour isoler la violation de sécurité et limiter sa propagation.

Si l’attaque est de type malware par exemple, mettez en quarantaine les fichiers infectés ou déconnectez tous les systèmes affectés. Bloquez également les adresses IP suspectes pour limiter l’évolution de l’attaque. Restaurez les systèmes affectés après la résolution de l’incident grâce aux sauvegardes sécurisées des données. Analysez l’incident afin d’identifier les vulnérabilités actuelles de votre système et renforcez la sécurité à ces niveaux pour prévenir d’éventuels incidents.