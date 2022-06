Filiale du groupe ADP (anciennement Aéroports de Paris), l’opérateur de technologies digitales Hub One propose aux entreprises une offre complète de solutions télécoms : Haut débit (4G privée évolutive 5G), téléphonie sur IP, convergence Voix et data, nomadisme, traçabilité et géolocalisation. L’opérateur est également un acteur de référence dans la cybersécurité des entreprises grâce à son savoir-faire dans quatre domaines : la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l’audit.

Créé en 2001 sous l’égide du groupe ADP, Hub One est un spécialiste français des technologies digitales pour les entreprises. Il les accompagne au quotidien pour répondre à leurs besoins de connectivité, de mobilité, et de productivité. Pour ce faire, L’opérateur dispose d’un large panel d’offres : accès internet, data, réseau, 4G/5G privée, aéroportuaire, digitalisation, téléphonie, traçabilité, couverture mobile, radio, wifi…

L’entreprise dirigée par Guillaume de Lavallade est également une experte en cybersécurité. Ces dernières années, Hub One a en effet renforcé son savoir-faire en acquérant Sysdream (2018), Oveliane et OïkiaLog (2020). Ces acquisitions lui ont permis de s’imposer comme un acteur de référence dans plusieurs domaines de la cybersécurité, à savoir la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l’audit, la détection et la remédiation d’incidents de sécurité.

Grâce à sa maîtrise des technologies radio professionnelles, Hub One épaule au quotidien les entreprises dans la sécurisation de leur communication. Et ce, quels que soient leur secteur d’activité. De plus, elles bénéficient du savoir-faire historique de Hub One dans les milieux contraints pour sécuriser leurs réseaux, leurs matériels ou bien leurs logiciels.

Le premier champ d’action de l’opérateur concerne la formation. Si les solutions techniques constituent un premier rempart contre les cybermenaces, le facteur humain constitue un pilier à part entière de la sécurité informatique. C’est la raison pour laquelle Hub One propose près de 40 formations et programmes de sensibilisation à la cybersécurité. L’ensemble des salariés d’une entreprise peut ainsi comprendre les spécificités des cyberattaques pour mieux s’en prémunir.

D’après Hub One, nous sommes tous concernés et tous acteurs en matière de sécurité informatique. La formation facilite effectivement l’adhésion aux bonnes pratiques, mais elle a ses limites. D’autres moyens pédagogiques constituent un parfait complément aux programmes classiques, comme le cyber-entraînement. Via la plateforme MALICE, les collaborateurs d’une entreprise sont préparés à anticiper, détecter et répondre à toutes les menaces cyber.

Place au troisième domaine d’action : le conseil. Avant de renforcer l’arsenal de leur sécurité informatique, les entreprises doivent d’abord se poser les bonnes questions. A quelles menaces cyber sont-elles confrontées ? Quelles solutions choisir pour les contrer ? En effet, selon leur marché, leur taille et leurs spécificités, les entreprises sont visées par différentes formes de cyberattaques. Il est donc judicieux de prendre le temps de s’informer avant d’opter pour la meilleure stratégie de défense.

Hub One apporte justement du conseil et de l’expertise à chaque étape d’un projet de sécurité informatique. Une longueur de vue rendue possible par son statut d’intégrateur en cybersécurité. Hub One dispose d’une parfaite connaissance des écosystèmes informatiques lui permettant d’analyser l’environnement d’une entreprise dans son ensemble (enjeux, besoins, infrastructures existantes…). De fait, l’opérateur est capable d’apporter des solutions sur mesure.

Dans la même veine, SysDream Filiale cybersécurité de Hub One mène des audits détaillés des niveaux de risque de chaque entreprise face aux menaces cyber auxquelles elle fait face, afin de déterminer les faiblesses et failles potentielles. Elle effectue tout d’abord une première phase d’observation et d’analyse pour connaître le niveau de maturité de la sécurité des systèmes d’information (SSI) des entreprises.

Ces audits peuvent se présenter sous plusieurs formes : tests d’intrusion (pentest), test d’intrusion Red Team, test d’exposition, test de DDoS, test de Robustesse… Une fois les points forts et les points faibles identifiés, les experts de Hub One proposent aux entreprises un plan de transformation adapté à leurs enjeux, leurs activités, leurs contraintes propres et enfin leurs budgets.