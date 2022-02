Pour être sûr de proposer les bons produits et services à la bonne personne, vous devez en savoir plus sur vos cibles. Vous devez déterminer quels sont leurs besoins et s’ils ont des envies précises. En étudiant mieux l’expérience utilisateur, vous aurez suffisamment d’informations pour proposer à vos visiteurs ce qu’ils recherchent réellement. Nous vous proposons de découvrir les différentes méthodes utilisées en UX Research.

Qu’est-ce que l’UX et l’UX Research ?

Aussi appelé expérience utilisateur, l’UX est un ensemble de lignes directrices mises en place dans le but d’évaluer les interactions des visiteurs sur différentes plateformes. L’UX Research se concentre sur la façon dont le visiteur navigue sur le site. Il vérifie aussi s’il parvient à utiliser les outils mis en place pour lui. Faire une recherche sur l’expérience utilisateur consiste donc à analyser le niveau d’aisance avec lequel il échange avec votre marque.

Pour avoir plus d’informations sur l’UX Research, vous pouvez par exemple consulter une agence spécialisée en digital. Avec l’aide d’experts, vous analysez pas à pas un certain nombre de paramètres. Le procédé vise à déterminer la facilité avec laquelle les clients parviennent à leur fin sur votre site. Il est possible d’évaluer le parcours, le temps que l’utilisateur passe sur chaque rubrique, la façon dont il se dirige vers l’information qu’il recherche. Tous ses comportements sont pris en compte, de même que ses avis ou commentaires laissés sur le site internet.

Ciblez les utilisateurs du site avec une étude ethnographique

L’objectif de cette méthode est d’analyser le produit entre les mains des utilisateurs finaux. Cela vous permet de savoir si ce que vous voulez concevoir répondra à leur besoin réel. Dans cette étude, le but est d’observer les utilisateurs issus de la population que vous ciblez. L’étude ethnographique permet en effet de découvrir le besoin réel de votre cible dans son contexte.

Grâce à elle, vous avez une vue panoramique sur les attentes de la population que vous souhaitez satisfaire. Vous pourrez ainsi préciser vos objectifs à atteindre au terme de cette étude. Ensuite, observez et interviewez les utilisateurs dans la situation réelle. À la fin de l’étude, analysez les résultats obtenus afin de suivre une piste concrète.

Analysez des sites ou plateformes concurrents

Étant nouveau sur le marché, vous avez besoin d’étudier la façon dont les autres offrent leurs services et ce que pense les utilisateurs de cette façon de faire. En identifiant les bonnes pratiques du domaine, vous avez plus de chance de bien positionner votre offre.

En adoptant un benchmark UX, vous analysez rapidement le positionnement de votre produit par rapport à la concurrence. La démarche est la suivante :

faites une exploration des interfaces concurrentes,

analysez, faites des comparaisons,

détectez les points faibles et points forts.

Dès lors, vous disposez des armes pour vous continuer votre étude.

Faites des recherches qualitatives sur les cibles

Ces recherches sont basées sur les informations recueillies suite à une observation en profondeur de l’utilisateur. Les données sont obtenues à partir d’enquêtes auprès d’individus, d’entreprises, de groupes de personnes faisant partie de la population cible. Le but est de comprendre les raisons pour lesquelles les utilisateurs seront intéressés par votre produit ou votre service. La recherche qualitative permet de comprendre les motivations de ceux-ci et la façon dont ils veulent être satisfaits.

En complément, il vous faudra également effectuer une étude quantitative. Elle vous permet de savoir combien de personnes aimeraient profiter des biens ou des services que vous offrez. Faites également appel à un suivi du comportement de l’utilisateur sur la plateforme. Vous pourrez effectuer le eye-tracking. Il s’agit d’un suivi des mouvements oculaires afin de déterminer ce qui retient son attention. Avec ces résultats, l’expérience utilisateur peut être optimisée.

Identifiez le contexte d’utilisation du produit ou du service

En plus des méthodes appliquées, il vous faudra penser au contexte dans lequel le produit sera utilisé. Après avoir collecté les informations sur les utilisateurs, vous pourrez faire une comparaison entre ce qu’ils veulent faire du produit et ce que vous voulez produire. Il s’agit de la différence entre l’utilisation prévue et l’utilisation réelle.

Les données collectées vous permettront d’améliorer votre offre en fonction des difficultés rencontrées par les utilisateurs. L’étude du contexte d’utilisation est généralement effectuée dès que le produit est mis en circulation et tout au long de sa vie. Elle conduit en effet à améliorer l’expérience utilisateur.

L’UX Research est donc une étape importante dans une démarche visant à optimiser l’expérience utilisateur. Sa réalisation se fait en suivant différentes méthodes. Le choix dépend du niveau d’avancement de votre projet et de la qualité d’optimisation que vous souhaitez apporter à l’utilisateur.