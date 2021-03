Les stratégies de cloud computing hybrides sont de plus en plus populaires auprès des entreprises de nombreux secteurs différents, notamment l’informatique, la santé, la finance, la banque et les organismes gouvernementaux.

Mais, qu’est-ce qu’une infrastructure cloud hybride au juste et, plus important encore, que peut-elle faire pour votre entreprise ?

Découvrez ci-dessous ce qu’est un cloud hybride et quels sont les avantages de ce type de cloud computing pour l’entreprise moderne.

Qu’est-ce qu’un cloud hybride ?

Un cloud hybride fusionne un cloud privé avec un ou plusieurs clouds publics, à l’aide d’un logiciel spécifique habilitant la communication entre chaque service. Les services de cloud computing hybrides sont des outils qui peuvent s’avérer incroyablement puissants pour les entreprises car ils leur permettent d’exercer un meilleur contrôle sur leurs données privées.

En outre, le cloud hybride offre plus de flexibilité : il facilite le déplacement des charges de travail entre les solutions de cloud, pour une efficacité maximale et une grande adaptabilité aux coûts fluctuants.

L’infrastructure HCI, également connue sous le nom d’hyper-convergence, est un élément clé de la technologie cloud hybride. En combinant le stockage, l’informatisation et la mise en réseau en un seul système, elle accroît l’évolutivité et rationalise les processus.

Quels sont les avantages d’un cloud hybride ?

Comme nous l’avons brièvement mentionné ci-dessus, des entreprises de tous les secteurs ont adopté des solutions hybrides pour réduire les coûts et la pression sur les ressources locales. Toutefois, les avantages de cette technologie ne s’arrêtent pas là.

1. Accompagner les télétravailleurs

Le travail à distance est devenu une nécessité au cours des 12 derniers mois, et de nombreuses entreprises cherchent à adopter cette approche en allant de l’avant là où c’est possible. La beauté du cloud hybride est qu’il offre aux organisations la flexibilité nécessaire pour accompagner leurs télétravailleurs en leur fournissant un accès à la demande à des données qui ne sont pas confinées à un seul endroit central.

2. Réduire les coûts

Le cloud hybride est une excellente option pour les entreprises en quête de sécurité et d’un contrôle accrus pour leurs données, tout en offrant un moyen rentable d’adapter les opérations aux besoins.

Vous pouvez par exemple héberger vos données centrales et sensibles sur votre cloud privé, puis vous délester d’applications moins confidentielles sur le cloud public. De plus, lorsque la demande augmente, il vous permet d’éviter des dépenses coûteuses liées à l’extension de votre infrastructure et de ne payer que pour les ressources cloud dont vous avez besoin.

3. Soutenir l’innovation

L’innovation est cruciale à la survie de votre entreprise, et encore plus à sa prospérité pour 2021 et les années qui suivront. Heureusement pour vous, les solutions de cloud hybride se prêtent très bien à cette pratique. En effet, cette technologie peut aider votre entreprise à accélérer sa mise sur le marché en améliorant ses performances informatiques et votre réactivité à ses évolutions.

4. Renforcer la sécurité

Il n’a jamais été aussi capital de veiller à ce que les données de vos clients soient protégées, et la technologie cloud hybride vous procure l’assurance que toutes vos données sont en sécurité à tout moment.

Avec le cloud hybride, vous pouvez choisir où héberger vos données selon votre politique, la conformité et les exigences de sécurité spécifiques. En outre, il vous permet de mettre en œuvre facilement des mesures de sécurité strictes telles que le cryptage, l’automatisation et le contrôle d’accès.