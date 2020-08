Les serveurs bare metal sont des serveurs physiques dédiés à un seul locataire. Cela signifie qu’un locataire a un contrôle, une flexibilité et une sécurité complets sur son serveur. Généralement, lorsque vous voyez le terme bare metal, cela fait référence à la collection physique de matériel qui constitue le serveur. Aujourd’hui, il existe de nombreux fournisseurs proposant cette solution.

Parmi les plus connus, il y a OVHcloud qui propose un serveur sur mesure. Chaque entreprise a des exigences informatiques tellement variées qu’une solution unique n’est souvent pas suffisante. Si vous voulez utiliser la puissance du matériel sans son système d’exploitation hôte, il est parfaitement possible de puiser dans ce métal nu et de le mettre à profit avec une machine virtuelle à la place.

Pourquoi utiliser un serveur bare metal ?

Le serveur bare métal fait référence à un serveur dans un environnement virtuel. Ils sont destinés aux entreprises nécessitant une grande puissance de traitement et une faible latence. Si votre entreprise a besoin d’une personnalisation avancée du serveur, le bare metal serait la configuration parfaite.

Il offre diverses fonctionnalités afin de satisfaire vos besoins de performances sur mesure, avec des packages qui permettent de sélectionner la vitesse, la sécurité et le support que vous souhaitez. Ainsi, si vous recherchez une puissance de traitement améliorée, gaspiller moins de ressources, améliorer les performances réseau, et améliorer les opérations, vous pouvez l’obtenir avec cette solution. Il constitue un excellent serveur pour herber des sites Web ou encore des plateformes e-commerce.

Fonctionnement d’un serveur bare metal

Tout environnement, qu’il soit virtuel ou bare metal, se compose de matériel physique en dessous, mais le terme bare metal se différencie d’un serveur physiquement dédié à un environnement virtuel. Lorsqu’il s’agit de bare metal, ils ne sont pas partagés avec plusieurs clients au sein d’un centre de données. Un environnement virtuel est constitué de matériel physique, mais le modèle de déploiement d’hébergement partagé d’un environnement virtuel fonctionne différemment.

L’utilisateur final n’a pas accès au niveau bare metal, car il travaille avec des ressources virtuelles. Le locataire unique d’un serveur bare metal est capable d’accéder au niveau racine pour des options logicielles supplémentaires. Les offres sont nombreuses et tout dépendra des besoins de chaque entreprise. Pour le cas d’OVHcloud, vous pourrez faire votre choix entre une gamme de produits. Pour des usages intensifs et exigeants en ressources, il est tout à fait possible d’opter pour une offre Haut de gamme.

Qui bénéficierait des serveurs bare metal ?

Vous devez tenir compte de votre charge de travail, des applications que vous utilisez et être en mesure de répondre à deux questions clés. Premièrement, quelles sont les implications financières de la solution que vous souhaitez ? De quel personnel disposez-vous et possède-t-il l’expertise technique requise pour pouvoir gérer cet outil ?

S’ils correspondent à votre charge de travail, vous garantiraient de pouvoir gérer les applications dont vous avez besoin et que vous disposiez du budget et des connaissances en interne pour tirer le meilleur parti des serveurs bare metal, ils sont parfaits pour vous et votre entreprise. Que vous soyez un développeur de jeux ou une entreprise ayant besoin d’une solution de stockage, les produits d’OVHcloud peuvent vous aider.