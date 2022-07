Dans le monde économique actuel, l’informatique est la clé de toutes choses. Il suffit de constater comment chacun des aspects de notre vie, familiale, amoureuse ou professionnelle sont pénétrés par les smartphones ou les ordinateurs pour comprendre à quel point la maîtrise de notre identité numérique est devenue chose capitale. Et ce qui est vrai pour les individus l’est tout autant, si ce n’est plus encore, pour les entreprises. Voici donc quelques conseils pour moderniser une infrastructure cloud.

Pourquoi moderniser leur infrastructure cloud devrait être la priorité des entreprises ?

Pour définir simplement ce qu’est le cloud, on a généralement coutume de dire qu’il constitue la matrice virtuelle des entreprises. Le cloud est en effet constitué d’un réseau de serveurs, incluant aussi bien des systèmes d’exploitation que des logiciels. Il existe plusieurs types de cloud. Certains sont partagés, d’autres sont privés, mais tous ont en tout cas pour mission de traiter et de stocker les données, parfois hautement sensibles, des entreprises.

Moderniser une infrastructure cloud a donc d’abord un but sécuritaire. En effet, si votre installation devient obsolète, cela signifie qu’elle devient potentiellement plus fragile face aux attaques des pirates. Mais ce peut aussi poser des problèmes de productivité à votre organisation. Il faut bien comprendre que toutes les entreprises ambitieuses optimisent en permanence leur matériel et leurs process. Sans action de votre part, vous rétrograderez donc inévitablement dans la hiérarchie ! Rendez-vous sur https://cloud.orange-business.com/ pour y remédier.

Les modalités de l’optimisation du cloud

Moderniser une infrastructure cloud est bien souvent urgent pour les entreprises, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se précipiter. La première chose à faire consiste en la recherche d’un fournisseur de solutions cloud éprouvées, mais qui doit aussi être capable de proposer une certaine variété pour être sûr que l’offre correspondra à vos besoins. Car entre cloud privé, public et hybride, les avantages sont différents et les applications tout autant.

Par ailleurs, comme toute innovation liée à l’informatique, le cloud ne cesse de se transformer, apportant régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. C’est notamment dans le domaine du conseil et de l’infogérance que les choses bougent le plus vite. Les outils SAP, les applications, les middlewares sont autant d’armes au service de votre productivité, tout comme la virtualisation des postes de travail qui peut vous permettre de fluidifier tout en réduisant les coûts !

Un cloud de confiance pour les entreprises françaises

Jusqu’à très récemment, les services du cloud étaient la chasse gardée de grandes entreprises du numérique étrangères, notamment américaines. Et cela ne fut pas sans poser quelques problèmes en matière de protection des données aux fleurons de notre économie nationale. L’importance croissante de la vitesse d’exécution et le développement rapide des solutions offertes par le cloud ont en effet poussé les entreprises à l’utiliser de manière toujours plus régulière, exposant des données sensibles aux convoitises.

Heureusement, l’entreprise Orange est montée au créneau et a commencé à développer sa propre offre en matière de cloud à destination des entreprises. L’idée est ici de protéger les données des entreprises, mais aussi de faire respecter la propriété intellectuelle et d’œuvrer pour la souveraineté française et européenne. Tel un logiciel protection web, les solutions cloud d’Orange Business Services seront très utiles pour moderniser une infrastructure cloud rapidement et efficacement, sans jamais mettre en péril son intégrité !