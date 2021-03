Plus on évolue dans le temps et plus les risques en matière de cybercriminalité augmentent. Cette année plus que jamais, chacun se doit de se prémunir de ces risques et peut en plus de sa vigilance utiliser différents outils et logiciels pour s’aider à se protéger sur internet.

Nous vous proposons à travers cet article détaillé un aperçu de 5 types de logiciels, avec à chaque fois des exemples de fournisseurs vous permettant d’être toujours protégé en ligne, quoi que vous fassiez.

Les logiciels VPN

Très en vogue ces dernières années, les logiciels VPN permettent à leurs utilisateurs de faire transiter automatiquement leurs données par des serveurs virtuels privés lorsqu’ils naviguent sur internet. Autrement dit, tous les échanges qui seront effectués entre un appareil (ordinateur ou smartphone) et internet seront cryptés et anonymisés.

L’objectif est d’une part d’empêcher quelconque personne mal-intentionné de récupérer les données personnelles d’un utilisateur de VPN, mais peut présenter aussi de nombreux avantages tel que :

Rendre anonyme sa navigation

Masquer son adresse IP personnelle

personnelle Contourner les géo-blocages

Se protéger des éventuels menaces en ligne

Parmi les meilleurs VPN, on pourrait citer Cyberghost ou ExpressVPN qui sont tous les deux parfaitement adaptés pour sécuriser sa connexion internet.

Le gestionnaire de mot de passe

Changer régulièrement ses mots de passes utiliser des mots de passe complexes et différents pour chaque services est l’un des meilleurs moyens de se prémunir des piratages sur internet. Cela peut cependant présenter un inconvénient en matière de gestion et les gestionnaires de mot de passe sont là pour compenser ce problème.

En effet, les gestionnaires de mot de passes sont des outils permettant de créer et enregistrer automatiquement un nombre illimité de mots de passe vous appartenant afin de toujours sécuriser au maximum vos comptes et services en ligne.

Vos mots de passes seront alors changés régulièrement, à la fréquence de votre choix et stockés avec un double authentification de manière à ce qu’ils ne puissent être piratés.

On peut citer comme gestionnaires de mot de passe les plus connus NordPass ou Dashlane.

L’antivirus

Nombreux d’entre vous en possède déjà un, mais il n’est pas mal de mentionner cet outil qui est avec le temps devenu indispensable s’il on veut sécuriser son réseau privé et ses appareils des différents virus, malware, ransomware et autres fichiers malveillants.

Les antivirus servent tout simplement à intercepter et à bloquer les fichiers malveillants dès qu’ils sont sur le point d’être installés sur votre appareil (ordinateur, smartphone).

La liste des antivirus est longue mais un comparatif des antivirus nous permet de déterminer les deux meilleurs d’entre eux qui sont Kaspersky et Bitdefender sur le marché international.

L’anti-malware

L’anti-malware est un logiciel de cybersécurité permettant de détecter et de supprimer les logiciels malveillants déjà présents sur un appareil informatique quelconque. A l’inverse des antivirus, il peut agir uniquement dans le but de supprimer ce type de logiciels, une fois qu’ils ont étés installés.

Cela permet à son utilisateur de repartir sur une infrastructure saine et de s’assurer que son appareil n’est plus contaminé par un quelconque logiciel de type trojan, virus, adware ou autres malware.

A titre d’exemple, nous pourrions citer le plus célèbre d’entre eux, à savoir Malwarebytes fondé en 2008.

Logiciel de nettoyage

Enfin, le 5ème type de logiciel particulièrement utile pour garantir la sécurité de son infrastructure est selon nous le logiciel de nettoyage. Il se rapproche de très près de l’anti-malware mais celui-ci a aussi pour mission de supprimer les éléments et fichiers inutilisés du système afin d’optimiser les performances de l’infrastructure.

Une fois lancé, le logiciel évaluera les éléments à supprimer, puis sur un simple clic vous pourrez demander à supprimer ces éléments qui ne sont pas ou trop peu utiles pour votre appareil.

Cela aura donc pour conséquence d’une part supprimer les éléments dit « à risques » pour votre appareils mais en plus de vous faire gagner en rapidité d’exécution et de chargement. Le plus célèbre des logiciels de nettoyage gratuit n’est autre que Ccleaner.

Conclusion

La cybersécurité en France est au cœur des discussions en 2021 et il est primordial pour chacun de connaître les enjeux d’une bonne protection de ses infrastructures à la fois pour ses données personnelles et confidentielles.

Aujourd’hui de nombreux outils nous permettent de se sécuriser en ligne, à moindre coût. Qu’il s’agisse des antivirus, des logiciels VPN, logiciels de nettoyage ou autres outils de cybersécurité, nous vous recommandons d’utiliser ces dispositifs pour garantir votre cybersécurité.