La vidéo est un élément essentiel dans une stratégie de marketing de contenu. Que cela vous plaise ou non, le contenu Web se tourne vers la vidéo. Une enquête a révélé que près de 50% des spécialistes du marketing ajoutent des chaînes YouTube et Facebook pour la distribution de vidéos. Pour donner une idée, un tiers de l’activité en ligne est consacré à regarder des vidéos et représente plus de 80% de tout le trafic Internet d’ici 2019.

Les créateurs de contenu du monde entier sont toujours à la recherche de meilleurs logiciels qui pourraient les aider à fournir un contenu de haute qualité et cela de manière trop efficace.

Un éditeur vidéo est un outil permettant de créer des présentations vidéo de qualité professionnelle. Et pas seulement à des fins commerciales. Dans cet article, je vais partagé avec vous une petite revue du logiciel Filmora Video Editor riche en fonctionnalités.

Qu’est-ce que Filmora ?

Filmora vous permet de créer rapidement et facilement de belles vidéos professionnelles à partir de votre ordinateur de bureau ou de votre appareil mobile. Avec une large gamme de fonctionnalités professionnelles d’édition vidéo et audio, d’animations graphiques et d’effets visuels, vous pouvez créer n’importe quel type de vidéo que vous imaginez, englobant une large gamme d’effets cinématiques vus dans les films. Si vous souhaitez créer une vidéo carrée pour Instagram, créer une vidéo à partir de vos captures d’écran pour des cours et des didacticiels en ligne, créer des vidéos à partir de votre contenu Facebook ou vous même avec un gif, vous pouvez tout faire avec Filmora. Il est considéré comme l’alternatif de imovie pour windows.

En outre, il convient de noter que Filmora possède de puissantes capacités d’édition, de mixage et de filtrage audio que les outils comparables n’ont tout simplement pas. Et c’est extrêmement important. Un mauvais son peut rendre même la meilleure vidéo impossible à regarder, et c’est un aspect de la post-production souvent négligé par les amateurs. Les outils audio de Filmora sont un moyen puissant d’améliorer chaque vidéo.

Filmora est plus qu’un simple éditeur vidéo, c’est aussi un créateur de diaporamas professionnel.

Les fonctionnalités de Filmora

Filmora a de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Et les éléments suivants ne sont que quelques-uns que j’ai utilisés:

Simple et facile à utiliser : Filmora est conçu pour les personnes qui n’ont jamais utilisé de programmes de montage vidéo auparavant. Avec des outils de glisser-déposer simples et intuitifs pour créer des vidéos de haute qualité.

Correction des couleurs : Vous pouvez régler la balance des couleurs et la plage dynamique de vos vidéos dans Filmora. Et vous pouvez même utiliser les préréglages d’étalonnage des couleurs 3D Lut.

Texte et titres : En outre, vous pouvez facilement ajouter une variété de texte aux images, à utiliser comme titres, ouvreurs ou sous-titres, dans une variété de polices, de tailles et de styles. Filmora prend en charge jusqu’à 5 couches de texte.

Enregistrement d’écran : Vous pouvez enregistrer l’écran de votre ordinateur pour le jeu ou des tutoriaux et utiliser votre vidéo.

L’une des meilleures fonctionnalités de Filmora est qu’il permet aux utilisateurs d’ajouter des superpositions, des animations et des éléments tels que des GIF, des images, de la musique et des textes sur leurs vidéos qui les aident à créer de merveilleuses histoires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une voix off à votre vidéo avec cet outil.

Il est livré avec des outils qui vous permettent de recadrer les images, d’augmenter ou de réduire la taille, d’appliquer l’inclinaison-décalage qui brouille certaines parties de la vidéo et de se concentrer sur une, de régler les paramètres vidéo tels que la rotation ou le retournement et la suppression des bruits.

La chronologie de Filmora vous permet d’ajouter jusqu’à 100 pistes vidéo et 100 pistes audio. Cela vous donne la possibilité de créer des projets complexes. Des vidéos simples ne nécessitent probablement pas plus de deux ou trois, mais si vous montez un long métrage, un clip vidéo ou un autre produit compliqué, c’est formidable d’avoir la flexibilité.

Le programme contient aussi plus de 200 effets vidéo. Il s’agit principalement de filtres et de superpositions, mais ils simplifient en grande partie la conception de votre vidéo. Par exemple, si vous souhaitez donner à votre projet une ambiance rétro des années 70, il vous suffit de placer cet effet sur l’élément souhaité. Il existe également plusieurs autres effets.

Vous obtenez également environ 200 transitions pour vos vidéos, ce qui est idéal si vous voulez donner une idée du temps qui passe ou simplement signaler que la scène est terminée. Il est facile d’obtenir l’aspect et l’impression que vous souhaitez entre les scènes.

Les prix de Filmora

Vous pouvez acheter Filmora pour un abonnement annuel de 39,99 $ ou payer des frais uniques de 69,99 $ pour acquérir le programme à vie.