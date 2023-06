Le CBD, voilà une molécule qui a réussi à devenir célèbre en seulement quelques années. Tout le monde aujourd’hui a au moins entendu parler de la substance et nombreux sont ceux à l’avoir testé, pour soigner des douleurs chroniques, pour retrouver le sommeil ou tout simplement pour expérimenter de nouvelles sensations. Mais connaissez-vous la technique d’extraction du CBD au CO2 ?

La technique d’extraction du CBD au CO2

La technique d’extraction du CBD au CO2 est largement reconnue, notamment parce qu’elle est considérée comme l’une des méthodes les plus efficaces et les plus sûres pour obtenir du cannabidiol pur. Elle implique l’utilisation du dioxyde de carbone supercritique, qui agit à la fois comme solvant et agent d’extraction. Dans ce processus, le CO2 est soumis à des conditions de température et de pression spécifiques, ce qui lui permet de se comporter à la fois comme un gaz et un liquide, facilitant ainsi l’extraction du CBD sans laisser de résidus chimiques indésirables.

De plus, cette méthode permet de préserver les propriétés bénéfiques du CBD, car elle n'utilise pas de solvants toxiques ou dangereux. Mieux, l'extraction au CO2 permet de contrôler précisément les paramètres de l'extraction, tels que la température et la pression, ce qui garantit une extraction cohérente et reproductible. Cette technique est donc devenue un choix privilégié dans l'industrie du CBD

Quels sont les avantages et les inconvénients de la technique d’extraction du CBD au CO2 ?

La technique d’extraction du CBD au CO2 présente plusieurs avantages significatifs. Méthode la plus utilisée pour obtenir du cannabidiol pur, elle permet par ailleurs d’extraire le CBD sans laisser de résidus chimiques indésirables dans les différents produits finaux. On a vu aussi que la méthode conserve les propriétés bénéfiques du CBD tout en permettant un contrôle précis des paramètres d’extraction. Cependant, cette technique présente également quelques inconvénients.

Elle nécessite d’abord un équipement coûteux et complexe, ce qui peut rendre son utilisation moins accessible pour certains producteurs. Par ailleurs, l’extraction au CO2 peut parfois éliminer certains composés volatils, ce qui peut altérer le profil aromatique et gustatif du produit final. Pourtant, malgré ces inconvénients, la technique d’extraction du CBD au CO2 reste largement privilégiée en raison de ses avantages en termes de sécurité, d’efficacité et de qualité.

Du CBD de qualité pour diverses utilisations

