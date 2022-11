Investir dans un bon ordinateur portable sera une décision importante, que ce soit pour étudier ou travailler, mais cela ne doit pas être difficile. Si vous ne savez pas quel ordinateur portable acheter, nous vous proposons dans ce guide une série de conseils qui vous aideront à choisir celui qui vous convient le mieux, et nous avons également choisi les plus recommandables en fonction de ce que vous étudiez ou de ce que vous faites dans la vie. En tout cas, la marque Lenovo vous offre plusieurs choix à faire.

Quel ordinateur portable acheter : que faut-il rechercher ?

Si vous ne savez pas quel ordinateur portable acheter, voici les facteurs que nous considérons comme les plus pertinents pour prendre votre décision. Ensuite, vous pouvez prendre en compte ces facteurs en fonction de l’utilisation que vous allez faire de votre équipement.

Légèreté et portabilité

Idéalement, un ordinateur portable doit être facilement transportable, car la plupart du temps, nous voulons pouvoir le déplacer à l’université, au bureau, l’emporter en voyage… Vous devrez regarder le poids, et si vous êtes particulièrement intéressé par ce point de la portabilité, envisagez d’acheter un thinkbook Lenovo, des ordinateurs portables qui ont la particularité d’être très légers et fins. Si vous comptez l’utiliser davantage à la maison, par exemple pour jouer à des jeux vidéo, vous voudrez peut-être réduire la légèreté mais gagner en puissance et/ou en taille d’écran. Le matériau de fabrication de l’ordinateur portable joue un rôle très important dans son poids, ainsi que dans sa qualité de fabrication. Les machines les plus haut de gamme ou les plus soigneusement conçues sont fabriquées en alliages métalliques légers ou en fibre de carbone, qui sont plus efficaces en termes de refroidissement. Si vous préférez dépenser moins d’argent, une façon de réduire les coûts est de choisir un ordinateur en plastique.

RAM et puissance

Vous devez réfléchir à l’usage que vous allez faire de votre ordinateur portable, mais lorsqu’il s’agit de choisir, plus la RAM est importante, mieux c’est. Bien entendu, le prix augmentera également avec ces caractéristiques. Pour un utilisateur moyen, 8 Go de RAM suffisent et vous disposerez de suffisamment de mémoire pour effectuer les tâches quotidiennes et certaines tâches plus exigeantes comme l’édition multimédia. Pour jouer à des jeux vidéo ou faire des courses en utilisant des programmes plus exigeants, tels que des programmes techniques ou de conception graphique, vous aurez besoin d’un peu plus de RAM pour aller plus loin, comme 16 Go.

Stockage

Il est préférable de rechercher des ordinateurs portables avec un stockage SSD, qui est plus rapide comme nous vous l’avons déjà dit dans les composants d’un PC de jeu, que vous pouvez facilement étendre avec des disques durs externes ou sauvegarder des fichiers de sauvegarde dans le cloud.

Afficher

La qualité de l’écran, surtout si vous comptez l’utiliser pendant plusieurs heures d’affilée, est un aspect très important. Idéalement, il devra être en Full HD, et vous devrez également décider de la taille que vous souhaitez. Nous recommandons que, s’il s’agit d’un ordinateur pour étudier ou travailler, il ne soit pas plus petit que 13 pouces, la taille standard étant de 14-15 pouces, ce qui permettra d’allier portabilité et confort de travail. Si vous optez pour une carrière dans le design, vous serez peut-être intéressé par un peu plus d’espace de travail et voudrez aller jusqu’à 16 pouces, comme avec le MacBook Pro.