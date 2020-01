Vous le savez : une grosse partie du succès sur internet dépend de votre référencement.

Comme une majeure partie du trafic d’un site web provient de Google et, dans une moindre mesure, de quelques-uns de ses rivaux, un mauvais référencement vous condamne à un trafic faible. Cela limite le nombre de prospects qui vous découvrent et rend plus difficile leur conversion en clients, à cause d’une « preuve sociale » négative que projette l’absence de trafic. Vous avez donc tout intérêt à améliorer votre référencement en acquérant des backlinks gratuits. Pour ce faire, vous pouvez employer différentes stratégies.

Rédiger de la qualité

Le fondement d’un bon référencement passe avant tout par du contenu utile que vous offrez à votre audience. Le bon contenu attire les backlinks gratuits ! A l’ère des réseaux sociaux, les internautes aiment partager le contenu qu’ils trouvent intéressant et utile. En leur en offrant, vous les invitez à le partager, et par extension : à faire connaitre votre blog et améliorer sa réputation auprès de Google.

Ces backlinks qui vous obtenez sont essentiels pour votre référencement. Quand un blog ou un article est avidement partagé sur le web, Google lui offre plus de visibilité sur les mots et expressions clés où il se positionne. Votre référencement s’améliore. En outre, un site intéressant invite aussi les internautes à rester plus longtemps et à revenir régulièrement : deux autres données que Google prend en compte pour évaluer la qualité de votre contenu et savoir s’y doit (ou pas) lui offrir une meilleure visibilité. Et bien sûr, le bon contenu est vendeur ! Il permet de convaincre votre audience que vous êtes compétent dans votre thématique.

Les échanges d’articles avec d’autres blogueurs

Vous l’aurez compris, la quantité et qualité de vos backlinks sont parmi des éléments les plus importants pour son référencement. Les moteurs de recherches leur accordent beaucoup d’importance dans leurs algorithmes. Malheureusement, obtenir des backlinks est aussi l’une des tâches les plus difficiles du référencement. C’est pourquoi certains entrepreneurs sont prêts à investir beaucoup d’argent pour en acquérir.

Alors, si vous souhaitez obtenir un nombre substantiel de backlinks rapidement et gratuitement, vous pouvez vous mettre en relation avec d’autres blogueurs. Ainsi vous pourrez échanger des liens vers vos sites respectifs, sous forme d’articles invités.

Les échanges d’articles sont une stratégie de netlinking qui a fait ses preuves. Pour acquérir des backlinks gratuits,c’est certainement la plus efficace.

Il vous suffit de contacter d’autres blogueurs de votre thématique et de leur proposer cet échange. Beaucoup de blogs, dans la mesure où leur taille est à peu près similaire à la vôtre, acceptent. Tout comme vous, ils y voient un intérêt. Ils peuvent eux aussi gagner un backlink supplémentaire et faire la promotion de leur contenu auprès d’une audience ciblée.

Les annuaires

Enfin, vous pouvez inscrire votre blog dans plusieurs annuaires de sites web.

Les annuaires permettent d’acquérir quelques backlinks supplémentaires. Parfois, le classement sur les moteurs se joue à ce genre de détail. En fin de compte, ce sont plusieurs centaines d’internautes que vous pourriez avoir en plus chaque mois si votre lien s’affiche une ou deux places plus hautes dans les résultats Google. Ce n’est pas négligeable. Et comme l’opération est parfaitement gratuite, vous auriez tort de vous en priver.