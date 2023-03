Avec l’avènement des nouvelles technologies et d’internet, les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus importante dans notre quotidien. De nombreux utilisateurs ont découvert les avantages de ces plateformes pour la communication, le divertissement et même les affaires. Ils sont donc devenus incontournables dans tous ces domaines. De nouveaux réseaux sociaux ont vu le jour ces dernières années, offrant de nouvelles fonctionnalités. Ils innovent constamment pour augmenter les possibilités des utilisateurs. Parmi eux, on retrouve MYM Fans. Découvrez si cette plateforme est efficace pour gagner de l’argent.

Le principe de MYM Fans, ce réseau social français

Me You More Fans (MYM Fans) est un réseau social français récent. En dépit de ce fait, sa popularité ne cesse de croître. En effet, la plateforme se démarque par son approche unique et surtout potentiellement lucrative. Elle est conçue pour les créateurs de contenus et leur permet de monétiser leurs publications. Dans les grandes lignes, MYM Fans est un réseau social payant basé sur divers systèmes entre lesquels les inscrits peuvent alterner.

Les abonnements sur MYM Fans

MYM Fans est un réseau social sur lequel les créateurs peuvent publier du contenu exclusif. Celui-ci ne sera pas accessible à tout le monde, du moins sans remplir certaines conditions. Il est notamment question du paiement de l’abonnement qui constitue le premier système mis en place par la plateforme. Pour que les utilisateurs puissent consulter librement leurs contenus favoris, ils doivent en effet souscrire un abonnement.

Son coût est fixé librement par le créateur lui-même. À titre illustratif, si vous êtes coach sportif, vous pouvez poster des entraînements pour un abonnement mensuel de 15 euros. Rien ne vous empêche de changer ce montant plus tard si vos séances deviennent de plus en plus longues et appréciées. Ainsi, il suffit de créer un compte sur MYM Creator pour disposer d’un contrôle total de votre page MYM Fans et de ses caractéristiques. C’est là l’un des principaux avantages de cette plateforme.

L’abonnement peut être mensuel ou semestriel. Il revient aux utilisateurs de choisir l’option qu’ils préfèrent. Pour attirer de nouveaux abonnés et donc gagner de l’argent, il faut que votre contenu soit intéressant et donne envie. Pour cela, vous devez y accorder un soin particulier. Il doit être le plus attrayant possible. Dans l’optique d’attirer des abonnés, nous vous suggérons de rendre certaines publications gratuites pour votre propre publicité.

Les messages privés

Outre les abonnements, les créateurs peuvent passer par l’intermédiaire des messages privés pour monétiser leurs contenus. Il s’agit là du second système de MYM Fans. En tant qu’utilisateur, vous pouvez communiquer sans restriction avec votre audience. Certains membres sont libres de vous faire des demandes de contenus personnalisés. Vous pouvez accepter ou décliner ces requêtes selon vos envies. Si votre réponse est positive, il vous revient de communiquer le tarif qui vous convient.

Afin de mieux visualiser le mode de fonctionnement de ce système, considérez toujours le cas d’un coach sportif sur MYM Fans. Il peut gagner de l’argent en partageant des entraînements. Ceux-ci seront souvent généralisés, faits pour une ou des parties du corps en particulier et adaptés à tout le monde. Il peut tout de même arriver que l’un de ses abonnés demande, en message privé, un programme spécifiquement conçu pour ses propres besoins. Dans ce cas précis, le coach peut fixer le coût de ce programme d’entraînement en tenant compte de différents paramètres qu’il juge importants.

MYM Fans : comment créer un compte sur ce réseau social ?

Avant de profiter de toutes les possibilités offertes par le réseau social MYM Fans, vous devez être un utilisateur avéré. Il faut donc que vous passiez par un processus d’inscription qui vous permet de créer un compte. Vous pourrez ensuite le gérer comme vous le souhaitez en veillant à rester conforme aux conditions d’utilisation de la plateforme. Si votre objectif est de générer des revenus, alors vous devrez faire attention au type de compte que vous créez. En effet, il est possible de vous inscrire en tant que « fan » ou en tant que créateur. C’est cette dernière option qui vous intéresse si vous voulez gagner de l’argent.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site officiel du réseau social. En le parcourant, recherchez le bouton « Inscription » et cliquez dessus. Vous êtes alors redirigé vers une page sur laquelle vous avez le choix entre une inscription classique et une autre en tant que créateur. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton « S’inscrire en tant que créateur ». Vous vous retrouverez enfin à la dernière étape du processus.

Tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de remplir le formulaire qui s’affiche à l’écran en donnant des informations véridiques. Vous aurez notamment à définir un pseudonyme MYM Fans et à fournir vos coordonnées. Avant de valider votre inscription, nous vous suggérons de lire toutes les conditions générales d’utilisation ainsi que la politique de confidentialité du réseau social. De cette façon, vous évitez de faire des erreurs qui pourraient mettre votre compte en péril.

Conseils pour gagner de l’argent avec les réseaux sociaux

Il existe plusieurs manières de gagner de l’argent avec les réseaux sociaux. Peu importe la plateforme sur laquelle vous choisissez de partager vos contenus, on retrouve des techniques et des astuces que vous pouvez appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté.

Créez une communauté engagée pour gagner de l’argent sur les réseaux

Afin de créer une communauté engagée, il faut avant tout comprendre votre cible. Vous devez donc prendre le temps de la connaître et de la cerner. C’est un travail de longue haleine qui peut vous demander du temps. S’il est bien réalisé, vous pourrez en tirer d’énormes bénéfices. Une fois que vous saurez exactement ce que votre cible recherche, vous pourrez vous concentrer dessus. Il faut également que vous produisiez un contenu de qualité.

Pour susciter l’intérêt de votre public, il est important de faire régulièrement des publications de qualité. Elles doivent répondre aux besoins de votre audience et correspondre à ses attentes. Par ailleurs, tous vos posts doivent être pensés pour encourager les interactions. Celles-ci sont essentielles pour mettre davantage ce que vous avez à proposer en avant. Vous pouvez les inciter en organisant des jeux-concours par exemple.

Faites de la publicité sur les réseaux sociaux

Toujours dans l’optique de générer des revenus conséquents sur les réseaux sociaux, vous devez faire votre publicité. Il ne suffit pas de faire des publications pour être connu. Vous avez besoin de mener quelques campagnes publicitaires. Pour cela, vous devez choisir un objectif précis. Il peut être question d’augmenter votre notoriété ou encore d’attirer plus de prospects. Après avoir défini votre objectif, il est opportun de déterminer la plateforme idéale pour effectuer la publicité et de définir votre budget. La dernière phase n’est autre que le lancement de votre campagne dès que vous le souhaitez. Il s’agit d’un processus que vous pouvez réitérer autant de fois que vous le voulez.

Gagnez de l’argent en restant proche de votre audience

Vous devrez par ailleurs miser sur la relation avec votre audience pour gagner de l’argent. L’idée est de créer un lien solide avec elle. Pour ce faire, il faudra répondre aux commentaires et aux messages. Vous en aurez certainement sur chacune de vos publications. Outre le fait de faire plaisir à vos abonnés, vous leur montrerez qu’ils ont de l’importance pour vous. C’est un facteur essentiel si vous souhaitez monétiser votre contenu.