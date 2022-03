Depuis la création de Facebook en 2004, les réseaux sociaux ont connu une évolution fulgurante. Instagram, Snapchat ou encore TikTok, ils sont désormais nombreux à s’être inscrits dans le quotidien de millions de personnes. On trouve sur ces plateformes une multitude de langages représentés, mais l’anglais reste majoritaire. Considérée comme la langue mondiale, elle représente plus de 50% des contenus publiés sur internet. Bien que le sens de mots, comme « share » ou « follow », soit une évidence pour les utilisateurs confirmés, leur signification littérale peut parfois poser des problèmes à certains d’entre nous. Il est pourtant essentiel de comprendre ce vocabulaire des réseaux sociaux en anglais afin de rester connecté avec le monde moderne.

Pourquoi se familiariser avec le vocabulaire des réseaux sociaux en anglais ?

Face à la mondialisation, l’anglais s’est imposé comme une compétence essentielle dans plusieurs secteurs d’activités. Que l’on souhaite monter son entreprise, évoluer dans le milieu du marketing, de la communication ou des affaires, une connaissance aiguisée du vocabulaire anglais est un atout indéniable. Si la signification de certains mots présents sur les réseaux est la même que leur définition dans le dictionnaire, d’autres peuvent s’avérer plus complexes. L’utilisation du mot « story » par exemple. Ayant pour définition littérale « histoire », il signifie ici un contenu éphémère publié par un utilisateur pour une durée de 24 h. Mieux vaut apprendre ces nuances, afin d’éviter de futurs problèmes de communication avec des anglophones.

Se lancer dans l’apprentissage de l’anglais

Apprendre l’anglais va représenter la première étape dans la compréhension de ce lexique particulier. Pour un apprentissage rapide et approfondi, optez pour des cours avec de vrais professeurs. Le site AmazingTalker propose des cours en ligne personnalisés avec des professionnels. Vous pouvez organiser vos classes en fonction de votre emploi du temps et chaque leçon est adaptée en fonction du niveau et des objectifs des étudiants. Prenez aussi le réflexe de lire des articles ou de regarder vos séries et films dans la langue de Shakespeare afin d’enrichir votre vocabulaire.

L’utilisation des réseaux sociaux dans le milieu professionnel

La connaissance et l’utilisation des réseaux sociaux sont devenus des compétences clés pour beaucoup d’entreprises. Les plateformes comme Instagram, Pinterest ou Tweeter, sont des outils très performants dans la communication et le marketing. Elles vont permettre de se démarquer de ses concurrents par des contenus originaux, d’augmenter sa visibilité, ou encore de fidéliser une clientèle plus jeune. Elles sont aussi utilisées dans le cadre des services clients, permettant une communication fluide, plus immédiate, et plus moderne avec la clientèle. L’image laissée sur les réseaux sociaux est un élément essentiel d’une stratégie de branding. C’est notamment la mission des community manager de construire, nourrir et protéger cette image. C’est pourquoi un grand nombre d’entreprises utilisent Instagram pour leur branding B2B.

Vous l’aurez compris, la connaissance du vocabulaire des réseaux sociaux en anglais n’est pas seulement réservée à la génération z, mais bien un « must have » pour quiconque souhaite évoluer dans un univers professionnel en pleine mondialisation.