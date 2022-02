Avec plus d’un milliard d’abonnés, Instagram est devenu le réseau social incontournable des entreprises. C’est également le réseau social dont l’application est la plus souvent consultée par les utilisateurs, devant les autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

Si ce puissant réseau social est souvent associé aux marques grand public, il présente toutefois de nombreux avantages pour les entreprises B2B. Son potentiel en matière d’image de marque est particulièrement intéressant pour le branding B2B. Il en va de même pour son taux d’engagement qui est le plus élevé de tous les réseaux sociaux. Tour d’horizon dans cet article avec 5 conseils pour votre branding Instagram B2B.

Pourquoi utiliser Instagram pour les entreprises ?

Il est essentiel que votre audience connaisse l’histoire de votre entreprise pour susciter un plus grand engagement, être plus accessible et plus attrayant. Instagram permet de mettre en avant les réalisations de l’entreprise, de développer la confiance des prospects et de favoriser l’accessibilité en rendant l’entreprise plus « humaine » sur les réseaux sociaux.

Instagram vous permet de créer des posts rapidement et de manière professionnelle qui non seulement vous permettront de trouver une audience sur ce canal, mais vous donneront également l’occasion de partager les actualités de votre entreprise avec tous vos abonnés, augmentant ainsi votre potentiel de viralité. En effet, quelques secondes suffisent pour capter l’attention des clients potentiels et pour générer une plus grande visibilité pour votre produit.

Si vous souhaitez devenir un leader dans votre secteur ou votre niche, vous devez être en mesure de partager des idées et des conseils qui sauront répondre aux problèmes et aux défis rencontrés par vos clients. Pour cela, le réseau Instagram est un outil précieux qui peut faire de vous une voix importante dans le secteur. De plus, en aidant vos clients de manière publique, vous transformez votre service clientèle en une excellente stratégie de marketing de contenu.

Conseil 1 – Concevoir des designs minimalistes pour attirer les autres entreprises

Puisque ce réseau attire l’attention par le biais d’images et de vidéos, les entreprises B2B peuvent tirer parti de cette technique pour attirer l’attention d’autres entreprises en recourant à des concepts minimalistes.

Par exemple, pour une entreprise de livraison de produits, l’image d’un paquet avec le logo de l’entreprise à côté d’une boîte aux lettres suffira amplement à souligner l’importance de fournir un service de qualité. Des photographies simples et discrètes peuvent avoir un impact important sur les utilisateurs professionnels.

Les possibilités sont nombreuses et dépendent de votre domaine d’activité, mais le concept reste le même dans tous les cas : une publication simple mais attrayante permet de générer des ventes de manière surprenante.

Conseil 2 – Publier des stories inspirantes à l’image de l’entreprise

Instagram est un excellent moyen de connecter les prospects à la culture de votre entreprise. Avec des campagnes inspirantes, vous pouvez mettre en avant les valeurs de la marque, les procédures de l’entreprise en matière de recrutement du personnel et son souci d’offrir le meilleur à leurs clients.

En effet, ce réseau social offre la possibilité de créer de véritables campagnes par le biais de courtes vidéos et de photos, appelées stories. Bien que cela soit également possible grâce à Facebook ou d’autres plateformes, Instagram permettra toujours de connecter visuellement les prospects avec l’entreprise.

Ainsi, pour concevoir rapidement et efficacement des campagnes qui engageront et informeront votre audience, créez vos publications grâce à des modèles engageants et personnalisables de stories qui reflètent votre image de marque. Vous pouvez trouver l’inspiration ici.

Conseil 3 – Utiliser le storytelling pour séduire le prospect B2B

Raconter une histoire à travers des images n’est pas facile, particulièrement pour les entreprises B2B qui doivent créer ce type de contenu avec une approche particulière.

Les images d’un produit ou d’un service spécifique racontent leur propre histoire, visuellement parlant. Toutefois, elles peuvent être complétées par un texte approprié qui racontera une courte histoire sur l’entreprise ou expliquer comment celle-ci a décidé d’améliorer le produit en question.

Les possibilités sont variées, mais chacune d’entre elles doit susciter l’intérêt du prospect, et lui donner envie d’en savoir plus sur la marque.

Conseil 4 – Créer un contenu utile et éducatif

Les vidéos contenant des informations brèves, utiles et éducatives sont essentielles en cette époque de transformation numérique. C’est aussi bien le cas pour les entreprises visant les particuliers, que pour les secteurs B2B.

Sur Instagram, des entreprises comme HubSpot ont donné l’exemple en la matière: leurs vidéos avec des résumés intéressants sur des sujets spécifiques liés à l’emploi et au marketing numérique génèrent des milliers de vues. Prenez donc le meilleur des idées que vous trouvez sur le réseau pour créez votre propre contenu.

Par exemple, pourquoi ne pas profiter de la publication d’une image pour partager des informations utiles pour votre public? En tant qu’entreprise du secteur de la technologie, vous pouvez partager des conseils pour éviter le hacking au moyen de photos dont la publication sera étalée sur plusieurs jours. Les vidéos de type Top 5 ou Top 10 sont aussi recommandées, par exemple: « Les 10 entreprises les plus performantes pour lesquelles travailler ».

Conseil 5 – Apporter une touche de légèreté et d’humour aux posts B2B

Nous avons déjà parlé de l’importance de mettre en avant les valeurs de l’entreprise, de créer un contenu minimaliste, ainsi que de raconter des histoires. Mais il nous reste encore à parler d’un élément très important pour promouvoir une marque sur cette plateforme: le plaisir associé à l’humour.

Toute entreprise B2B est en mesure de créer du contenu divertissant, toujours avec bon goût et avec la ferme intention d’inclure tous ses abonné-e-s dans la conversation. Ce n’est pas un type de contenu réservé aux entreprises B2C, car les professionnels sont eux aussi des êtres humains qui apprécient ce genre de communication.

Ce type d’information, à la fois intéressant et amusant, génère de la confiance et véhicule une image d’entreprise jeune et moderne.

Le co-branding sur Instagram: une bonne idée ?

Après avoir mis en place ces cinq conseils pour un bon branding B2B sur Instagram, vous pouvez également tirer parti du co-branding: établir des relations avec d’autres entreprises qui partagent vos valeurs et ont une audience similaire à la vôtre.

C’est en effet l’une des stratégies les plus efficaces pour gagner rapidement en visibilité. Les deux entreprises ont à y gagner, puisque chacune bénéficie de la popularité de l’autre.