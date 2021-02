Le développement exponentiel de l’outil numérique a été si rapide ces dernières années que les mesures de sécurisation des outils sont très souvent en retard sur les pratiques. Que ce soit pour les applications de jeux vidéos, les services de messageries ou les réseaux sociaux en général, de nombreux comportements d’addiction, de prédation ou encore de manipulation y sont repérés. Faisant bien souvent des enfants et des ados leurs victimes privilégiées.

En effet, on observe que l’âge moyen d’acquisition du premier smartphone ne cesse de diminuer. Les ados sont donc présents sur les réseaux de plus en plus jeunes et sont rarement assez matures pour en faire une utilisation raisonnée. La liberté qu’ils semblent offrir est bien souvent un miroir aux alouettes qui reflètent bien des aspects peu avouables de notre humanité. Il est donc particulièrement important de surveiller l’utilisation des réseaux sociaux par son ado. Explications.

Les réseaux sociaux, un outil omniprésent chez les jeunes

Aujourd’hui, dès le collège, la majorité des ados sont équipés d’un smartphone qui leur permet de se connecter aux différents réseaux sociaux appréciés par cette classe d’âge. Facebook est déjà quasiment dépassé et ce sont désormais Instagram, Snapchat ou encore Tik Tok qui ont les faveurs des jeunes d’aujourd’hui. Et il est très difficile pour les parents de lutter contre ce besoin de société et d’appartenance au groupe.

En effet, faire partie d’un réseau social aujourd’hui est aussi nécessaire que de porter un type de vêtement particulier ou que d’utiliser certaines expressions verbales. Interdire complètement l’accès aux réseaux à son enfant peut se comprendre jusqu’à un certain âge mais il arrive toujours un moment où les parents sont obligés d’accéder à sa demande sous peine de le stigmatiser aux yeux des autres. Il ne reste donc pour seule solution qu’à surveiller l’utilisation des réseaux sociaux à l’aide d’un logiciel espion, comme l’explique le site topespionnerportable.

Surveiller l’utilisation des réseaux sociaux, une nécessité

Ce choix est parfois difficile pour les parents honnêtes qui sentent qu’ils transgressent le pacte de confiance tacite les liant à leurs enfants au moment d’installer une application espion sur leur téléphone. Néanmoins, beaucoup se rassurent en se disant que c’est pour leur bien. Ceci peut en effet se comprendre quand on sait à quel point les réseaux sociaux sont un fourre-tout gigantesque et polymorphe dans lesquels on trouve de vrais opportunités d’enrichissement mais aussi ce que l’humanité à produit de pire.

Surveiller l’utilisation des réseaux sociaux de son ado est donc nécessaire pour leur sécurité. Les logiciels espions permettent, une fois installés sur le téléphone cible, de pouvoir consulter les messages échangés via SMS mais aussi d’avoir accès aux données des applications téléchargées sur le smartphone. Ceci peut rassurer les parents en identifiant les contacts de leurs enfants sur les réseaux ainsi que les groupes qu’ils fréquentent et la nature des pages consultées.

Les logiciels espions sont-ils légaux ?

Si surveiller l’utilisation des réseaux sociaux faite par ses enfants est une nécessité, la question se pose de sa légalité. En effet, on sait que le téléchargement des logiciels espions est de manière générale légale mais certaines utilisations sont proscrites. Par exemple, vous ne pourrez légalement pas espionner votre conjoint en cas de doute sur sa fidélité et, de même, il est totalement interdit d’espionner ses salariés sans les avoir prévenu auparavant.

Pour les enfants et les ados, la question est plus complexe. En effet, vous n’avez théoriquement pas le droit de surveiller la vie privée de vos enfants, sauf si vous estimez que leur intégrité est en jeu. C’est en effet votre devoir et votre responsabilité en tant que parent de veiller à leur sécurité. Par contre, vous n’aurez pas le droit de tracer votre enfant à l’aide par exemple de la fonction de localisation GPS incluse dans la plupart des logiciels espions.