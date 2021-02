L’Église catholique est souvent perçue comme étant conservatrice. D’ailleurs, beaucoup de croyants considèrent que la technologie ne fait pas bon ménage avec la religion. Et pourtant, force est de constater que les catholiques ont fait preuve de souplesse quant à l’utilisation de certains outils technologiques.

Outre les milliers d’applications chrétiennes à l’instar de la Bible et les jeux permettant de se rapprocher un peu plus de l’Éternel, Internet est une mine d’or de connaissances si les pratiquants apprennent à l’utiliser. Que ce soient pour trouver une église, assister à une messe à distance, se rendre virtuellement à un lieu saint ou encore acheter vos articles religieux préférés, vous pouvez le faire en ligne.

Internet rapproche du Royaume de Dieu

Vous pouvez trouver un peu de tout sur la Toile. Parmi ce grand tout, des sites qui pourraient très certainement intéresser les serviteurs du Tout Puissant. Dans la longue liste, Église catholique en France se démarque comme étant la référence dans le territoire hexagonal. Sa page Facebook est, en effet, suivie par plus de 100 000 fidèles avec qui vous pouvez échanger.

Entre autres choses, la plateforme lancée en 1996 regroupe les textes et déclarations de l’Église catholique et filtre les données, de telle sorte à apporter des éclairages et des repères, afin que tout le monde dispose d’une base fiable de réflexions. Mais ce n’est pas tout, dans son portail réservé à la liturgie, elle s’engage à transmettre avec les moyens technologiques actuels le trésor de la liturgie de l’Église.

Par contre, d’autres sites ayant une visée plus lucrative permettent aux croyants d’apprendre pas moins de 6 000 prénoms et 8 000 fêtes chrétiennes. Et d’autres plus informatifs partagent les actualités sur l’Église ou encore présentent les horaires de messes partout en France, que ce soient dans les paroisses, les abbayes ou les monastères.

Mais ce qui a été le plus pratique durant le confinement, ce sont les sites qui diffusent en direct les messes. Grâce à des applications de vidéoconférence comme Zoom, il est désormais possible d’assister à une messe sans pour autant faire le déplacement.

Des visites virtuelles dans les cathédrales

Tant que la menace du Coronavirus plane encore, voyager constitue un risque non négligeable de tomber malade. Toutefois, grâce à la magie d’Internet, vous pouvez vous permettre, depuis votre maison, une visite guidée de la cathédrale de votre choix et d’autres trésors du patrimoine religieux.

Avec une connexion Internet et un ordinateur, vous pouvez voyager n’importe où. Figurez-vous qu’ainsi, les portes de Notre-Dame de Paris ne vous seront jamais fermées. Incroyable non ? Grâce à la technologie moderne, il est même possible de visiter cette cathédrale dans son état avant l’incendie, en 360°.

Et si la destination ne vous tente pas, la cathédrale de Metz s’est aussi ouverte aux visites virtuelles, de même pour le Palais des Papes à Avignon ou encore la chapelle Sixtine. Comme vous pouvez le constater, les destinations sont diverses et n’attendent que vous.

Achetez en ligne vos articles religieux

Le commerce est l’un des secteurs qui ont pris de plein fouet les retombées du confinement. Mais c’est aussi pendant cette période difficile que le e-commerce a brillé. En effet, comme les achats se faisaient en ligne, le risque d’attraper le virus diminuait considérablement.

Face à cela, les amateurs d’arts sacrés et d’accessoires religieux ne sont pas en reste car ils peuvent en acheter sur Internet en seulement quelques clics. Mais si les plateformes il y en a à foison sur le web, Holyart reste le meilleur choix.

Holyart est en fait la première plateforme italienne qui produit des articles religieux aussi bien pour les temples que pour les maisons. Concrètement, elle met en vente des objets tels que les croix, les chandeliers, les statues de la Vierge, les chapelets, les médaillons sacrés et autres.

Aspirant à donner le meilleur, tant sur la qualité de ses articles que sur son service, Holyart s’assure que sa clientèle ait la meilleure expérience possible. Pour preuve, les mots d’ordre de la boutique en ligne sont sécurité et rapidité. Sécurisé car le site n’accepte que les paiements via Carte Bleue, PayPal, virement bancaire, cartes prépayées et Postepay ; et rapide de par sa livraison qui se fait en seulement quelques jours.