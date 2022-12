Face à l’avalanche d’offres diverses qui est proposée lors de l’achat d’un produit, on se retrouve souvent dérouter. Ainsi, comparez-malin est un site comparateur efficace dans ce cadre. Il a été conçu pour évaluer et comparer les prix et les caractéristiques de milliers de produits issus de diverses entreprises high-tech. Découvrez plus amplement les offres de ce site.

Quel le concept du site ?

La plateforme est basée sur un concept bien précis. En effet, elle a été conçue pour répondre à une problématique qu’on peut énoncer comme suit : comment optimiser la réponse des moteurs aux recherches des utilisateurs en termes d’offres et de prix comparées ? Le comparateur propose à cet effet un site pratique permettant de comparer des milliers de produits, et ce, grâce à un système de recherche conditionné par la mise en place de filtres détaillés et organisés.

C’est en cela que les concepteurs de ce site (Comparez-malin) le présentent comme un comparateur de prix nouvelle génération. De plus, il est parfaitement adapté à la génération hyper connectée puisqu’il est accessible depuis tous les types d’appareils électroniques. Vous pouvez donc le consulter depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur via une connexion internet.

Quels sont ces avantages ?

Le web vous propose une multitude de comparateurs en ligne. Comparez-malin se démarque de ces derniers grâce aux différents avantages qu’il propose.

Comparer les modèles et les prix des différents produits

La plateforme donne la possibilité à ses utilisateurs de comparer les prix et les modèles des produits électroniques disponibles sur les sites des revendeurs. Vous pourrez depuis votre téléphone, retrouver les meilleurs prix proposés dans le domaine du high-tech et pouvoir bénéficier des bons plans.

Une base de données enrichie

Le site comporte aujourd’hui un plus de 3 000 références en ligne en provenance des principaux sites de e-commerce Français : Fnac, Darty, Boulanger, Amazon… Ces produits concernent plus précisément les appareils électroniques comme les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les tablettes, les PC portable gamer, etc.

Grâce à la richesse de sa base de données, elle offre ainsi une large plage de choix à ses utilisateurs pour trouver le produit correspondant à ces propres besoins. Elle permet en quelques clics de consulter la multitude de choix proposée en faisant ressortir les meilleurs prix.

Trouver le produit adapté à ses besoins

Grâce au système de filtre que ce site propose à ses utilisateurs, vous pourrez trouver en deux temps trois mouvements, l’ordinateur de bureau, le PC portable ou la tablette tactile qui vous convient. En effet, le site Internet vous propose des fiches de produits très détaillées. Elle ne se limite pas à comparer les prix, mais présente également les caractéristiques détaillées des différents produits référencés. Aussi, la proposition de filtres détaillés et bien organisés permet de mieux s’orienter dans la recherche de l’article qui vous convient sur site.

Par exemple, lorsque vous recherchez un ordinateur portable sur Comparez-malin, vous pourrez choisir la carte graphique, le processeur désiré, la quantité de mémoire disponible, le modèle de l’appareil, la taille du stockage, etc. Par ailleurs, le site propose de nombreuses photos et des vidéos des produits référencés à ses utilisateurs.