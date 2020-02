La sécurité domestique est un marché en pleine expansion en cette époque qui voit le nombre de cambriolages augmenter d’année en année. Les divers modèles d’alarmes permettent de sécuriser votre domicile en votre absence mais ils ne sont pas toujours garants à 100% de l’inviolabilité des lieux. En effet, les cambrioleurs ne cessent de s’adapter aux nouvelles technologies. Pour empêcher votre alarme domotique de vous avertir d’une intrusion, ils utilisent désormais des brouilleurs GSM.

Ce type d’appareil leur permet de couper la communication entre votre système de sécurité et votre smartphone. Ils profitent ainsi d’une plus grande fenêtre d’intervention pour commettre leurs méfaits. Heureusement, les fabricants d’alarmes ont répondu rapidement à ce nouvel usage et proposent désormais des systèmes comportant des antibrouilleurs. Avec cette technologie de pointe, votre domicile sera à l’abri des cambrioleurs 2.0 ! Présentation.

Les brouilleurs, un nouvel atout dans la poche des cambrioleurs

La plupart des alarmes sont aujourd’hui connectées. En effet, les alarmes filaires, bien qu’efficaces et sûres, nécessitent une installation plus poussée et obligent à l’intervention d’un professionnel pour être mises en place correctement. Ainsi, beaucoup de foyers choisissent d’utiliser une alarme sans fil, qui les avertit instantanément des intrusions dans le périmètre qu’elles sécurisent. Les cambrioleurs se sont adaptés et utilisent désormais des brouilleurs GSM pour couper les communications.

Ce type d’appareil est interdit à la vente en France. Néanmoins ,on peut se les procurer facilement sur Internet pour environ 50 euros. Autant dire que la plupart des cambrioleurs investissent dans ce genre de matériel pour contourner les systèmes de sécurité. Heureusement des entreprises spécialisées comme Verisure proposent aujourd’hui des alarmes antibrouillage. Pour une alarme maison avec installation en 48h , sécurisante, fiable et opérationnel, il suffit de les contacter !

Une alarme domotique doublement sûre grâce à l’antibrouilleur

Ce type d’alarme domotique est en effet capable de repérer la perte d’un signal GSM et réagit instantanément en utilisant un autre canal de communication pour vous avertir de l’imminence d’une intrusion. Même dans le cas où un cambrioleur chevronné tenterait de couper simultanément votre système filaire et de brouiller votre signal GSM, l’alarme de Verisure est dotée de plusieurs cartes SIM qui prennent alors le relais des autres systèmes et déclenchent le dispositif.

Ainsi, là où une alarme classique conclurait à une panne de courant ou une perte de réseau Internet, l’alarme antibrouillage décèle la tentative d’intrusion et réagit immédiatement. En outre, ce type de système de sécurité dispose généralement d’un outil d’autocontrôle qui permet d’assurer un fonctionnement permanent en évaluant régulièrement la bonne communication entre les divers éléments qui composent le système.

Les bonnes pratiques à suivre pour se prémunir contre les brouilleurs

Quel que soit le type d’alarme dont vous disposez, il est fortement recommandé de prendre quelques précautions pour protéger vos biens et compliquer la tâche des personnes mal intentionnées qui souhaitent pénétrer votre domicile. Tout d’abord, évitez de laisser des informations à vue sur votre système de sécurité. Des plaquettes informatives, des numéros de série ou encore des modes d’emploi doivent toujours être soigneusement dissimulés pour ne pas donner de renseignements sur votre alarme domotique.

Par ailleurs, les éléments qui composent votre système domotique de sécurité doivent être le moins accessibles possible. La centrale d’alarme ne doit pas être visible de l’extérieur et les éventuelles caméras ou détecteurs de mouvement être hors de portée. A contrario, vous pouvez laisser délibérément de fausses informations sur votre système de sécurité pour limiter au maximum la progression des cambrioleurs ou les décourager par la présence d’un système trop sophistiqué.