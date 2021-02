Vous ne pouvez pas les manquer en marchant dans la rue. Leurs lentilles captent les moindres de vos mouvements. Elles enregistrent tous vos déplacements et parfois elles sont plusieurs, toutes tournées vers vous. Les caméras de surveillance envahissent aujourd’hui les rues, les ruelles, les routes, les autoroutes, les magasins, les centres commerciaux, chez le médecin, au bureau et même dans votre cuisine, elles sont partout. Pourquoi une telle profusion ? Avec le nombre alarmant des crimes, que ce soit des braquages, vols, agressions ou autres, le dispositif de la vidéosurveillance devient un atout indispensable pour faire face au nombre croissant des malfaiteurs. Leur présence présente deux avantages : d’un côté, elles ont un effet dissuasif en sachant qu’une caméra se trouve juste au-dessus de sa tête et enregistre les moindres de ses faits et gestes, le délinquant est plus gêné et peut même renoncer à son crime. D’un autre côté, dans le cas où le crime a déjà eu lieu, les enregistrements de la vidéosurveillance serviront de preuves pour confirmer d’une part le crime et aider à déterminer l’identité du criminel.

Cependant, les détracteurs lui reprochent l’atteinte à la vie privée. Les gens ne sont plus tranquilles car on est moins à l’aise en sachant qu’il y a quelqu’un qui nous observe à travers les images transférées via la caméra. Plusieurs marques activant dans le secteur de la technologie, se sont engagées à améliorer et innover dans ces dispositifs de sécurité, à l’instar de la célèbre Xiaomi.

Xiaomi est une entreprise chinoise créée en 2010, cette firme installée à Pékin active dans le domaine de l’informatique et l’électronique. La jeune entreprise s’est affirmée très vite, et contrairement aux autres marques, son succès a été précoce. En 2014, Xiaomi est déjà classé 4ème constructeur mondial de téléphone mobile vendant le plus de smartphones avec une valeur de 46 milliards de dollars. Le géant chinois excelle aussi dans les tablettes, les montres connectées, le gaming, et même les maisons connectées.

Avis sur Xiaomi – Mi Home Cam – Caméra de surveillance d’intérieur sans fil-blanc

Le constructeur basé à Pékin a dévoilé son nouveau produit, cette fois loin des smartphones et tablettes. Le nouveau centre d’intérêt de « La » chinoise est le smart home, et qui dit maison connectée dit caméra de surveillance. Xiaomi se lance donc dans la vidéosurveillance avec sa caméra d’intérieur, la Mi Home 360°. Première particularité notable, est que ce mini gadget est capable de tourner la tête intégralement pour couvrir un angle de 360° avec une résolution de 1080 p. Un joli design simple, qui fond parfaitement avec n’importe quel type de décoration d’intérieur et une petite taille lui permettant d’achever son travail convenablement. Bien que sa taille est réduite, la Mi Home a des capacités surprenantes, elle couvre l’ensemble de la pièce, avec un angle de rotation à l’horizontale de 360° et 45° à la verticale.

Ce mouvement peut être modifié manuellement ou bien via son application sur smartphone, puisque cette mini-caméra est connectée à la WIFI, permettant un contrôle à distance. Sa haute résolution est combinée à un zoom x 16 (très rare dans ce type de caméra), pour une meilleure précision. Son infrarouge lui permet une honorable vision nocturne couvrant une distance de 9 m. Son intelligence (les algorithmes en d’autres mots), lui permet de détecter précisément les mouvements suspects et déclencher l’alerte au moment opportun. Quand la Mi, détecte un mouvement, elle débute l’enregistrement pour un visionnage ultérieur. Cet enregistrement se fait sur une microSD avec une capacité pouvant atteindre jusqu’à 64 Go. L’application associée proposée par Xiaomi, permet d’enregistrer les séquences sur cloud personnel.

Les avantages de Xiaomi – Mi Home Cam – Caméra de surveillance d’intérieur sans fil-blanc

Mi Home 360° présente beaucoup de points forts :

Sa résolution de 1080 p lui permet de capter des images nettes et claires

Dotée d’un microphone et d’un haut parleur , cette caméra capte également les fréquences audio

Permet d’avoir une vue intégrale de la pièce avec ces 360° horizontal et 45° vertical.

Son application est compatible avec Android et l’iOS

Appel voix bidirectionnelle entre la caméra et le smartphone

La Mi envoie des vidéos d’alerte de 10 secondes lorsque quelque chose se passe chez vous

Elle est fournie avec un câble de recharge , un manuel d’utilisation et une installation du matériel hardware

Les inconvénients de Xiaomi – Mi Home Cam – Caméra de surveillance d’intérieur sans fil-blanc

Elle présente cependant quelques limites :

La caméra ne possède pas de batterie et doit toujours être branchée via un câble d’alimentation

Certaines mises à jour peuvent altérer la fonction de l’application et ainsi le pilotage à distance

La MI Home 360° n’est pas compatible avec la 4 G

Nécessite obligatoirement un smartphone, puisque aucune logiciel n’a été prévu pour un ordinateur

La vue en direct via son smartphone nécessite beaucoup de temps

Son application n’est pas très fiable

Cette caméra n’est pas étanche et ne peut pas être installé dehors

Avis sur Arlo Go – Caméra de sécurité HD Mobile via SIM 3G/4G – idéal pour les zones sans wifi – vision nocturne HD, son bidirectionnel l VML4030-100PES

L’Arlo Go présente un véritable tournant chez le constructeur américain car c’est sa première caméra de surveillance qui ne se connecte pas à un réseau domestique mais à un réseau mobile : 3G ou 4G. Cette nouvelle adaptation permet de dépasser les problèmes liés aux coupures d’électricité ou un signal faible de la WIFI. C’est une très bonne caméra d’extérieur, bien autonome sans un câble d’alimentation et combinée à une application fiable et très fonctionnelle.

Les avantages de Arlo Go – Caméra de sécurité HD Mobile via SIM 3G/4G – idéal pour les zones sans wifi – vision nocturne HD, Son bidirectionnel l VML4030-100PES

Cette caméra présente beaucoup d’avantages :

Une installation rapide et simple

Sa compatibilité avec les réseau 3G et 4G lui permet de surpasser les problèmes d’électricité et de faible signal WIFI

Une fente pour la carte mémoire (micrSD)

Contrairement à d’autres caméras connectées, son application est parfaite , très fonctionnelle et ne présente aucun souci

Elle permet de récupérer des vidéos en illimité pendant plus d’une semaine

Elle offre un choix d’alimentation, filaire (via un câble d’alimentation) ou une batterie dont l’autonomie est de 2 mois

Les inconvénients de Arlo Go – Caméra de sécurité HD Mobile via SIM 3G/4G – idéal pour les zones sans wifi – vision nocturne HD, Son bidirectionnel l VML4030-100PES

Ce que l’on reproche à l’Arlo Go :

Son câble d’alimentation (2.60 m ) est un peu court surtout pour une installation à l’extérieur

Son design ne lui permet pas de passer inaperçue, elle est facilement identifiable

Les séquences enregistrées présentent un bruit de fond imposant

Sa qualité d’image n’est pas très bonne

Pour conclure, les caméras de surveillance sont presque indispensables de nos jours. On en trouve un peu partout, malgré leur coût qui peut s’avérer un peu cher, mais leurs avantages sont très importants.