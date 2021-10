Si vous possédez un ordinateur Mac, vous souhaitez certainement le faire durer le plus longtemps possible. Les appareils Apple sont des produits haut de gamme, il est inutile de vous en débarrasser au premier problème qui survient. Réparer votre Mac est la solution la plus simple et efficace, d’autant plus à l’heure de préoccupations environnementales de plus en plus importantes.

Prolonger la durabilité définie par Apple

Plutôt que de changer de modèle, vous avez tout à gagner à faire durer un appareil aussi performant et indispensable à votre activité professionnelle que l’est votre Mac Pro par exemple. Si Apple considère comme obsolètes les appareils dont la commercialisation s’est arrêtée il y a plus de sept ans et ne propose plus de les réparer, il est en réalité possible de s’adresser à d’autres réparateurs certifiés qui dépannent votre Mac par un service rapide et de qualité.

Les centres Apple ne disposent plus des pièces détachées pour les appareils considérés comme obsolètes, mais les réparateurs indépendants ont prévu la chose et peuvent donc remplacer la pièce défectueuse grâce aux stocks qu’ils constituent depuis des années. Vous serez surpris de constater la facilité avec laquelle votre ordinateur gagnera une nouvelle jeunesse !

Choisir un réparateur certifié

Il est important de bien choisir le réparateur auquel confier son ordinateur Apple. Privilégiez bien sûr un réparateur agréé ou certifié. Vérifiez s’il propose une garantie sur les réparations qu’il effectue. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il n’a pas confiance dans ses techniciens, et il est préférable d’aller voir ailleurs. Regardez aussi les délais de réparation, vous ne voudriez pas que votre Mac traîne des semaines en atelier alors que vous en avez besoin.

A Paris par exemple, McPrice est spécialiste de réparation de produits Apple depuis plus de dix ans, certifié Apple. Toutes les réparations sont garanties un an pièces et main d’œuvre, et sont effectuées dans la journée grâce au stock de pièces détachées d’origine Apple qui permet de réparer directement sur place tous les appareils Apple produits depuis 2009.

N’hésitez plus à chercher le réparateur certifié qui saura dorloter votre Mac pour toute réparation, maintenance, dépannage informatique, sauvegarde et récupération de données, ou même pour simplement améliorer ses performances. Par exemple, selon l’option que vous avez choisie au moment de l’achat, il peut être possible d’upgrader la mémoire vive ou la carte graphique.

Chaque panne a sa réparation

Il est rare qu’un ordinateur soit irréparable. La plupart du temps, chaque problème a une solution. Vous rencontrez vraisemblablement les mêmes pannes que de nombreux autres utilisateurs, et les accidents qui surviennent sont souvent les mêmes. Les réparateurs y sont habitués et savent comment y remédier. Du liquide renversé sur le clavier de votre MacBook Pro ? Un écran brisé ? Un bug lors de la mise à jour de MacOs ? Une batterie à plat ou qui a gonflé ? Des données perdues ou corrompues ? C’est le quotidien des réparateurs professionnels !Confiez-leur votre Mac défectueux, ils vous le rendront comme neuf. Alors pas de panique, inutile de racheter un appareil dès qu’un problème se présente.

Le bénéfice environnemental

En plus d’économiser sur le prix d’un appareil Apple neuf, vous bénéficiez de l’avantage environnemental qui s’ensuit. Réparer plutôt qu’acheter du neuf, c’est éviter le gaspillage des ressources et limiter les déchets. Les réparateurs informatiques envoient les pièces usagées en recyclage spécifique, et lorsqu’ils procèdent à de la reprise d’appareils d’occasion, ils les démantèlent pour trier les pièces hors d’usage des pièces encore fonctionnelles. Ces dernières acquièrent alors une nouvelle vie en reconditionné dans l’économie circulaire !

Toutes ces pratiques luttent contre la surconsommation et donc contre la pollution et l’épuisement des ressources qu’elle engendre. C’est pourquoi les institutions législatives européenne et américaine ont commencé à instaurer des mesures pour renforcer la durabilité des appareils électroniques en encourageant la réutilisation et les réparations.

Le droit à la réparation

Le droit à la réparation fait ainsi désormais partie des revendications du consommateur. Un indice de réparabilité doit obligatoirement être communiqué pour les smartphones et les ordinateurs portables depuis 2021 en France, dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire, qui vise « une meilleure information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats », « en orientant leurs comportements d’achat vers des produits plus facilement réparables et en les incitant à recourir davantage à la réparation en cas de panne » (ecologie.gouv.fr).

Les indices de réparabilité des appareils Apple ne sont pas connus pour être les plus élevés. L’utilisateur lambda aura plus de difficultés à réparer lui-même un MacBook qu’un ordinateur portable concurrent, et préfèrera s’adresser à un réparateur professionnel. Mais la marque s’améliore et étend son programme de réparateurs indépendants, alors n’hésitez plus, faites durer votre Mac !