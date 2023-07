Au cours des dernières années, les cartes en marque blanche sont devenues populaires, car elles constituent une option rentable pour les organisations et les entreprises qui cherchent à offrir des cartes de paiement pratiques à leurs clients. Les cartes en marque blanche sont une solution personnalisable avec le logo de votre marque, qui représentera votre organisation. Elles offrent un moyen évolutif et polyvalent d’obtenir une solution de marque sans avoir à investir massivement dans la production et la maintenance des cartes.

Aujourd’hui, nous allons discuter des coûts associés aux cartes en marque blanche et chercher des alternatives à cette solution de paiement.

Le coût de White-Label Cartes.

L’un des principaux avantages de la White-Label Cartes est le coût moins élevé, du moins par rapport aux cartes de marque ordinaires. Les cartes en marque blanche permettent aux entreprises d’éviter les dépenses éventuelles liées aux problèmes de conception et à la production personnalisée d’une carte à partir de zéro.

Au lieu de cela, ils peuvent utiliser les cartes préconçues et ajouter tout élément qu’ils souhaitent voir apparaître, ce qui représentera leur marque de la meilleure façon possible.

Moderne White-Label cartes permettent aux organisations d’utiliser des couleurs personnalisées, des logos et d’autres éléments remarquables. Cela permettra de réduire considérablement tous les coûts initiaux de production des cartes et donnera aux entreprises la possibilité de lancer leur programme de cartes de paiement beaucoup plus rapidement et efficacement.

En outre, White-Label cartes sont généralement assortis d’un modèle de tarification très souple qui permet aux entreprises d’ajouter ou d’exclure les différentes fonctionnalités dont elles ont besoin, ce qui permet également de mieux contrôler les coûts.

Les principaux avantages de White-Label cartes inclure :

Accessibilité pour tous les types d’entreprises ;

Meilleur contrôle des prix ;

Conception de la carte facile à gérer ;

Possibilité de créer des modèles à la fois uniques et universels ;

Possibilité de créer des liens plus étroits avec les clients et de fournir aux employés des cartes de marque dotées de caractéristiques spéciales.

Cependant, de nombreuses personnes cherchent des alternatives à ces cartes, en essayant d’intégrer encore mieux leurs stratégies de paiement dans leurs campagnes promotionnelles.

Quelles sont les alternatives disponibles pour White-Label Cartes ?

Même si les cartes en marque blanche présentent de nombreux avantages, il convient de rechercher d’autres options à mettre en œuvre dans l’entreprise. Cela permettra de mieux contrôler les cartes et d’offrir des options supplémentaires pour offrir des expériences uniques à tous les clients et travailleurs.

Cartes prépayées ordinaires. De nombreuses entreprises utilisent cette fonction pour permettre à leurs employés de mieux contrôler leurs fonds. Grâce à ces cartes, vous pouvez fournir à vos employés suffisamment de fonds pour les différents événements auxquels votre entreprise va participer.

Cartes virtuelles. Les cartes virtuelles sont un outil très pratique et important pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Avec une telle carte, vous pouvez facilement gérer vos fonds via votre téléphone, tout en les gardant en sécurité. L’ajout de différentes fonctions avantageuses rendra votre expérience encore meilleure.

Cartes de crédit et de débit. Les cartes rapidement personnalisables constituent une solution classique qui permettra également à vos clients de diffuser la marque de votre entreprise. De plus, ces cartes constituent une solution plus pratique pour de nombreux clients.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que White-Label cartes de porter votre communication avec les destinataires à un niveau inédit. Et cela reste un excellent moyen de faire de la publicité pour votre entreprise.

Wallester : une solution idéale pour White-Label Cartes

Si vous êtes à la recherche d’un service qui vous offre un moyen pratique de créer votre White-Label сartes vous en avez trouvé un. Wallester est une entreprise qui présente de nombreux avantages pour les personnes intéressées par ce type d’innovation.

Wallester dispose d’une API REST ouverte, qui vous aidera à créer vos cartes en marque blanche rapidement et confortablement. Vous n’avez pas besoin d’intégrer différents outils tiers et d’essayer de les faire fonctionner ensemble. Avec ce service, la création d’une carte ne prendra pas beaucoup de temps.

L’application est disponible à partir de n’importe quel appareil, de sorte que vous pouvez facilement naviguer dans les caractéristiques de votre carte quand vous le souhaitez. De plus, vos clients auront la possibilité d’accéder aux cartes quand ils le souhaitent.

L’équipe d’assistance est disponible en ligne, ce qui vous permet de la contacter à tout moment. Si vous rencontrez des difficultés lors de la création de votre carte, les opérateurs de support feront de leur mieux pour résoudre tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés.

La sécurité de la carte a été améliorée. La carte est supportée par 3D Secure, ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser plus d’outils d’authentification pour leurs transactions.

Ce service est un acteur fiable sur ce marché et propose un grand nombre de solutions pour tous les types d’entreprises. Il ne se contente pas de vous fournir des cartes, il vous permet également de rendre toutes vos opérations beaucoup plus sûres, efficaces et confortables.