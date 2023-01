Le cryptomonnaies deviennent de plus en plus tendances actuellement. Grâce à cette nouvelle forme de monnaie, une monnaie virtuelle, vous pouvez plusieurs opérations en ligne comme jouer dasns un casino bonsus sans dépôt encaissable. Si vous ne savez pas comment encaisser et convertir vos gains crypto en euros, voici nos astuces. C’est possible.

Utiliser sa carte bancaire

Ne cherchez pas loin. À partir de votre propre carte bancaire, vous pouvez convertir et encaisser tous vos gains crypto en euro. Il est aussi plus bénéfique de faire cette opération si vous constatez que le coût de votre cryptomonnaie est en baisse ou que les entreprises où vous souhaitez faire des transactions financières n’acceptent pas les soldes crypto.

Il existe plusieurs cartes dédiées à la conversion de soldes crypto. Parmi les meilleures, il y a :

Wirex : qui est solution néobanque qui dispose d’une plateforme accessible sur PC et sur mobile vous permettant d’acheter des bitcoins. Elle vous permet également de stocker vos cryptomonnaies sur sa plateforme ssociée à plusieurs portefeuilles électroniques. Cette carte bancaire est acceptée dans 200 pays et vous permet de retirer de l’argent en plusieurs devises et pas seulement qu’en euro. Et son plus grand avantage réside aussi sur le fait qu’elle propose un système de Cashback qui vous permet de recevoir en bitcoin un cach de 0,5% à chaque achat via la carte ;

Visa MCO de Crypto.com : celle-ci concerne une carte prépayée destinée à tous les utilisateurs de MCO faisant un dépôt d’au moins 500 MCO pendant 6 mois sur le site. Avec cette carte, passés ces 6 mois, vous pouvez retirer jusqu’à 800 € ou revendre vos cryptomonnaies. De plus, elle ne requiert aucun frais de conversion si vous effectuez un retrait de 10 000 € et plus ;

Et le Visa Binance : cette dernière est destinée pour vous permettre de dépenser vos cryptomonnaies dans les magasins virtuels. Vous pouvez à la fois les convertir en euro et les retirer quand vous le voulez. Mais pour ce faire, vous devez d’abord les transférer sur le portefeuille dédié à la carte Binance avant d’enclencher l’opération de retrait. Elle vous donne également le droit à 8% d rétrocession sur tous vos achats.

Faire un transfert vers son compte bancaire

Si vous ne disposez pas de l’une de ses cartes bancaires spécial cryptomonnaie, vous pouvez également faire un transfert sur votre compte bancaire. Mais ici, vous avez aussi besoin de l’aide d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies tel que Kraken ou encore Binance.

Kraken, pour sa part, qui a été lancée en 2011, est une plateforme d’échange de cryptomonnaies mondiale. Vous pouvez transformer différents types de cryptomonnaies avec cette plateforme tel que des Bitcoin (XBT), des Litecoin (LTC) ; des Dash, des Ripple (XRP) et des Bitcoin Cash (BCH) en des monnaies fiduciaires comme l’euro ou encore le dollar américain. Pour bénéficier de cette option, connectez-vous à votre compte Kraken et cliquez sur « Funding » puis sur « Withdraw ». Choisissez ensuite la devise de votre choix et sélectionnez votre compte bancaire dans la liste des méthodes de retrait et c’est tout. Il vous reste à définir le montant à retirer. Normalement, vous allez recevoir un message de confirmation dans les 72 heures suivant votre demande. Le message confirme que vous pouvez enfin retirer votre argent.

Binance, quant à elle, est une plateforme d’échange de plus d’une centaine de cryptomonnaies. Gérée depuis Hong-Kong depuis 2017, elle est aussi compatible avec les Smartphone. Avec cette plateforme, vous pouvez acheter, stocker, revendre et convertir vos crypto. Et les dépôts sont entièrement gratuits. Force est de noter qu’actuellement, seuls le Binance Coin (BNB), l’Ethereum (ETH), le Ripple (XRP) et le Bitcoin (BTC) sont convertibles en euro sur cette plateforme. Une fois que vous avez terminé de convertir, vérifiez votre portefeuille et cliquez sur « Retrait » dans la section « Soldes en espèces ». Puis, sélectionnez la devise et la méthode de paiement de votre choix. Ici, choisissez « virement bancaire ». Bref, avec Binance, vous pouvez retirer entre 20 à 500 €. Il se peut que l’on vous demande aussi votre IBAN et quelques informations de retrait. Vous recevrez votre argent au bout de quelques heures à 2 jours maximum.