Il y a moins de 20 ans, pour satisfaire son envie de jeux de casinos, il fallait obligatoirement se déplacer. Les choses ont beaucoup évolué depuis lors. Il est désormais possible de donner libre cours à sa passion sur mobile. Ainsi, que vous soyez en déplacement, dans n’importe quel endroit, vous pouvez désormais profiter des jeux de casinos en ligne et des décors d’un véritable casino. Vous aurez juste besoin d’un smartphone ou d’une tablette. Dans cette optique, il est important de savoir choisir le bon casino en ligne mobile afin de bénéficier de la meilleure expérience possible. Ne vous inquiétez pas à ce propos. Forts de notre longue expérience dans ce domaine, nous allons vous dire tout ce qu’il y a à savoir sur un bon casino en ligne mobile

Le palpitant univers du casino mobile

Les casinos en ligne sont nés il y a plusieurs années, mais ils ne sont disponibles sur appareil mobile que depuis quelques années. La mise sur le marché et la commercialisation des tablettes et smartphones a contribué à faire émerger les casinos en ligne mobile. Ceci étant, il faut toujours vous rassurer que le casino virtuel que vous choisirez possède une application mobile.

L’avènement et le développement des jeux en HTML5 a permis aux développeurs de rendre les jeux de casinos disponibles sur terminal mobile. Rassurez-vous, les casinos sur mobile comme les casinos en ligne et les casinos en ligne dépôt 5$, sont quasiment similaires. La seule grande différence réside en le fait que le format a été modifié afin de s’adapter de façon optimale aux terminaux mobiles.

Que choisir entre Android et iPhone ?

Les jeux de casinos mobiles sont compatibles avec la majorité des plateformes mobiles à savoir Android, iPhone, Windows Phone ou encore Blackberry. Nous nous sommes intéressés aux deux principales de cette liste à savoir Android et iPhone.

Sur smartphone ou tablette Android et iPhone, les jeux de casinos en ligne ont beaucoup de similitudes :

La quasi-totalité des jeux de casino est disponible sur iOS. Il est vrai que l’accès à certains slots machines est proscrit en raison de la complexité des graphismes, mais les autres jeux sont libres et accessibles. Il en est de même pour Android, à ceci prêt qu’il propose régulièrement à ses utilisateurs des mises à jour afin d’optimiser leur expérience de jeu.

Android présente un manquement qui peut être contourné. En effet, Google impose des restrictions qui empêchent les casinos en argent réel de répertorier leurs applications sur Google Play. Pour contourner ce problème, les utilisateurs devront fouiller habillement le web afin de trouver les applications voulues.

Casino en ligne mobile avec/sans téléchargement ?

Les casinos en ligne mobile se déclinent sous 2 formes : ceux qui ont une application téléchargeable et ceux qui n’en ont pas. Tous les deux fonctionnent de manière convenable et ont les mêmes fonctionnalités. Toutefois, il est bon de savoir que les casinos qui possèdent des applications téléchargeables sont recommandés parce qu’ils sont moins sensibles aux interférences externes et donc, tournent mieux que leurs homologues.

Les bonus et les jeux de casinos en ligne sur mobile

Comme nous l’avons dit plus, quasiment tous les jeux sont disponibles sur les terminaux mobiles. Ceci n’a pas toujours été le cas, mais il est désormais possible de jouer aux meilleurs jeux du moment, aussi bien les plus sophistiqués que les jeux en mode live et les tournois en réseau. Une grande révolution dans ce domaine.

Pour ce qui est des bonus, vous n’aurez pas à rugir, car vous trouverez les mêmes bonus que dans les casinos virtuels, voire même plus. En effet, ceux qui optent pour ce mode de jeu ont la chance de bénéficier de bonus exclusifs mis sur pied pour les récompenser d’avoir joué depuis un périphérique mobile.

Les solutions de paiement et le niveau de sécurité

Les modes de paiement sur mobile sont exactement les mêmes que l’on retrouve sur les casinos en ligne. Il en est de même pour les délais de traitement des transactions. Attendez-vous donc à utiliser de méthodes à l’instar de MasterCard, Maestro, Neteller… ou encore Skrill.

Pour ce qui est de la sécurité des transactions et de vos données confidentielles, aucun souci à vous faire. Comme les casinos en ligne, la technologie des casinos mobiles s’appuie sur le protocole SSL qui assure le cryptage de dernière génération pour garantir la sécurité des données.

Conclusion

Les smartphones et les tablettes sont venus révolutionner la façon de donner libre cours à ses envies ludiques. Les développeurs de jeux de casino se sont adaptés à l’évolution fulgurante de la technologie afin de rendre disponibles les jeux de casino en ligne sur mobile. Sur Android ou iPhone, il est désormais possible d’éprouver le même plaisir que sur ordinateur ou dans un casino en ligne. Veuillez toutefois à toujours vous rassurer que le casino que vous choisirez possède une application mobile téléchargeable. Ceci vous évitera de connaître de légers désagréments durant votre expérience. En outre, vous bénéficierez de bonus spéciaux en guide de récompense. Alors n’hésitez plus et commencez l’aventure.

Bibliographie de l’auteur

Susan Wallace est une jeune écrivaine indépendante passionnée par le sport, les voyages et les jeux de casinos. Ayant déjà analysé des milliers de casinos en argent réel dans le monde, Susan est une véritable spécialiste de ce domaine. Elle a la capacité de les analyser, de les évaluer et de tester le degré de sécurité de ces casinos en ligne.