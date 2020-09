Avec les progrès actuels de la technologie, les photos et vidéos sont de plus en plus créatives. En tant que professionnel, vous vous devez donc d’être à la pointe de la technologie pour faire face à la concurrence, mais surtout pour exceller dans votre domaine. Bien que l’expérience et la technique soient les principales forces d’un bon photographe, du matériel expert peut également contribuer à faire la différence.

Un bon matériel photo, garant d’un travail de qualité

Pour beaucoup, la vidéo et la photo sont une véritable passion, au point d’en faire un métier. S’il est un sujet qui fait débat dans le monde de l’audiovisuel, c’est celui du matériel. Nombreux se demandent si avoir un matériel dernier cri est le secret d’une photo ou d’une vidéo réussie. La photographie est un art. Quel que soit l’outil utilisé, c’est à la manière dont les émotions et les messages sont exprimés que l’on peut juger du travail de l’artiste.

Le choix du cadrage, de la lumière, la maîtrise de la retouche… sont autant de techniques qui déterminent la qualité d’une photo. A ce titre, le matériel peut être un plus. Un bon matériel ouvre un large champ du possible, donc une plus grande liberté d’action. Aujourd’hui, de nombreux fabricants, à l’instar de la marque Aputure, proposent du matériel photo de qualité, adapté aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs.

La marque Aputure, une référence dans le monde de la vidéo

A ses débuts, la marque Aputure a été fondée en 2005 par une équipe de cinéastes et de vidéographes soucieux d’avoir un système d’éclairage plus performant mais à moindre coût. En optant pour cette marque, vous constaterez un meilleur rapport qualité/prix avec des rendus exceptionnels. Actuellement disponibles dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, les produits Aputure ne cessent d’étonner grâce à une évolution constante. La marque figure d’ailleurs parmi les références dans le domaine.

Plusieurs accessoires sont disponibles, allant de matériel pour la prise de vue jusqu’aux éclairages, en passant par divers kits professionnels. A titre d’exemple, projecteur Light Storm C120D Mark II de la marque Aputure vous garantira un effet de lumière similaire à la lumière naturelle. Avec un procédé facile et automatique, vous n’aurez donc aucun mal à l’utiliser. Grâce à une performance optimale, ces équipements figurent parmi les marques de référence auprès des professionnels du monde entier.

Quel matériel pour des photos et vidéos réussies ?

Se munir de matériel performant garantit de belles photos de qualité professionnelle. Encore faut-il utiliser ce matériel de photo à bon escient.

Le matériel de base

Les premiers accessoires dont vous aurez besoin sont bien évidement le boîtier et un objectif. Pour un investissement durable, il est conseillé de les choisir de bonne qualité. Les flashs joueront d’ailleurs eux aussi un rôle décisif sur la qualité finale de la photo. Qu’ils soient directement fixés sur votre appareil, installés sur un trépied ou liés à un secteur, ils doivent être faciles d’accès pour que vous puissiez les utiliser facilement lors de vos prises de photo. Si les flashs cobra sont surtout destinés aux débutants, les flashs studio sont plutôt destinés aux professionnels.

Le parapluie est également très prisé dans le domaine de la photographie, puisqu’il permet d’orienter la lumière dans la direction du sujet ou du modèle. Les tailles peuvent varier en fonction du point de vue, tandis que les couleurs sont exploitées en fonction de la lumière voulue. Si le parapluie blanc donne une lumière douce, les argentés et dorés renvoient quant à eux des lumières plutôt violentes. Si vous souhaitez encore plus de contrastes sur vos photos, les nids d’abeilles sont également conseillés.

L’éclairage

L’éclairage est un élément prépondérant pour une photo ou une vidéo de qualité. Pour un éclairage plus doux, la softbox sera idéale grâce à ses fonctionnalités pouvant atténuer les ombres. Vous pourrez notamment opter pour le pack Softbox Kit EZ. Léger et portable, il permet de diriger les lumières. Vous aurez également besoin d’un réflecteur studio pour maîtrise l’éclairage. Avec le réflecteur 5 en 1 de la marque Aputure, qui dispose de 5 couleurs, domptez toutes les sources de lumière, que ce soit pour la photographie ou la vidéo. Enfin et non des moindres, la disposition du fond de votre studio fait partie des éléments clés d’un bon éclairage.

Vous aurez le choix entre un fond papier, très pratique et abordable, un fond tissu, très léger et pratique pour les shootings à l’extérieur, ou un fond vinyle qui est pour sa part plus résistant et facilement nettoyable, bien qu’il coûte assez cher.

Des pistes pour de belles vidéos et photos

Optez pour le naturel

Le rendu naturel fournira des photos naturellement belles, moins artificielles qu’avec les flashs et autres lumières. Le secret est de savoir capturer les bons moments. Les Golden hours ou les heures dorées sont perceptibles lors du coucher ou du levé de soleil. Vous obtiendrez alors des couleurs plus chaudes qui pourraient atténuer naturellement les petits défauts de la photo. Il existe également l’heure bleue, ce moment où le jour n’est pas totalement tombé alors que la nuit peine à apparaître. A cet instant, la couleur du ciel accentuera fortement le paysage.

Avec un matériel photo de grande qualité, vous saurez saisir ces instants uniques avec finesse et précision.

Ne négligez pas le son

Pour une vidéo réussie, la prise de son ne doit pas être délaissée. Bien que les images soient bien élaborés, elles doivent également être accompagnées d’une bonne prise de son pour que le public cible s’immerge dans l’ambiance que vous souhaitez installer. Il est donc nécessaire de vous munir de matériels adapté. Pour les tournages, équipez-vous de micros. Le micro-canon est par exemple conseillé pour enregistrer des dialogues. La méthode du micro perche est également très utilisée. Afin de protéger le micro des pollutions sonores, il est habituellement fourni avec les bonnettes. Celles-ci peuvent être en mousse (pas très performantes), à poils longs qui offrent une protection de moyenne gamme, ou à cage qui seront les bonnettes par excellence.

Enfin pour pouvoir réunir tous les sons, vous aurez également besoin d’une mixette, une mini-table de mixage, qui servira à recueillir tous les sons sur le plateau. Munissez-vous également d’un enregistreur multipiste, qui vous permettra de regrouper un maximum de sons envoyés par chacun des micros. Et bien évidemment, n’oubliez pas de vous procurer un casque audio pour faciliter l’écoute lors de la prise de son.