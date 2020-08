Lorsqu’on s’y intéresse, les statistiques autour du visionnage sur YouTube sont étourdissantes : saviez-vous que deux milliards d’utilisateurs se connectent sur le média social chaque mois ? Et que 80 000 vidéos sont vues en une seconde ? Il n’est donc pas étonnant que le créateur d’une chaîne sur YouTube, comme Michou ou Inoxtag, souhaite obtenir beaucoup de vues rapidement.

Quels sont donc les facteurs qui influent sur le nombre de vues ? Une fois identifiés, comment les optimiser ? Pour cela, il est important de comprendre le fonctionnement de l’algorithme du site et de mettre en place des solutions permettant d’augmenter le trafic naturel de sa chaîne.

L’algorithme de YouTube

Véritable matière grise du média social, l’algorithme permet aux internautes de trouver facilement des vidéos en lien avec leurs centres d’intérêts. En effet, en fonction des recherches tapées, il va s’adapter et proposer du contenu personnalisé, guidant l’expérience des utilisateurs. Il s’appuie sur plusieurs critères tels que le nombre de vues, le temps passé à regarder des vidéos et les actions des internautes (partage, commentaires, avis). En créant un flux de recommandations spécifiques, l’algorithme prolonge le temps de visionnage des utilisateurs et permet aux chaînes d’augmenter leur trafic organique.

Acheter des vues pour augmenter son flux

Le nombre de vues est un élément primordial pour l’algorithme de YouTube, et par conséquent, pour la visibilité d’une chaîne. Acheter des vues YouTube pour votre visibilité grâce à l’aide d’un fournisseur compétent peut être une pratique qui présente l’avantage de gagner du temps. En effet, plus le taux de visionnage est important, plus le trafic d’une vidéo augmente. Par conséquent, cette dernière gagne en visibilité. Elle peut ainsi intégrer le flux de recommandations personnalisées d’un grand nombre d’utilisateurs.

Obtenir beaucoup de vues permet ainsi d’augmenter considérablement le nombre d’abonnés à sa chaîne et pérennise son succès sur le média social. Enfin, il est important de noter que le nombre de vues influencent également le comportement des internautes. Ces derniers font souvent la corrélation entre cet élément, la qualité de l’image et la pertinence de son contenu.

Des pistes complémentaires pour obtenir beaucoup de vues

Voici une liste exhaustive de méthodes supplémentaires à appliquer si un utilisateur souhaite augmenter son nombre de vues :

Optimiser ses mots-clés dans les métadonnées (description, titre, sous-titres) pour améliorer le référencement de la vidéo.

Rédiger une description complète : en effet, plus la description est fournie, plus il y a de matière pour le référencement par l’algorithme de YouTube.

Renforcer le taux d’engagement (s’abonner, aimer des vidéos, les partager) : cela augmentera le nombre de vues et le trafic organique d’une chaîne.

Promouvoir sa chaîne en dehors de YouTube via d’autres réseaux sociaux ou dans son entourage.

Créer des playlists afin d’organiser méthodiquement les vidéos et prolonger l’expérience de l’internaute sur sa chaîne.

Obtenir beaucoup de vues est un processus qui peut prendre du temps dépendamment de l’implication de l’utilisateur et des sujets abordés. Acheter des vues est une solution qui permet à l’utilisateur de gagner du temps et d’augmenter le trafic organique de sa chaîne. En complément, il peut aussi mettre en place de nombreuses autres actions qui agiront sur la popularité de sa chaîne. Toutefois, la patience et la persévérance restent deux éléments clés pour développer sa présence sur YouTube.