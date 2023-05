Contrairement à ce que l’on pourrait penser, aucun entrepreneur n’est un élément isolé, expression unique d’un talent individuel. C’est plutôt la capacité à mettre en relation, à créer du lien et à développer ses talents en les confrontant aux autres qui caractérisent l’entrepreneur à succès. Avec sa série de podcasts Little Big Things, Andréa Bensaid tente ainsi de nous faire entrer dans le monde de la réussite et de l’accomplissement de soi grâce à ses échanges entre poids lourds de l’entrepreneuriat français. Une référence des Podcasts Tech et Business à ne manquer sous aucun prétexte !

Andréa Bensaid, un entrepreneur et des valeurs

Andrea Bensaid, 34 ans, est le fondateur bien connu du groupe international Eskimoz, une entreprise présente dans 5 pays et comptant plus de 300 collaborateurs spécialisés dans ces nouveaux métiers si essentiels à la société numérique que sont ceux du digital, tels que la data et l’intelligence artificielle. Acteur central de sa propre vie, l’homme est aussi un amateur de relations fortes et épanouies. Il a donc décidé de partager ses passions pour l’entreprise et les autres au travers d’un podcast déjà culte : LITTLE BIG THINGS.

Après plus d’une décennie passée à entreprendre et à investir dans les nouvelles technologies, devenu un élément phare de la French Tech et tenant les rênes de plus de 50 start-ups, Andréa Bensaid a en effet voulu créer un espace de dialogue franc, sans complexes et basé sur les faits. C’est ainsi que Little Big Things est né. En confrontant des invités sur des points précis, grâce à sa grande maîtrise des sujets abordés, Andréa nous fournit enfin un outil clair et transparent pour découvrir les voies du succès !

Little Big Things, la référence des Podcasts Tech et Business en France

En seulement deux épisodes, Little Big Things est déjà devenu la référence incontournable des Podcasts Tech et Business en France. Chaque épisode de Little Big Things propose en effet une plongée profonde dans le monde fascinant des startups, des innovations et des tendances qui façonnent notre avenir. Sous la houlette de Andréa Bensaid, avec son expertise et ses connaissances tirées de sa gestion d’Eskimoz, les échanges se font percutants et pointus et les sujets abordés sont très variés, des dernières avancées technologiques aux stratégies commerciales les plus efficaces.

Les auditeurs pourront notamment écouter David Laroche, CEO de Paradox et l’un des experts les plus réputés dans le domaine de la performance et du développement personnel. Dirigeants politiques, chercheurs au CNRS, sportifs de haut niveau, tous sont devenus ce qu’ils sont grâce à ses méthodes ! Dans le second épisode, c’est Matthieu Stefani qui nous racontera comment il a créé son agence de conseil et de marketing digital, avant de devenir une figure de l’entrepreneuriat grâce à son propre podcast.

L’avenir de Little Big Things

Après seulement deux épisodes, le succès semble être au rendez-vous pour Little Big Things, déjà érigé comme l’une des sources de témoignages références dans le monde de la Tech et du Business en général. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à en faire la version française quasi officielle du fameux « The Diary of a CEO » aux États-Unis, c’est dire ! Mais que penser alors de l’avenir d’un tel podcast ? Tout simplement qu’il s’annonce radieux.

Les auditeurs sont en effet déjà sur la brèche pour écouter en premier le futur échange qui s’avérera sans doute tout aussi passionnant, même si Andréa Bensaid occupe encore un peu trop d’espace dans la discussion pour certains et qu’il devrait peut-être laisser son interlocuteur dérouler ses idées plus librement. Des critiques que devrait savoir attendre ce si fin analyste et expert de la communication digitale !