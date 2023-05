Le blogging est une industrie jeune et plutôt chaotique par nature. Les événements de 2022 sont devenus un moteur de changements encore plus dynamiques et inattendus sur le marché international du marketing d’influence. Tous les joueurs s’adaptent à la situation de différentes manières, mais les tendances générales sont déjà perceptibles et se poursuivront certainement tout au long de 2023. Warketing Digital vous parlera des dernières tendances de la saison !

Savoir-Faire

Le contenu véritablement expert est devenu plus précieux. Désormais, les utilisateurs et les blogueurs s’efforcent d’éviter le bruit de l’information, et le poids de chaque mot et produit d’information est évalué deux fois.

Ceci est également important pour la coopération publicitaire. Si les intégrations antérieures des blogueurs reposaient sur leur image, les blogueurs transmettent désormais les avantages du produit à l’aide d’arguments rationnels que le responsable de l’influenceur doit nécessairement décrire dans la description de la tâche.

Dynamique au lieu de contenu statique

Le contenu vidéo reste le format le plus prometteur. Malgré TikTok, d’autres réseaux sociaux adaptent avec succès de courtes vidéos verticales à leurs plateformes. Les Reels Instagram et les Shorts YouTube affichent la plus grande couverture d’audience. Les vidéos de plus longue durée sont également à la mode : au cours de la nouvelle décennie, les émissions YouTube ont déjà fermement remplacé celles de la télévision. Par conséquent, les intégrations publicitaires tournées sous forme de court métrage ou de croquis sont très populaires et seront à la mode pendant longtemps.

Restez Honnête

La tendance est à la sincérité et à la sensibilisation au lieu du battage médiatique et des relations publiques sur des nouvelles très médiatisées. Les utilisateurs évitent les contenus agressifs sur le web, les blogueurs sont également devenus plus prudents et attentifs aux sentiments de leur public. Les influenceurs diffusent ouvertement leur position s’ils en ont confiance et ont une grande confiance dans le public.

Sélectivité des blogueurs

En conséquence des raisons mentionnées ci-dessus, les blogueurs sont devenus beaucoup plus sélectifs dans leur approche des offres publicitaires. Ils ont peur de perdre la confiance du public et leur propre réputation, ils refusent donc en toute confiance les annonceurs qui proposent des services ou des biens douteux. Auparavant, seuls quelques influenceurs pouvaient le faire, maintenant la sélectivité est plus la règle que l’exception.

L’approche multiplateforme

Les blogueurs ont commencé à dupliquer du contenu et à gérer de plus en plus de chaînes en même temps. Il existe de nouveaux réseaux sociaux qui attirent activement les influenceurs sur leurs sites (Yappy, Tier, Be Real, Vero, Now, etc.) Le scepticisme cède la place au pragmatisme, de sorte que les créateurs de contenu sont disposés à maîtriser de nouvelles applications.

Les micro et nano-blogueurs sont toujours à cheval!

La publicité des grands blogueurs n’est pas devenue moins chère, et à condition que les budgets marketing en général soient considérablement réduits, les entreprises trouvent la coopération avec les micro et nano-blogueurs plus efficace. Ce sont des influenceurs de leur niche, ils ont un public engagé qui leur fait confiance. La qualité des abonnés des micro blogueurs est souvent bien supérieure à celle de nombreux millionnaires.

Collaborations et approches non standard

En 2023, les marques et les influenceurs s’uniront de plus en plus et échangeront des audiences à travers des produits communs, des histoires, des événements et d’autres formats de coopération nouveaux et non standard. Le marketing dans la nouvelle réalité devrait être brillant et mémorable, de sorte que la coopération avec les blogueurs sera associée non seulement à la publicité en ligne, mais également à des événements hors ligne, des promotions et des guides d’information.

Mécanique CPA (Coût par action)

En général, le marketing vise à calculer l’efficacité ultime de la coopération avec les blogueurs. Tous les annonceurs ne peuvent pas se permettre des placements d’images. Par conséquent, plus souvent, les spécialistes du marketing proposeront des mécanismes destinés à une action spécifique des abonnés, et le paiement de l’intégration dépendra également de ce critère.

Ainsi, le marketing d’influence continue de se développer, malgré tous les obstacles. Peut-être que 2023 sera encore plus mouvementée pour l’industrie que la précédente. Après tout, l’expérience permettra au joueur de proposer de nouveaux formats plus rapidement et plus intéressants et de créer des collaborations vraiment efficaces.