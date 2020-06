Pour une sécurité optimale lorsque vous surfez sur internet, mais aussi vous protéger des potentiels hackeurs en ligne, il est indispensable de prendre certaines précautions. De nos jours, se connecter est devenu une routine, que ce soit pour le travail, pour le plaisir ou pour faire les courses. Mais est-ce que vous êtes bien en sécurité lorsque vous vous connectez ? Bien que les antivirus proposés sur le marché soient assez efficaces, ils ne vous permettent pas une couverture totale contre le tracking et la violation de vos données personnelles. C’est pour pallier ce risque que les VPN tels que « NordVPN » entrent en jeu. Il s’agit de l’un des VPN les plus connus en France. Mais vaut-il réellement sa popularité et son prix ? Voyons ensemble sa réelle utilité.

NordVPN : c’est quoi exactement ?

Au cas où vous ne le saviez pas encore, il s’agit d’un prestataire qui fournit un accès réseau privé, qu’on appelle également un « Virtual Private Networking » ou VPN. Il s’agit d’un outil de sécurité qui vous permet de protéger votre vie privée lorsque vous vous connectez sur internet. Ce prestataire de services propose des solutions pour les systèmes d’exploitation Windows, Linux et MacOS. Il offre également des solutions pour mobile, notamment pour les IOS et Android, sans oublier Android TV. L’application est utilisable grâce à un abonnement, disponible dans plus de 62 pays, et qui permet de se connecter sur 5 à 8 serveurs. Vous pouvez consulter les avis de NordVPN sur le respect de la vie privée pour mieux comprendre le concept derrière l’enseigne.

NordVPN : à qui s’adresse-t-il ?

Si auparavant, les solutions telles que NordVPN étaient réservées uniquement aux entreprises pour sécuriser leur réseau interne, les particuliers y ont maintenant accès pour rester anonymes sur internet et éviter que les sites récupèrent leurs informations personnelles.

Les entreprises utilisent NordVPN pour sécuriser les accès aux serveurs professionnels, ceci afin de bloquer les accès : en effet, les administrateurs ont le pouvoir de définir la liste des adresses IP qui sont autorisées à y accéder. De cette manière, les autres utilisateurs n’y auront pas accès si leur adresse IP ne figure pas dans la liste prédéfinie.

Pour les particuliers, c’est surtout une façon de sécuriser leurs paiements en ligne. Le logiciel est en effet indispensable pour sécuriser vos données bancaires lorsque vous effectuez des transferts sur internet. Il permet d’éviter les fraudes par carte de crédit, en empêchant tout hackeur d’accéder à vos informations.

Toutefois, il est à noter que les banques peuvent ne pas valider vos informations si vous changez d’emplacement virtuel à chaque connexion. Les banques peuvent suspecter ce cas d’être anormal, d’où la nécessité d’utiliser un VPN statique afin d’éviter la redondance des vérifications lors de vos opérations bancaires, tout en restant en sécurité. Vu de l’extérieur, un pirate peut voir qu’une connexion est établie, mais il sera incapable de le décrypter ou de voler le contenu qui transite par ce moyen.

Pourquoi utiliser NordVPN ?

Non seulement NordVPN est utile pour votre sécurité, mais vous pouvez également l’utiliser pour vos loisirs. Avec l’accroissement des cybermenaces, qui sont également présentes sur des sites non payants, tout le monde a envie que sa vie privée soit à l’abri. Cela est d’autant plus important lorsqu’il s’agit d’un réseau public, où la sécurité n’est pas certaine. NordVPN permet de garder l’anonymat, peu importe le réseau ou les sites visités. Le logiciel protège non seulement les données personnelles saisies sur les sites, mais également les fichiers sur votre appareil ainsi que toutes informations concernant votre navigation.

Il est également très utile pour accéder à des pages géo bloquées. En effet, il dispose d’un logiciel dédié qui redirige automatiquement votre emplacement sur un serveur distant. Pour ce faire, il masque votre adresse IP ainsi que vos données entrantes et sortantes. Ce qui vous permet de conserver votre pays d’origine anonyme sur internet. De cette manière, vous pouvez profiter pleinement de vos activités virtuelles sans restriction et en toute sécurité. Qui plus est, cela empêche les sites e-commerces de changer leurs tarifs selon votre agencement géographique. Vous pourrez alors bénéficier de prix réduits et faire des économies lors de votre shopping en ligne.

L’anonymat vous permet aussi d’accéder à tous les services, même en étant à l’autre bout du monde. NordVPN vous offre des serveurs dans plus de 60 destinations, pour que les services de vos sites préférés restent toujours accessibles.

Les avantages de NordVPN

Il s’agit d’un VPN fiable qui vous aide à protéger vos données personnelles, en évitant par exemple le tracking en ligne : il ne conserve pas vos données. En effet, NordVPN n’enregistre pas les historiques de vos utilisations, quand d’autres prestataires le font. Toutefois, il est à noter que NordVPN est dans l’obligation d’examiner certaines informations, tout comme les autres VPN, notamment vos données de paiement et adresse mail.

Afin de mieux protéger sa clientèle, NordVPN est implanté dans un pays indépendant pour ne pas être obligé de partager les informations traitées. Cette implantation ne gêne pourtant pas la réalisation de transactions, car la société utilise « CloudVPN Inc » pour collecter les paiements grâce à sa collaboration avec Tefincom co SA aux États-Unis. Ceci a pour but d’augmenter le taux d’acceptation des paiements.

NordVPN vous affranchit aussi des lenteurs généralement associées aux VPN, en proposant un débit ultra-rapide. Il est néanmoins bon de noter que cette vitesse dépendra du serveur que vous utiliserez, mais surtout de l’endroit où vous installez. Pour les passionnés de films, de séries et autres, vous ne serez pas déçu avec NordVPN, car ce dernier permet l’accès aux plateformes légales de streaming.

Nous espérons qu’après ce petit guide, vous êtes en mesure de savoir si NordVPN est fait pour vous ou non. Si c’est le cas, il ne vous reste plus qu’à le télécharger, à l’installer et à le configurer selon vos besoins.