Avec l’avènement d’internet et des smartphones, les enfants sont exposés au monde dès leur plus jeune âge. S’il est vrai que le web permet d’avoir accès à de nombreuses informations facilement et gratuitement, il est possible pour les plus jeunes d’accéder à du contenu inadapté à leur âge facilement.

Surveiller l’activité de ces enfants sur internet est donc devenu une priorité pour de nombreux parents. En effet, il n’est pas rare que certains enfants soient contactés par des prédateurs rencontrés sur internet avant d’être détournés et enlevés.

Que ce soit en cas de disparition mystérieuse, en cas de fugue ou afin de retrouver un enfant qui fait l’école buissonnière, la localisation géographique séduit de plus en plus de parents. Quels sont les meilleurs moyens de localiser le portable de son enfant ? Que dit la loi à ce sujet ?

Localiser le portable de son enfant : que dit la loi à ce sujet ?

Avant toute chose, il est important de savoir que l’intrusion dans la vie privée d’autrui est punissable par la loi. Ainsi, l’utilisation d’un logiciel de localisation géographique est interdite si la cible de votre localisation est une personne adulte.

Toutefois, cette intrusion dans la vie privée est légale sous certaines conditions notamment si vous travaillez dans certaines entreprises. Hormis cette exception, la surveillance d’une personne adulte est punissable par la loi.

Il est donc illégal pour un mari jaloux ou pour une femme jalouse de suivre son partenaire à la trace en se servant de son téléphone portable. Toutefois, la loi vous autorise à le faire s’il s’agit de vos enfants et si ceux-ci sont mineurs.

S’il est vrai que la disparition d’un enfant est la pire crainte d’un parent, il est recommandé d’informer ses enfants avant d’installer un logiciel de localisation géographique sur leur téléphone. Dans le cas d’un enfant de plus de 18 ans, il devient obligatoire pour le parent d’obtenir l’accord de son enfant sinon la surveillance devient totalement illégale.

Comment surveiller la position géographique de ses enfants grâce à leur téléphone ?

Pour suivre le téléphone portable de votre enfant à la trace, il suffit de relierson mobile au vôtre en utilisant le procédé adapté. Ainsi, les informations fournies par le GPS présent dans le téléphone de votre enfant vous seront envoyées en temps réel.

En règle générale, l’utilisation du GPS active l’affichage d’une icône sur le téléphone suivi. Toutefois, les experts ont mis au point de nombreuses applications permettant de suivre le téléphone ciblé avec discrétion.

Toutefois, pour ce faire, il est indispensable d’avoir accès au téléphone de votre enfant afin d’y installer l’application de suivi.

Si ces applications de suivi permettent de connaître la localisation géographique du téléphone de votre enfant, cela ne s’arrête pas là. Il est désormais possible d’avoir accès à l’historique des positions GPS du téléphone et il est même possible de déterminer des zones GPS sûres et des zones à risques.

Ainsi, lorsque votre enfant est localisé dans une zone à risque, vous pouvez être informé immédiatement de sa position grâce à une alerte qui est envoyée sur votre téléphone.

Quel est le meilleur moyen de suivre la position géographique de son enfant ?

Lorsqu’il est question de connaître la position géographique d’un téléphone, il existe plusieurs méthodes.

La fonctionnalité de géolocation native

Beaucoup de gens le savent, mais les téléphones qui fonctionnent sous Android et IOS sont équipés d’une fonctionnalité de location géographique native qui peut être utilisée afin de suivre vos enfants. Toutefois, le but initial de cette fonctionnalité est de retrouver le téléphone si celui-ci vient à être égaré ou volé.

Il est donc difficile avec la fonction de géolocalisation native d’avoir accès aux informations de suivi. Le mieux pour suivre ces enfants à la trace en grâce à cette méthode est d’avoir accès aux informations Google ou iCloud de vos enfants.

S’il est vrai que ces fonctionnalités de localisation sont intéressantes, il est impossible pour les parents d’accéder aux informations de localisation simplement depuis leur propre téléphone. Par ailleurs, il est très facile pour l’enfant dont le téléphone est suivi de désactiver les fonctionnalités de localisation s’il le souhaite.

Les logiciels espions

L’autre astuce pour localiser un téléphone portable efficacement est d’avoir recours à un logiciel espion. Ces applications permettent de suivre l’intégralité de l’activité d’un téléphone portable en toute discrétion.

Non seulement l’utilisateur du téléphone ne saura pas qu’il est espionné, mais vous avez un accès à distance à toutes les informations qui transitent par le téléphone suivi en temps réel. En outre, ces logiciels espions sont indétectables puisqu’ils n’apparaissent pas sur l’écran d’accueil du téléphone.

Le seul désavantage de cette technique vient du fait qu’il est nécessaire d’avoir accès au téléphone physiquement afin d’y installer le logiciel espion. Certaines applications peuvent s’installer à distance, mais cela nécessite une connaissance avancée de l’outil informatique. Ces solutions ne sont donc pas viables pour les parents qui n’y connaissent rien en informatique.

S’il est vrai que l’utilisation de logiciels espions est efficace, sachez que cette solution peut causer des tensions entre les parents et les enfants si ces derniers sont épiés à leur insu.

Les applications de contrôle parental

L’une des solutions les moins invasives pour suivre l’activité de vos enfants est d’avoir recours à une application de contrôle parental. Comme leur nom l’indique, ces applications ont pour objectif d’accorder aux parents un accès sur l’appareil de leur enfant.

Ainsi, le parent peut suivre les échanges de son enfant sur internet, limiter la durée de la connexion ou interdire la consultation de certains sites web, etc. Avec ces applications de contrôle parental, il est évidemment possible

d’accéder aux données de localisation géographique de ses enfants en toute simplicité.

Encore une fois, il est conseillé de discuter avec ses enfants et de les avertir de l’installation de ces applications de suivi sur leur téléphone. Outre le fait d’éviter les malentendus et les disputes, cela permet d’instaurer un climat de confiance entre les parents et les enfants.

Par ailleurs, le fait de savoir que son téléphone est surveillé évitera à l’enfant de chercher un moyen de contourner la surveillance par ses propres moyens sur internet.