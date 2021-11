La cybersécurité désigne l’ensemble des technologies, processus et pratiques conçus pour protéger les réseaux, les dispositifs, les programmes et les données contre les attaques. La cybersécurité peut être compliquée à comprendre, dans cet article, nous vous expliquons la cybersécurité et ses enjeux.

Quelle est l’importance de la cybersécurité ?

La cybersécurité est importante car les organisations gouvernementales, militaires, commerciales, financières et médicales collectent, traitent et stockent des quantités de données sur des ordinateurs et autres dispositifs. Une part importante de ces données peut être constituée d’informations sensibles, qu’il s’agisse de propriété intellectuelle, de données financières, d’informations personnelles ou d’autres types de données. Les organisations transmettent des données sensibles sur les réseaux et vers d’autres dispositifs dans le cadre de leurs activités. La cybersécurité décrit la discipline consacrée à la protection de ces informations et des systèmes utilisés pour les traiter ou les stocker. À mesure que le volume et la sophistication des cyberattaques augmentent, les entreprises et les organisations doivent prendre des mesures pour protéger leurs informations commerciales et personnelles sensibles. Les principaux responsables du renseignement de la nation ont averti que les cyberattaques et l’espionnage numérique constituaient la principale menace pour la sécurité nationale, éclipsant même le terrorisme.

Quels sont les défis de la cybersécurité ?

Pour une cybersécurité efficace, une organisation doit coordonner ses efforts sur l’ensemble de son système d’information. Les éléments de la cybersécurité englobent tous les éléments suivants :

– La sécurité du réseau : Le processus de protection du réseau contre les utilisateurs indésirables, les attaques et les intrusions.

– La sécurité des applications : Les applications nécessitent des mises à jour et des tests constants pour garantir que ces programmes sont protégés contre les attaques.

– La sécurité des terminaux : L’accès à distance est une partie nécessaire de l’activité, mais peut aussi être un point faible pour les données. La sécurité des points finaux consiste à protéger l’accès à distance au réseau de l’entreprise.

– La sécurité des données : Les données se trouvent à l’intérieur des réseaux et des applications. La protection des informations relatives à l’entreprise et aux clients constitue un niveau de sécurité distinct.

– La gestion de l’identité : Il s’agit essentiellement d’un processus visant à comprendre l’accès dont dispose chaque individu dans une organisation.

– La sécurité des bases de données et des infrastructures : Tout dans un réseau implique des bases de données et des équipements physiques. La protection de ces dispositifs est tout aussi importante.

Le défi le plus difficile à relever en matière de cybersécurité est la nature toujours changeante des risques de sécurité eux-mêmes. Traditionnellement, les organisations et le gouvernement ont concentré la plupart de leurs ressources de cybersécurité sur la sécurité du périmètre pour protéger uniquement les composants les plus cruciaux de leurs systèmes et se défendre contre les attaques connues. Aujourd’hui, cette approche est insuffisante, car les menaces progressent et évoluent plus rapidement que les organisations ne peuvent le faire.

