Les box internet que nous connaissons actuellement sont déjà très évoluées. La fibre optique commence à se démocratiser, les box sont pour beaucoup compatibles avec la 4K, et dernièrement certaines n’ont même plus besoin de décodeur TV comme avec l’offre de Bouygues Télécom. Mais ce n’est rien face à ce que l’on va connaître dans les années à venir. Les box intégreront sûrement toutes des fonctions domotiques, un Wi-Fi d’une encore meilleure qualité, et pourquoi pas toutes des décodeur intégrés à la TV comme la Bbox de Bouygues que nous venons d’évoquer. Voyons ensemble ce que nous réserve le futur nous réserve en terme de box internet.

De la domotique intégrée à la box internet

C’est la grande tendance ces dernières années. La domotique prend de plus en plus de place dans nos vies et nous permet de centraliser le contrôle des différentes partie de notre maison. Celle-ci a pour but d’automatiser sa maison pour se simplifier la vie. Elle nous permet entre autres par exemple de contrôler le chauffage, les volets roulants, la porte de garage, le portail d’entrée, les prises électriques etc. Mais elle peut également être utilisée pour notre sécurité grâce à une alarme par exemple, ou encore être avantageuse en terme de communication. En effet, les commandes à distances et les signaux visuels ou sonores plaisent beaucoup et sont de plus en plus demandés. Imaginez donc toutes ces fonctions réunies en un seul point de contrôle : votre box internet. Cela pourrait révolutionner le domaine des box internet, mais aussi de la domotique en général. Cependant il y aurait évidemment un coût supplémentaire, vous devrez alors attendre un peu si vous cherchez une box internet pas chère .

Ainsi, il n’y aurait plus besoin d’un boîtier séparé pour contrôler la domotique dans votre maison, tout se retrouverait dans votre box internet. Imaginez par exemple pouvoir, grâce à l’application de votre opérateur, gérer à la fois vos enregistrements TV, un éventuel stockage Cloud que ce dernier vous fournirez et en plus de tout cela la possibilité d’ouvrir et fermer vos volets à distance, couper ou mettre en marche le chauffage etc. Cette innovation est envisageable et serait très intéressante, attendons de voir ce que les opérateurs nous proposent d’ici quelques années !

Le décodeur intégré à la TV

C’est une innovation déjà réalisée par Bouygues Télécom récemment avec l’offre Bbox Smart TV. Il est vrai que le décodeur qui prend de la place sur le meuble TV ou par terre fait un peu daté. Cette idée commence à émerger petit à petit et tendra à se démocratiser sans doute d’ici quelques années. Dans tous les cas, cela reste très avantageux de pouvoir accéder à tout ce que nous propose la box internet directement sur la TV sans s’encombrer d’un matériel inutile. Peut-être pas aussi révolutionnaire que la domotique, certes, mais c’est en améliorant de petits détails comme celui-ci que l’on progresse doucement vers une expérience d’utilisateur beaucoup plus agréable.

Par ailleurs, cela permet également aux opérateurs de faire des partenariats avec les revendeurs TV et ainsi de nous obtenir des TV 4K dernière génération à un prix très accessible. Avec la Bbox Smart TV de Bouygues Télécom, vous pouvez avoir une TV 4K Samsung à partir de 1€ seulement. Ce sont des forfaits box idéaux si jamais vous voulez une télévision dernière génération mais que vous n’avez pas les moyens de payer plusieurs centaines d’euros en une seule fois. C’est aussi ça l’avantage du décodeur intégré à la TV !

La démocratisation du Wi-Fi 6

Cela commence également à se faire petit à petit, nous pensons notamment à la SFR Box 8. Le principal avantage du Wi-Fi 6 est lié à sa vitesse. En effet, celle-ci serait 40% supérieure à la vitesse du Wi-Fi classique actuel. Théoriquement, le débit maximal du Wi-Fi 6 serait de 10 Gb/s ! Evidemment, en pratique personne ne peut atteindre une telle vitesse. Mais on imagine bien que dans les années à venir (aussi lointaines qu’elles soient), cette vitesse sera le standard. Par ailleurs, ce Wi-Fi gère particulièrement bien les connexions multiples commes dans les lieux publics (gares, aéroports etc.). Cela peut aussi vous être utile si vous êtes nombreux à la maison et que vous avez tendance à tous vous connecter simultanément ! Enfin le dernier avantage de ce Wi-Fi est qu’il possède une très longue portée. Il peut donc permettre de capter internet très loin dans le jardin sans perte de débit.

Cet article est maintenant terminé, s’il vous a été utile n’hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant ces belles évolutions à venir, vous pouvez toujours profiter d’un Très Haut Débit grâce aux box fibre actuelles, et si vous n’y êtes pas éligible sachez que cela ne va pas tarder. Le déploiement de la fibre avance en France ! Et sinon, pourquoi pas se tourner vers d’autres alternatives, comme les box 4G/5G ? Nous vous laissons méditer sur la question.

A très bientôt !