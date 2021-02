Le monde du travail est aujourd’hui largement fondé par les relations inter-entreprises. La « start-up nation » voulue par le président et son gouvernement est en effet en marche, notamment depuis que le statut d’autoentrepreneur est devenu aussi répandu. Il est donc indispensable pour les sociétés de se conformer aux usages des relations, car dans un monde où la qualité de service et de marchandise a tendance à se lisser, c’est bien la satisfaction de l’interlocuteur qui fait la différence.

Les cadeaux d’entreprise sont donc des outils essentiels au service de la fidélisation. Que ce soit pour remercier un fournisseur ou pour convaincre un client, le choix d’un cadeau devrait toujours se faire à l’aune de plusieurs critères. Qualité bien sûr mais aussi esthétisme personnalisé et fonctionnalité sont parmi les plus importants. Grâce à Promotionice, vous aurez enfin accès à une multitude de cadeaux d’entreprises efficients, dont la batterie externe personnalisable est certainement le plus polyvalent. Explications.

La batterie externe personnalisable, un outil indispensable aujourd’hui

Aujourd’hui, la connectivité des entreprises est un enjeu majeur. Toute société ambitieuse se doit, et plus encore depuis la crise sanitaire, de s’appuyer sur un parc informatique souple et réactif, ainsi que sur une capacité avérée à utiliser les outils numériques. Les moyens techniques sont ainsi très importants mais les données ne le sont pas moins. La batterie externe personnalisable est donc un accessoire au service du quotidien dans toutes les entreprises de France.

Pour transmettre un travail à un service collègue, pour diffuser une présentation devant de potentiels clients ou encore pour stocker des données stratégiques, la batterie externe, tout comme le clé usb personnalisable sont essentielles à la fluidité des process en entreprise. En offrant ce type de cadeaux d’entreprises Promotionice à vos clients, fournisseurs ou tout autre interlocuteur d’importance, vous faites ainsi preuve d’une connaissance pointue de leurs besoins.

Un cadeau d’entreprise au service de votre réputation

Si la batterie externe personnalisable est un cadeau d’entreprise de choix, c’est donc d’abord grâce à sa fonctionnalité intrinsèque. En effet, il est clair qu’offrir un cadeau utile est toujours une bonne option. Au lieu de remplir les placards, vos cadeaux seront ainsi intégrés dans le quotidien de votre cible, ce qui vous permettra d’abord de vous poser en allié. Un point essentiel car l’image véhiculée par votre cadeau sera celle du professionnalisme et de la réactivité.

Chez Promotionice France, tous les cadeaux proposés ont ainsi vocation à être utiles à ceux qui les reçoivent. Et cet aspect déterminant implique un autre bénéfice plus subtil mais tout aussi intéressant. En effet, si l’objet devient un outil du quotidien, cela signifie que votre nom, votre logo ou les couleurs de votre entreprise le seront aussi, générant par là une publicité passive, discrète et surtout bien plus efficace que certaines campagnes coûteuses et dont les retombées sont parfois discutables.

De l’importance de bien choisir ses cadeaux d’entreprise

En effet, la publicité est aujourd’hui partout, parfois jusqu’à l’excès. L’agressivité des pop-up, l’omniprésence de l’affichage en ville ou encore l’archaïsme du commercial sont autant de freins à l’expansion de votre image de marque. Il est donc important de pouvoir s’appuyer sur des outils plus discrets et plus appropriés. C’est là toute la finesse de l’objet publicitaire qui se pare des atours de la fonctionnalité pour investir le quotidien de vos cibles en leur rendant de précieux services.

Choisir ses cadeaux d’entreprises doit donc se faire à l’aune du critère de la fonctionnalité avant tout. Mais il ne faut pourtant pas oublier l’esthétisme de l’objet, qui témoignera de sa bonne facture et par ricochet de votre professionnalisme. Chez Promotionice, vous aurez ainsi accès à une multitude de cadeaux, prompts à satisfaire des besoins extrêmement variés. Et si vous ne savez que choisir, on vous recommande la batterie externe personnalisable, elle marche à tous les coups !