Swing, swing, swing from the tangles of my heart – Vous connaissez cette chanson, n’est-ce pas ? Elle pourrait bien être la chanson thème des swing traders (PAS des swingers) et du swing trading. Cette stratégie de trading est probablement l’une des plus populaires qui soient. Les professionnels l’utilisent et les débutants la choisissent parmi les premières stratégies de trading qu’ils apprennent. Mais qu’est-ce qu’elle a de si particulier ? En quoi diffère-t-elle, par exemple, du day trading ? Quelles sont les meilleures stratégies de swing trading ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

Qu’est-ce que le swing trading ?

De nombreux traders considèrent le swing trading comme une stratégie dépendant de l’analyse technique. Mais beaucoup d’autres le définissent comme un type de trading relevant de l’analyse fondamentale. Alors, qu’est-ce que c’est vraiment ? La zone de sécurité se situe probablement à mi-chemin entre les deux approches. L’analyse technique aide les traders à repérer les opportunités commerciales en examinant les graphiques quotidiens. L’analyse fondamentale, quant à elle, permet d’analyser les tendances des prix et les perspectives à court terme. Cette stratégie consiste à maintenir une position longue ou courte pendant plus d’une séance de bourse. En général, le swing trader conserve sa position de quelques jours à plusieurs semaines. L’idée est que le trader doit capturer une partie de l’évolution potentielle des prix. En fait, vous déterminez la direction dans laquelle le prix est susceptible d’évoluer. Vous entrez dans une trade et vous essayez de capter la plupart des mouvements. Cela semble facile, n’est-ce pas ? Mais il y a des considérations à prendre en compte.

Les actifs

L’une des considérations les plus importantes est le type d’actif que vous tradez.

Les actifs qui sont relativement plus sédentaires que d’autres ne sont pas les préférés des traders actifs. En revanche, les actifs volatils oscillent entre les hauts et les bas. Les « swing traders » adorent ce type d’actifs. Pour les actions, il s’agit d’actions à grande capitalisation, que vous pouvez trouver sur les principales places boursières. Il existe aussi de nombreuses devises sur le marché des changes que vous pouvez trader.

Les marches

Le swing trading fonctionne bien dans différentes conditions de marché, même si vous devez être suffisamment avisé pour déterminer le type de marché dans lequel vous vous trouvez. Dans les marchés extrêmement haussiers ou baissiers, même les actifs les plus actifs peuvent ne pas afficher les mêmes hauts et les mêmes bas. Au cours d’un marché haussier ou baissier extrême, les prix ne prennent généralement qu’une seule direction.

Importance des moyennes mobiles exponentielles

Les moyennes mobiles exponentielles (MME) sont une variante des moyennes mobiles simples qui accordent plus de poids aux données les plus récentes. Ce sont les meilleures alliées du swing trader. Ces moyennes, lorsqu’elles sont reportées sur les graphiques, permettent de visualiser les niveaux de support et de résistance. En ce qui concerne le type de marché, elles vous indiquent également si le marché est haussier ou baissier. Les schémas de croisement offrent des points de prix que vous pouvez utiliser pour entrer ou sortir de la trade. Les schémas de croisement haussiers se produisent lorsque le prix de l’actif se croise au-dessus des EMA à 9, 13 ou 50 jours. Ce croisement suggère qu’un retournement vers une tendance haussière est à l’horizon. En revanche, les schémas de croisement baissiers se produisent lorsque le prix passe en dessous des EMA à 9, 13 ou 50 jours. Ce croisement suggère un revirement vers une tendance haussière.

Swing Trading et Day Trading

Cette stratégie de trading ressemble beaucoup au day trading, dans lequel le trader essaie également de capter les mouvements du prix de l’actif. Toutefois, les opérations journalières ne ressemblent pas du tout aux opérations de swing trading. Il s’agit de deux styles de trading différents qui peuvent s’adapter différemment aux traders.

Exigences en matière de capital

Le capital requis varie en fonction du type de marché sur lequel vous opérez. Un day trader qui trade sur le marché des futures aura besoin d’un capital différent de celui d’un swing trader qui trade sur le marché des actions. Par exemple, aux États-Unis, le day trading d’actions vous coûtera au moins 25 000 dollars. En revanche, il n’y a pas de limite minimale légale pour un swing trader d’actions. Toutefois, ce dernier pourrait vouloir mettre de côté au moins 10 000 dollars sur son compte s’il souhaite réellement réaliser des bénéfices.

Périodes de trading

Le day trading et le swing trading sont tous deux des opérations actives. Cependant, ils requièrent des temps de trading différents. Le day trading prend généralement beaucoup plus de temps. Un day trader trade environ deux heures par jour, sans compter le temps de préparation et de révision du trading. D’un autre côté, le swing trading prend beaucoup moins de temps. Il suffit généralement d’environ 45 minutes par jour pour trouver de nouvelles trades et mettre à jour les ordres directement à partir des graphiques. Et comme les swing traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines, ils n’ont parfois à les consulter qu’une ou deux fois par semaine. Le day trading a lieu lorsque le marché est ouvert, et il n’est le plus efficace qu’à certaines heures de la journée. Les traders s’intéressent alors aux mouvements de seconde en seconde qui leur permettent de réaliser des bénéfices.

Les rendements potentiels

Les traders qui veulent gagner rapidement de l’argent grâce à des rendements composés utilisent le day trading. Mais ce n’est pas si simple. Vous devez gagner deux fois plus que ce que vous perdez en cas de pertes, tout en gagnant 50% de vos trades. En essayant d’y parvenir, vous risquez également de perdre plus rapidement que de gagner plus rapidement. Par ailleurs, les swing trades sont plus lents à accumuler des gains et des pertes. Mais vous avez toujours la possibilité d’effectuer des trades qui vous permettent de réaliser des gains considérables.

Temps, pratique et compétences

Ces deux styles de trading requièrent beaucoup de temps, de pratique et de compétences pour réaliser des profits réguliers. Comme pour tous les styles, le succès de ces stratégies repose sur une exécution cohérente, appropriée et disciplinée. Votre personnalité vient également s’ajouter à la combinaison. Les day traders sont généralement des personnes résistantes au stress, capables de rester concentrées pendant de longues périodes. Le swing trading se déroule quant à lui à un rythme beaucoup plus lent. Vous pouvez toujours ressentir un stress élevé, mais pas autant. Toutefois, il exige également beaucoup de discipline et de patience.

Stratégies de swing trading pour les débutants

Le swing trading ne se résume pas à une seule formule. Vous devez apprendre les variantes de la stratégie, et là encore, vous avez besoin de beaucoup de temps et de patience avant de pouvoir réaliser des trades fructueuses. Cette partie de l’article traite de quelques-unes des meilleures stratégies de swing trading les plus populaires pour les débutants.

La stratégie de la ligne de tendance

La stratégie de la ligne de tendance est pratiquement la stratégie swing la plus populaire auprès des traders. Pour acheter au plus bas et vendre au plus haut, il faut en effet connaître les lignes de tendance. Il suffit de tracer des lignes de tendance et d’attendre que le cours les atteigne. Lorsque le cours touche la ligne de tendance, recherchez des chandeliers de renversement haussiers ou baissiers. Achetez ou vendez en conséquence. Simple, mais efficace.

La stratégie du floor trader

Une autre stratégie de trading simple mais puissante : la stratégie du floor trader. Et nous ne parlons pas du sol de votre maison. Dans cette stratégie, vous attendez simplement le croisement de l’EMA à neuf jours et de l’EMA à 18 jours. Ensuite, vous attendez que le cours se détache après le croisement. Recherchez une rétraction, c’est-à-dire lorsque le cours revient toucher l’une ou l’autre des deux EMA. Lorsque vous voyez un chandelier de renversement haussier ou baissier, achetez ou vendez en conséquence.

Trading en fourchette

Vous pouvez utiliser cette stratégie lorsque les cours se situent dans une fourchette ou un canal de trading, entre un support et une résistance solides. Tout d’abord, vous identifiez la fourchette/le canal du marché. Ensuite, vous attendez que le cours passe en dessous du support ou au-dessus de la résistance. Si le cours casse le support, attendez un rejet fort du cours (ou une clôture au-dessus du support ou en dessous de la résistance). Si vous constatez un tel rejet, vous pouvez prendre une position longue sur la bougie suivante.

Surfer sur la vague

Comme nous l’avons dit, il existe différentes stratégies à utiliser en fonction du type de marché. Une variante de la stratégie de swing trading peut également fonctionner sur les marchés en tendance. Lorsque vous tradez sur un marché en tendance, par exemple une tendance haussière, vous voulez voir un repli plus profond. En effet, vous disposerez d’une plus grande marge de manœuvre pour la hausse lorsque vous achèterez. Vous voulez que le repli se produise au moins vers la moyenne mobile des 50 jours ou plus loin. Il faut donc d’abord que la tendance aille dans le même sens que la moyenne mobile de 50 jours. Si le marché s’approche de ce niveau, attendez un rejet haussier des prix. Et lorsque le rejet se produit, prenez une position longue sur la bougie suivante. Facile, n’est-ce pas ?

Trading de contre-tendance

Comme son nom l’indique, cette stratégie exige que vous alliez à l’encontre de la vague au lieu de la suivre. Vous luttez donc contre l’élan du marché. Tout d’abord, vous devez identifier un mouvement fort vers une ligne de résistance qui supprime le sommet précédent. Encore une fois, attendez un fort rejet des prix pendant que la bougie forme une clôture baissière forte. Prenez une position courte sur la bougie suivante, et prenez vos bénéfices au plus bas suivants. Bien entendu, vous devez disposer d’une plateforme suffisamment puissante pour mettre en œuvre les stratégies ci-dessus. Différents brokers offrent des plateformes et des outils différents, et cette évaluation de ce broker pourrait avoir ce que vous recherchez.

Conclusion

Pour les traders débutants, le swing trading est l’une des meilleures stratégies de trading à apprendre. Bien sûr, elle n’est pas parfaite. Elle ne promet pas non plus un profit garanti à tout moment. Néanmoins, cette stratégie est populaire pour de bonnes raisons. Elle offre de nombreux moyens d’apprendre les aspects techniques et fondamentaux du trading. En même temps, les traders peuvent l’utiliser dans différentes conditions de marché.