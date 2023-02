Le marquage micro-percussion est une méthode efficace pour identifier les produits industriels de manière permanente. Cette technique consiste à déplacer une pointe en carbure avec une table croisée. Ensuite grâce à un électro-aimant puissant un déplacement rapide de cette pointe est réalisé ce qui génère un impact dans la matière. Ces impacts sont positionnés de manière à constituer des caractères ou des codes 2D.

Grâce à ce processus, il est possible de garantir la traçabilité des produits en ajoutant des informations importantes à travers différents types de marquages.

Le marquage alphanumérique, une solution de traçabilité efficace

Le marquage alphanumérique est l’un des types de marquages les plus courants. Cela regroupe l’ensemble des contenus textuels et numériques existant.

Les informations retrouvées dans un marquage alphanumérique peuvent inclure :

Les dates de production ou de péremption

Les codes produits ou références

Les informations sur la conformité aux normes et aux réglementations

Les informations sur la provenance et la distribution des produits

Le numéro de série ou de lot d’un produit

Les informations liées au matériau

Etc…

Ces informations peuvent varier en fonction de l’industrie et de la finalité du produit. Le marquage alphanumérique est un outil important pour garantir la qualité et la sécurité des produits, améliorer la traçabilité et la conformité aux normes et réglementations.

Votre image de marque avec le marquage de logos via la micro-percussion

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les logos peuvent être marqués en micro-percussion :

Améliorer la reconnaissance de la marque : Le marquage de logos en micro-percussion peut renforcer l’image de marque et améliorer la reconnaissance du produit.

: Le marquage de logos en micro-percussion peut renforcer l’image de marque et améliorer la reconnaissance du produit. Traçabilité et conformité : Le marquage de logos peut être utilisé pour indiquer la conformité aux normes industrielles ou réglementaires.

: Le marquage de logos peut être utilisé pour indiquer la conformité aux normes industrielles ou réglementaires. Durabilité : La micro-percussion est une technique durable qui garantit que le logo restera visible sur le produit pour une longue période.

: La micro-percussion est une technique durable qui garantit que le logo restera visible sur le produit pour une longue période. Personnalisation : Les logos personnalisés peuvent être marqués sur les produits pour les différencier des produits similaires sur le marché, et les personnaliser à la demande du client.

Le marquage de codes 2D, une identification rapide et fiable

Un code 2D est un type de code-barres bidimensionnel qui peut stocker beaucoup plus d’informations qu’un code-barres standard à un seul niveau. Les codes 2D sont souvent utilisés dans les applications de traçabilité industrielle pour stocker des informations sur les produits, telles que le nom du produit, la date de production, le numéro de lot, etc.

Les codes 2D peuvent être lus à l’aide d’un lecteur 2D ou d’un smartphone doté d’une caméra et d’une application dédiée. Les codes 2D les plus couramment utilisés sont le QR code et le Datamatrix.

Marquage QR codes

La quantité d’informations qui peut être stockée dans un QR code dépend de la version et de la taille du QR code. Les QR codes sont des solutions de stockage d’informations similaire au code-barres. Mais contrairement à ce dernier, l’information est enregistrée en deux dimensions afin augmenter la capacité de stockage. Cette solution est très souvent utilisée dans le marketing et autres dispositifs publicitaires.

Marquage Datamatrix

Les Datamatrix sont quant à eux beaucoup plus courant dans l’industrie. Ils sont souvent utilisés pour la traçabilité des produits, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’identification des produits et la gestion des informations d’emballage. Contrairement aux codes QR, qui utilisent des lignes noires et blanches pour encoder des informations, les Datamatrix utilisent un motif de points pour encoder des informations. Cela les rend plus résistantes aux déformations ou aux dommages et permet un stockage plus dense de l’information.