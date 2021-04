Dans un monde où la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé, obtenir le permis de conduire est indispensable pour de nombreuses raisons. C’est d’abord un outil essentiel au quotidien qui permet d’aller faire ses courses d’aller chercher les enfants à l’école ou de partir en vacances mais il représente aussi un sésame indispensable pour s’insérer sur le marché du travail. Avec l’avènement de l’électrique, de nouvelles possibilités s’offrent aux candidats au permis. Mais faut-il un permis spécial pour la conduite d’une voiture électrique ? Réponses.

La conduite d’une voiture électrique et ses spécificités

Le marché de la voiture électrique est en plein essor et on peut désormais affirmer avec assurance que ce nouveau type de véhicule représente l’avenir de l’automobile. Plus propre, plus silencieuse et plus respectueuse de l’environnement, la voiture électrique s’inscrit parfaitement dans les nouvelles tendances et les enjeux écologiques de notre siècle du numérique. Cependant, la conduite d’une voiture électrique implique certaines spécificités.

Les modèles électriques sont tous équipés d’une boîte automatique. Et pour les conduire, le permis B est tout à fait valide. Cependant, sachez que si vous passer votre permis de conduire sur une voiture électrique, vous ne disposerez que du permis BEA, qui vous autorise uniquement à conduire des voitures à boîte automatique, ce qui peut être très limitant au quotidien. Il est donc important de bien choisir son permis de conduire, notamment via les formules proposées par l’auto-école en ligne Auto-ecole.net.



Obtenir un permis de conduire grâce à la formation à distance

Si le permis de conduire en ligne est aussi intéressant, aussi bien dans l’optique de la conduite d’une voiture électrique que dans celle du pilotage d’une voiture thermique, c’est d’abord grâce à la souplesse d’utilisation de ces plateformes. Le code en ligne notamment permet de s’entraîner à son rythme grâce à une multitude de supports pédagogiques et un accompagnement à la fois virtuel et humain. Ce n’est pas pour rien si 95% des élèves d’Auto-ecole.net obtiennent leur Code de la route !

Par ailleurs, le permis de conduire en ligne proposé par l’enseigne permet aussi une facilité de réservation des créneaux pour les cours de conduite. Non seulement, vous pouvez choisir facilement les horaires mais vous avez aussi la possibilité de sélectionner les points de rendez-vous les plus adaptés à vos contraintes. En outre, la plateforme permet de diffuser des vidéos et des fiches de cours en ligne qui vous permettront de bien préparer chacune de vos heures de conduite et vous mettre dans les meilleures conditions pour développer vos connaissances autour de la voiture électrique par exemple.

Bien choisir son partenaire pour passer son permis de conduire

Le choix d’une auto-école en ligne favorise ainsi un apprentissage riche et adapté au rythme de l’élève tout en lui permettant de bien se préparer pour ses différents examens. Outre la qualité d’enseignement, ce type de services est aussi un excellent moyen de fluidifier son agenda personnel et surtout la meilleure manière d’obtenir un permis pas cher. En effet, non seulement les tarifs pratiqués sont inférieurs à ceux du marché classique mais avec les taux de réussite affichés, vous maximisez vos chances de réussite au premier passage !

Enfin, les agences en ligne comme Auto-ecole.net sont aussi des entreprises dans l’air du temps, conscientes de la nécessité de personnaliser le service en fonction des besoins. C’est pourquoi elles proposent différentes formules, comme par exemple le pack « boîte auto », moins cher et parfaitement adapté pour qui se prépare à la conduite d’une voiture électrique. Quels que soient vos besoins, vous aurez en plus toujours la possibilité de contacter leurs conseillers pour vous guider dans vos apprentissages !