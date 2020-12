Économique et écologique, la voiture séduit pour de nombreuses raisons. Elle est considérée comme l’avenir du transport individuel. L’achat d’une voiture électrique fait d’ailleurs l’objet d’aides par l’État. En effet, différentes aides financières sont accordées pour l’achat de ce type de véhicule. De plus en plus performantes, les voitures électriques ne cessent de nous séduire. Les modèles actuels sont équipés de nombreux gadgets pour faciliter le quotidien et le confort durant la conduite. Focus sur le sujet.

La voiture électrique, l’avenir du transport individuel

Bien que la voiture électrique soit souvent présentée comme le véhicule de demain, ses origines remontent à plusieurs décennies. Le tout premier véhicule électrique est sorti en 1834. Les modèles se sont de plus en plus perfectionnés avec le temps. Aujourd’hui, les véhicules électriques se positionnent comme l’avenir du transport individuel. Ils présentent de nombreux avantages non négligeables. Les véhicules électriques n’émettent ni particules fines, ni hydrocarbures imbrûlés, ni CO2 en roulant. Ces types de véhicules sont appréciés pour leur côté silencieux et économique. Ils ne consomment qu’entre 13 et 25 kWh/100 km alors que les voitures à essence ou diesel consomment en moyenne 5 L/100 km. Par rapport à un véhicule thermique diesel ou fonctionnant à l’essence, la voiture électrique est dotée d’un moteur simplifié. Il y a moins de pièces de rotation et pas de boîte de vitesses. Les freins sont beaucoup moins sollicités et la vidange n’est plus nécessaire. Seule la batterie doit être remplacée après 1000 à 1500 cycles de recharge, soit entre 8 à 10 ans.

Faut-il assurer une voiture électrique ?

Le fait d’assurer son véhicule électrique est une étape indispensable et incontournable. Cela vous permet de couvrir les préjudices corporels ou matériels occasionnés aux autres en cas d’accident routier. Face à l’engouement des voitures électriques, de nombreux assureurs proposent des garanties complémentaires et spécifiques à ces types de véhicules. Parmi les différentes garanties complémentaires, il y a l’assistance panne 0 km. Cette garantie mobilité vous permet d’avoir à votre disposition un véhicule de remplacement en cas de panne. Quant à votre voiture, elle sera réparée sur place ou remorquée jusqu’au garage. Certains assureurs proposent également le remorquage de voiture jusqu’à la borne de recharge la plus proche, la prise en charge des dommages électriques éventuels liés à la recharge, etc. En outre, certains assureurs offrent deux mois de cotisation gratuits pour toute souscription assurance auto de véhicules peu polluants : électrique, bioéthanol, GPL, hybride, GNV, etc.

Pour rappel, le fait de rouler sans assurance auto est considéré comme un délit. Le défaut d’assurance auto est passible de sanctions lourdes dont une amende de 3750 euros, la confiscation du véhicule et la suspension de permis.

La reconnaissance biométrique de Mercedes Benz

Lors du CES de Las Vegas 2020, Mercedes a présenté le Vision AVTR, un nouveau concept futuriste. Ce véhicule a été inspiré du film Avatar de James Cameron. Il serait doté d’une intelligence artificielle et se veut vivant. Ce véhicule serait équipé d’une technologie capable de vous reconnaître par le battement de votre cœur. L’engin serait également équipé de batterie fabriquée à partir de matière biologique.

Le pare-soleil intelligent

L’équipementier Bosch a élaboré un pare-soleil qui peut bloquer les reflets du soleil sans gêner la vision. Le pare-soleil du fabricant de pièces automobiles est constitué d’une caméra disposant d’une reconnaissance faciale et orientée vers le conducteur ainsi que d’un écran LCD transparent. Ainsi, le pare-soleil devient opaque automatiquement pour bloquer la lumière lorsque la caméra détecte du soleil sur le visage.

La nouvelle batterie Tesla

Tesla a dévoilé son projet « Roadrunner » à l’occasion de son Battery Day et de la conférence annuelle des actionnaires le 22 septembre dernier. Il s’agit d’une batterie dotée de nouvelles cellules à chimie lithium-ion. Cette nouvelle batterie Tesla est plus légère (10 %) que les batteries disponibles sur le marché. Les cellules qui la composent sont plus grandes que celles 2710 des modèles 3 et Y avec 46 mm de diamètre pour 80 mm de haut. Selon la firme, elles sont plus denses en énergie. En effet, ces cellules seraient 54 % plus autonomes que celles déjà existantes. La nouvelle batterie serait également plus rapide à charger grâce à la proximité des couches qui permet aux électrons de parcourir moins de distance. Le projet « Roadrunner » séduit également pour son processus de fabrication simplifié qui permettrait d’abaisser de 69 % le coût du GWh produit et de 56 % le coût du kWh installé dans le véhicule. Il y a moins de cobalt mais plus de nickel et de recyclage pour la cathode. Notons que cette nouvelle batterie Tesla convient essentiellement aux grands véhicules dont le camion électrique Semi, le Cybertruck et la sportive Roadster 2. Sa sortie est prévue en 2022. Une production à grande échelle est prévue pour 2025.

Les voitures électriques deviennent de plus en plus autonomes

L’utilisation de voitures électriques était essentiellement consacrée aux petits trajets et ceux du quotidien. En effet, leur autonomie était de 800 kilomètres en moyenne. Les firmes SoLayTec, TNO et Fraunhofer ont élaboré un processus breveté appelé Spatial Atom Layer Deposition ou SALD. Cette nouvelle technologie consiste, entre autres, à déposer la matière des électrodes sous la forme d’une couche très fine. Cela permet d’accroître considérablement la capacité de stockage d’électricité de ces derniers et la vitesse de recharge de la batterie. En effet, les voitures électriques dotées d’une batterie fabriquée avec cette technologie seraient trois fois plus autonomes et se chargeraient plus rapidement que les autres. Selon le président et directeur général de la société SALD, Frank Verhage, une petite voiture électrique pourrait rouler au moins 1000 km et une grosse limousine jusqu’à 2000 km sans être rechargée. Cette nouvelle technologie serait prête d’ici 2022 ou 2023.

La voiture électrique séduit de plus en plus en raison de ses nombreux atouts. En plus d’être respectueuse de l’environnement, elle est économique et nécessite que peu d’entretien. Dans les années à venir, les véhicules électriques seront beaucoup plus performants et plus autonomes.