Selon la réglementation française actuelle, certaines catégories de deux-roues électriques doivent être immatriculés sans quoi, leurs propriétaires pourraient s’exposer à des sanctions. Pour un véhicule électrique importé de l’étranger, l’immatriculation ne pourra pas se faire sans l’original du certificat de conformité (COC) ou d’un duplicata.

Où commander en ligne un certificat de conformité ?

Vous venez d’acheter votre moto électrique dans un pays européen et l’ancien propriétaire n’avait pas ou n’a plus le certificat de conformité ? Cela peut arriver, il arrive fréquemment que le COC puisse se perdre avec le temps. Alors si ce document n’est plus en possession du vendeur, sachez que vous pouvez commander en ligne le duplicata du certificat de conformité pour une moto électrique.

Le-certificat-de-conformite.fr est le site numéro en France pour les certificats de conformité multimarque automobiles et motos. Il travaille avec le service Homologation des constructeurs mondiaux de véhicules.

Il vous garantit l’obtention et la validité de votre Certificat de Conformité en France afin d’immatriculer votre moto électrique. Simple et efficace, il vous propose un suivi de commande par téléphone et le prix le plus bas du marché.

Comment faire ?

Il vous suffit simplement de vous rendre sur un site spécialisé, comme le-certificat-de-conformite.fr, de renseigner la marque de votre moto électrique ainsi que vos coordonnées. Cette démarche se fera en quelques clics en moins d’une minute.

Il ne vous restera plus qu’à payer en ligne via un service sécurisé. Le prix d’un certificat de conformité va dépendre de la marque et du modèle de votre deux-roues. Il peut être compris entre 120 et 300 €. Après le règlement, il ne vous restera plus qu’à envoyer par mail la carte grise étrangère de votre deux-roues. Le délai d’envoi d’un certificat de conformité pour un deux-roues est variable en fonction de la marque, mais en moyenne, il suffit d’une semaine.

Il faut savoir que certaines catégories de deux-roues électriques ne sont pas dans l’obligation d’être immatriculés. Vous n’avez donc pas à faire la demande de certificat de conformité pour ce genre de véhicule.

Pourquoi un certificat de conformité pour une moto électrique ?

C’est un document indispensable pour toute immatriculation dé véhicules. Il vous permettra d’obtenir votre carte grise pour un deux-roues électrique.

Il contient toutes les informations concernant votre deux-roues. Vous y trouverez le numéro de châssis, le modèle et la variante ainsi que le taux d’émission de CO2 de votre moto électrique. Il contient aussi des informations caractéristiques telles que la couleur dominante, le poids et la puissance du moteur de votre deux-roues.

Voilà, vous savez à présent commander en ligne un certificat de conformité pour une moto électrique. La route est à vous ! Toutefois, comme la prudence est de rigueur, nous vous invitons à consulter notre article indiquant les critères pour choisir sa combinaison pour un deux-roues électrique.